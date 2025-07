Suecia está invirtiendo millones de euros en una guerra silenciosa. El enemigo a batir: una epidemia de soledad

Suecia ha declarado una guerra, una que parece preocupar especialmente a sus autoridades, de la que lleva hablando desde hace años y en la que está dispuesta a invertir millones y millones de euros. ¿El enemigo a batir? La soledad. Tiene todo el sentido si se tiene en cuenta que una parte sensible de sus habitantes sufre un aislamiento no deseado, sobre todo entre las capas más jóvenes y de mayor edad de la sociedad, y hay quien considera a Suecia el país más solitario del mundo.

Al fin y al cabo la soledad supone un "problema de salud pública" y algo más: complica los esfuerzos de las autoridades por fortalecer su defensa civil.

Los números de la soledad. No es lo mismo vivir solo que sentirse solo. Igual que no todas las sociedades afrontan la soledad de la misma forma. A lo largo de los últimos años sin embargo diferentes organismos han publicado estudios que nos dan una idea del alcance de ambos fenómenos en los países de la UE, incluida Suecia, nación que le ha declarado la guerra al aislamiento no deseado.

En 2017 Eurostat publicó un estudio que muestra que más de la mitad (el 52%) de los hogares de Suecia están formados por una sola persona, el mayor porcentaje de todos los países de la UE y sensiblemente por encima de la media comunitaria, que ronda el 33%. Si de lo que hablamos es de población, Statista calcula que el 26% de los suecos viven sin ninguna compañía, dato que solo supera Finlandia (32%).





¿Se sienten solos? La cosa cambia ligeramente si hablamos de soledad, el aislamiento no deseado. Los porcentajes pueden bailar en función de la fuente y el enfoque, pero confirman que la sensación está presente en la sociedad sueca. Las encuestas de la CE muestran que en el país se sienten solos la mayor parte o todo el tiempo entre el 16 y 17% de la gente, mientras que los datos de 2024 de la Agencia de Salud Pública reflejan que el 13% de la población asegura tener ese sentimiento "ocasionalmente" y al 6% le invade "a menudo o de forma constante".

"Casi dos millones de suecos mayores de 16 años sufren aislamiento. El 26% de los niños de 3º a 6º curso dicen sentirse solos en la escuela. Uno de cada tres adultos jóvenes experimenta soledad y aislamiento, al igual que el 40% de las mujeres y casi el 30% de los hombres mayores de 85 años", precisaba el Gobierno en 2023.

"Un problema de salud". Suecia no es el único país que lidia con la soledad, pero allí los datos son lo suficientemente consistentes como para que su Gobierno haya declarado que el aislamiento involuntario es "un problema de salud pública" y quiera plantarle cara. "Es un problema creciente y los mayores la experimentan con mayor frecuencia", advierte la ministra de Seguridad Social, Anna Tenje.

Sobre la mesa el Ejecutivo tiene informes que muestran que el aislamiento afecta sobre todo a ciertos grupos, como ancianos, jóvenes o personas desempleadas.

Un dato: 27 millones al año. Convencidos del desafío que supone, en Estocolmo han decidido pasar de las palabras a los hechos. En 2023 el Gobierno activó un plan trienal (2023-2025) que ronda los 300 millones de coronas suecas anuales (alrededor de 27 millones de euros) para apoyar iniciativas que "combatan y prevengan" el aislamiento. En febrero la Agencia de Salud Pública incluso presentó una estrategia "contra la soledad y a favor de la comunidad".

¿Y qué está haciendo? Su estrategia toca varios palos. Hace unos meses el Gobierno anunció por ejemplo el reparto de 49 millones de coronas suecas (4,4 millones de euros) entre organizaciones que trabajan precisamente en reducir la soledad. No es la primera iniciativa en esa línea. A lo largo de los últimos años ha destinado fondos a campañas centradas en la salud, promover la socialización de los mayores, su participación en actividades deportivas o el estudio del fenómeno y su abordaje desde diferentes ámbitos, como el empresarial o el educativo.

"Cuidando a los amigos". Por lo pronto Suecia ha recibido el reconocimiento de la OMS, que la ha citado como un ejemplo por las iniciativas desplegadas en el país. Hace unos días el diario Le Monde dedicaba un reportaje a una en concreto: "Vanvard" ("Cuidando a los amigos"), que está llevando a empleados de farmacias a dedicar parte de su jornada a combatir la soledad. A finales de 2023 el Ministerio de Asuntos Sociales impulsó también la creación de una red empresarial con una veintena de empresas que trabajan con el mismo fin: acabar con la marginación.

Pendientes de la defensa. Le Monde desliza otra idea clave: la soledad no es solo "un problema de salud pública", supone también un obstáculo en un país que está fortaleciendo su sistema de defensa civil, al igual que otras naciones nórdicas. Ese empeño choca con una realidad compleja: el aislamiento. Más de la mitad de los suecos apenas conocen a sus vecinos. Con ese telón de fondo, el año pasado la Agencia Sueca de Contingencias Civiles impulsó una campaña con un eslogan que habla por sí solo: "Cuando nos conocemos, resulta más fácil ayudarnos".

Imágenes | Magnus Östberg (Unsplash), Eurostat y CE

En Xataka | La soledad se es ya una cuestión de salud pública. Cada vez tenemos más pruebas de que los animales nos ayudan a aplacarla