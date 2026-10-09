Rusia enseña su nuevo “Terminator” controlado a distancia: un T-72 con doble cañón automático

Un carro de combate puede incorporar sistemas de protección cada vez más sofisticados, pero hay una característica que ha condicionado su diseño durante generaciones: la necesidad de llevar una tripulación en su interior. Conducir, identificar objetivos y manejar el armamento son tareas que tradicionalmente se han realizado desde dentro del blindado. Sin embargo, esa dependencia empieza a cambiar gracias a los sistemas de control remoto, que permiten trasladar esas funciones a un puesto externo. Lo interesante es que esta transformación no exige necesariamente diseñar un vehículo completamente nuevo, sino que también puede aplicarse a plataformas que llevan décadas utilizándose.

Rusia mostró un ejemplo de esa adaptación el pasado 2 de octubre, durante los ejercicios militares Centro-2026, celebrados en la región de Cheliábinsk. Allí, ante Vladímir Putin, se exhibieron vehículos sin tripulación construidos sobre el chasis del T-72B3M, una versión modernizada del conocido tanque soviético. Uralvagonzavod, su fabricante, confirmó dos configuraciones: una con un módulo de combate de tanque y otra de tipo BMPT, que, según la compañía, proporcionaron apoyo de fuego a unidades de asalto.

Un T-72 transformado para combatir sin tripulación

Para entender por qué se habla de un “Terminator”, tenemos que fijarnos en las siglas BMPT, que identifican un tipo de vehículo ruso concebido para proporcionar apoyo de fuego a los carros de combate. A diferencia de un tanque convencional, cuyo armamento principal suele ser un cañón de gran calibre, estos blindados recurren a armas automáticas para ofrecer un mayor volumen de fuego frente a diferentes amenazas. El conocido BMPT Terminator responde a ese concepto y fue rebautizado como Spiridon por Uralvagonzavod en junio de 2026.

Lo que distingue a esta nueva configuración no es tanto su plataforma de partida como la manera en que se ha reorganizado su parte superior. Sobre el chasis del T-72B3M se ha instalado un módulo de combate que, según Army Recognition, utiliza una torre de perfil bajo, sin puestos para comandante y artillero. Al prescindir de ese espacio, el diseño permite distribuir de otra manera componentes como el armamento y los sistemas de observación. El vehículo también aparece equipado con una pala frontal, aunque los detalles de protección y sensores descritos en diseños anteriores todavía no pueden darse por confirmados.

Vista del interior de uno de los vehículos militares que aparecen en las imágenes difundidas durante las maniobras. | Imagen: Ministerio de Defensa de Rusia

¿Cómo se maneja una máquina de estas características cuando nadie está a bordo? Según la arquitectura prevista para Shturm, la respuesta está en un puesto de control separado, desde el que los operadores pueden dirigir sus movimientos y manejar el armamento utilizando la información que proporcionan los sistemas de observación.

UN VISTAZO A...

Detalle de la torre y el cañón de uno de los vehículos blindados mostrados durante los ejercicios Centro-2026. | Imagen: Ministerio de Defensa de Rusia

Estamos ante un planteamiento que depende tanto de la maquinaria como de las comunicaciones, porque las órdenes deben llegar al vehículo y las imágenes deben regresar a quienes lo controlan. Por eso, aunque se hable de sistemas robóticos, no estamos necesariamente ante máquinas autónomas.

Para entender cómo hemos llegado hasta aquí conviene retroceder a los planes originales de Shturm. El programa, para el que el Ministerio de Defensa ruso firmó un contrato de desarrollo de un prototipo en 2021, no se planteó como un único tanque operado a distancia, sino como una familia de vehículos con diferentes configuraciones de armamento.

Janes señala que una de ellas contemplaba un cañón de 125 mm de tubo acortado, mientras que otras recurrían a cañones automáticos o lanzadores de cohetes. Las maniobras de 2026 permiten observar parte de aquel planteamiento materializado en vehículos reales, aunque eso no significa que todas las variantes proyectadas hayan llegado a construirse.

Imágenes | Ministerio de Defensa de Rusia

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