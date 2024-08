Rusia organizó un torneo de baloncesto tras su veto. Una selección falsa de Colombia se coló en el certamen con los gastos pagados

Hace una semana se dio una noticia que pasó desapercibida por muchos. El titular ya daba una idea de algo muy raro: “La Federación Colombiana de Baloncesto desmiente la derrota de la selección por 102 puntos contra un equipo ruso”. Al parecer, el organismo oficial del país lanzaba un comunicado donde expresaba su rechazo a la información con tres puntos clave. El más importante decía que ninguna selección del país había participado en el torneo. La pregunta entonces estaba clara: ¿Quién demonios se había presentado para jugar contra Rusia?

La Copa Amistad. Antes de abordar lo ocurrido, un poco de contexto. Tras el comienzo de la guerra en Ucrania, Rusia recibió el veto a participar en la mayoría de los eventos deportivos de carácter internacional. Debido a ello, el país decidió montar su propio torneo, en este caso de baloncesto, con una idea de fondo: que sus deportistas compitieran.

La Copa Amistad, como se le llamó, se organizó en la ciudad de Perm, y se invitaron a los equipos nacionales de Venezuela, Rusia y Colombia, junto a una selección de los mejores jugadores amateurs de Perm. Todo sufragado y pagado (incluidos desplazamientos y hoteles) por la federación de baloncesto rusa.

Así, dio comienzo el torneo.

El partido. Todo iba más o menos bien hasta que se enfrentaron las selecciones de Perm y Colombia. Tras finalizar el segundo cuarto, los cafeteros solo llevaban dos puntos y los locales 41. Al terminar el partido, Colombia había perdido por 102 puntos (155-53). Como explicaba un jugador local, “en los vídeos de la selección colombiana observamos una composición del equipo ligeramente diferente. En mi carrera nunca he ganado un partido con 100 puntos de diferencia", contaba Samson Ruzhentsev tras la victoria.

Incluso el presidente de la federación rusa, Andrei Kirilenko, hizo “sangre” con las siguientes declaraciones, “tras el primer partido, entendemos que el nivel actual de la selección colombiana está por detrás de lo esperado, lo que nos causa cierta decepción a todos. En este sentido, ya hemos revisado el calendario y el formato del torneo para garantizar una competición más equilibrada y competitiva”.

Comunicado de la federación de Colombia

Comunicado oficial de Colombia. Horas después del abultado resultado, era la federación de Colombia la que lanzaba un comunicado oficial. “La Federación Colombiana de Baloncesto nunca ha recibido una invitación oficial para participar en la Copa de la Amistad y no ha autorizado a ningún club o escuela de formación del país a participar. Emprenderemos acciones legales por el uso indebido de nuestra imagen sin autorización previa”.

Ante tal afirmación, Rusia no tenía respuesta. De hecho, Kirilenko salió al paso subrayando que no habían hecho nada malo. “Nos gustaría destacar que todas nuestras interacciones con la selección colombiana se llevaron a cabo exclusivamente a través de canales de comunicación oficiales. Nuestra posición sigue siendo la misma: todas las comunicaciones y coordinaciones se llevan a cabo únicamente a través de fuentes verificadas y oficiales”, dijo el ex jugador de NBA.

El hacker. Al parecer, detrás de toda esta historia hay un nombre: un estudiante colombiano de 25 años que vive en Rusia, Christian David Mosquera Durán. El joven planeó todo el proceso de inscripción hackeando el correo electrónico de la federación de baloncesto colombiana para ponerse en contacto con el torneo ruso. De esta forma, él y sus amigos montaron una “selección” cafetera.

Comunicado "fake" de Mosquera Durán

Christian, quien ha jugado en la tercera división (la más baja) de una liga local de 3x3 en Kazán de baloncesto, consiguió la luz verde tras negociar él mismo las condiciones con los ejecutivos rusos para que les pagasen los billetes y hotel al “equipo”. Tras el primer partido y viendo la desigualdad que había, el torneo canceló el segundo partido con la selección de Rusia.

Nadie al volante. Lo que sigue sin estar claro en este momento es cómo demonios los organizadores locales no se molestaron en verificar los jugadores de la lista que les pasó el joven y dieron por sentado el "equipo".

