En plena espiral inflacionaria del resto del mundo, un país va en la dirección contraria: China

China tiene un ritmo completamente diferente al del mundo occidental. La crisis económica mundial, con una inflación disparada, afecta tanto a Estados Unidos y Europa, como a Latinoamérica y Japón. En cambio, China presenta una situación muy distinta, casi antagónica.

Al borde de la deflación. China ha anunciado sus datos de la inflación y el último mes ha caído un 0,2%. Y ya van cinco meses consecutivos, lo que deja básicamente en cero su inflación anual, con los datos más bajos en los últimos dos años.

Las medidas para impulsar la economía china no parecen estar funcionando y los datos económicos, por debajo de las expectativas, son tan bajos que China ya se asoma a la deflación (inflación negativa).

Bajan los tipos de interés. A China parece todavía pesarle la pandemia. El gigante se marcó crecer un 5% este año y aunque todavía están en camino de ese objetivo, el resto de datos no acompañan. Por ejemplo, los precios de los productos han caído un 5,4% desde el año pasado.

Esto ha llevado a que el Banco Central de China haya decidido bajar el pasado mes de junio los tipos de interés, menos de un año después de la anterior bajada.

China’s consumer price index was flat year on year and declined 0.2% compared with the previous month, raising pressure on the government to step in to sustain the economy’s fragile recovery https://t.co/X8U7Yt8WmQ pic.twitter.com/5n06zPorpC