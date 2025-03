Un restaurante japonés ha llevado su obsesión por el pescado fresco al extremo: te permite pescarlo tú mismo

Visitar Japón es sumergirse en un país donde lo tradicional y lo moderno conviven en armonía. Sus grandes ciudades combinan rascacielos futuristas y calles repletas de luces de neón con templos milenarios que han resistido el paso del tiempo. En cualquier paseo por sus calles, es inevitable encontrar restaurantes donde el pescado es el protagonista absoluto. Y no es casualidad: en Japón, el pescado ha sido un pilar de su gastronomía durante siglos.

Aquí, el menú no se pide, se pesca. Si crees que has visto todo en cuanto a frescura, Japón siempre tiene algo más que ofrecer. Hay restaurantes donde los chefs seleccionan personalmente el mejor pescado del mercado cada día, pero ¿qué tal si en lugar de esperar a que te lo sirvan, eres tú quien lo pesca? En Osaka, a unas cinco horas del centro de Tokio, existe un lugar donde el menú no se elige, se captura en el momento.

Nuestro protagonista lleva el nombre de “ジャンボ釣船つり吉”, que podría traducirse al español como “Gran Barco de Pesca Tsurikichi”. Como podemos ver en la captura de pantalla de Google Maps, se encuentra alejado del bullicio de las grandes avenidas de la ciudad asiática, y se distingue de inmediato por su fachada decorada con un barco pesquero y carteles con grandes caracteres japoneses que nos adelantan lo que encontraremos dentro.

Según explican en su página web, al cruzar la puerta del restaurante lo primero será revisar la carta y elegir el pescado que queremos. Una vez decidido, el personal nos entregará el equipo adecuado, ya sea una caña de pescar o un salabre, y nos guiará hasta la zona de pesca. En ese estanque, donde los peces nadan ajenos a su destino, comienza la verdadera experiencia. Aseguran que es un reto apto para todas las edades.

Después de la pesca, llega el momento de disfrutar la comida en una de las cuatro salas disponibles. Podemos elegir entre asientos de tipo tatami en una zona con forma de barco o, si preferimos algo más convencional, mesas con sillas al estilo occidental. Ahora bien, supongamos que estamos listos para vivir esta experiencia. ¿Cuánto nos costará? Es hora de echar un vistazo a la carta y calcular el presupuesto.

¿Cuánto cuesta esta experiencia? Al planificar el gasto, lo primero que debemos considerar es que el precio se basa en el pescado entero que atrapemos. Así, un besugo rojo cuesta 3.124 yenes (unos 19,50 euros), un lenguado tiene un precio de 2.840 yenes (aproximadamente 18 euros) y un jurel listado asciende a 4.980 yenes (alrededor de 31 euros).

Una vez pescada la pieza, debemos elegir cómo queremos que nos la preparen, lo que supone un coste adicional. Por ejemplo, una fritura con ponzu añade 300 yenes (unos 1,90 euros) al precio final. Además, si queremos acompañar nuestro plato con mariscos, debemos tener en cuenta que no tienen un precio fijo. En este caso, el personal los pesará y nos informará del coste antes de prepararlos.

Marketing, turismo y gastronomía. No es ningún secreto que la gastronomía japonesa es rica y diversa, con el pescado y el arroz como pilares fundamentales desde hace siglos. Sin embargo, muchos de los platos que hoy consideramos representativos de Japón, y que han traspasado fronteras, no son el resultado de una tradición centenaria, sino de adaptaciones relativamente recientes. Sin ir más lejos, hasta la década de 1990, nadie en Japón comía sushi con salmón crudo. Fue una campaña de marketing lo que lo convirtió en un estándar, más que una costumbre arraigada.

Pero los turistas siguen llegando en masa a Japón en busca de una experiencia única. Y no hay duda de que el país tiene mucho que ofrecer, especialmente en el terreno gastronómico. Sin embargo, no todo son buenas noticias, ni para los locales ni para quienes lo visitan. Un ingrediente tan esencial como el arroz sufrió una crisis notable: en pleno boom turístico, la escasez disparó los precios y llevó a algunos restaurantes a pagar lo que fuera por abastecerse.

Cuando lo que importa es el espectáculo. Comer platos típicos en Japón tiene su encanto, pero los restaurantes han encontrado formas de ir más allá, especialmente cuando el objetivo es atraer a turistas dispuestos a gastar en experiencias. La posibilidad de pescar tu propia comida en un local ambientado como un barco no es solo una opción gastronómica, sino un reclamo diseñado para convertir la cena en un espectáculo que seduce tanto a visitantes como a locales.

Tomar té es algo que se puede hacer en cualquier parte del mundo, pero asistir a una ceremonia del té es otra historia. En Japón, este ritual se ha convertido en una atracción para turistas que buscan algo más que una simple infusión. La experiencia no se limita a beber té, sino que se extiende durante horas, con distintas variedades y comidas incluidas. Algo que en su origen tenía un profundo significado cultural ahora también se vende como una experiencia para el visitante con ganas de gastar.

Pero el espectáculo no acaba ahí. Si el té no es suficiente, siempre hay más opciones para vivir Japón a lo grande: espectáculos de geishas perfectamente coreografiados para el turista, exhibiciones de sumo donde la tradición y el show se entremezclan, y el teatro de marionetas Bunraku, un elemento cultural que sigue encontrando su lugar en un país donde cada vez más cosas se convierten en atracciones para la foto.

Una mano para el Monte Fuji. Impulsar otras formas de turismo en Japón podría ser una de las claves para descongestionar el Monte Fuji, un lugar que durante siglos fue un símbolo de espiritualidad y superación personal, pero que hoy lidia con la masificación y sus consecuencias. Lo que antes era una travesía íntima se ha convertido en un recorrido abarrotado de senderistas, con colas en la cima y un entorno que cada vez siente más el peso del turismo descontrolado.

Para mitigar el impacto, el Gobierno ha comenzado a tomar medidas: se han establecido límites diarios de visitantes y se ha puesto en marcha un sistema de reservas online para gestionar el acceso. Aún está por verse si estas iniciativas bastarán para equilibrar conservación y turismo, pero lo que está claro es que el Monte Fuji sigue siendo un emblema de Japón, uno que merece ser disfrutado sin que su esencia se pierda en el proceso.

