Los países con más tanques de combate, expuestos en este gráfico. Un invitado inesperado entra en el podio: Corea del Norte

Desde su aparición en los campos de la Primera Guerra Mundial, el tanque ha sido sinónimo de poder terrestre. En la Segunda Guerra Mundial protagonizaron importantes batallas y estratagemas que hoy siguen siendo míticas. En la actualidad, guerras como la de Ucrania demuestran que, pese a ser tecnológicamente imponentes, los tanques también son muy vulnerables a un nuevo enemigo: los drones.

Aun así, siguen siendo un elemento clave en la defensa de los países, y este gráfico elaborado por Visual Capitalist nos deja ver cuáles son los países que siguen apostando por los tanques como eje de sus fuerzas terrestres.

Corea del Norte viene arrasando. Utilizando los datos de Global Firepower con cifras actualizadas a este año, el gráfico recoge los tanques que tiene cada país (ni los vehículos blindados de transporte ni los de combate de infantería). La mayoría de países ofrecen cifras oficiales de sus fuerzas (ya que, como ocurre con las armas nucleares, se trata de un elemento disuasorio), pero también hay cierto margen para la estimación.

Dicho esto, y como recoge el gráfico, China se ha convertido, con 5.870 tanques, en la punta de lanza en lo que a número de tanques se refiere. Su principal carro de combate es el Type-99, un tanque propio de tercera generación que no es el más numeroso en sus filas, pero sí el más avanzado de los que están en funcionamiento.

En segunda posición está Rusia con 5.6300 tanques y con el T-14 Armata como su vehículo más avanzado. En tercer lugar, Corea del Norte ha adelantado a Estados Unidos con casi 4.900 tanques, cuya flota se compone principalmente de modelos soviéticos antiguos heredados de China, aunque con ciertas modificaciones para ponerlos al día. Estados Unidos ocupa el cuarto con 4.666 tanques, siendo el M1A2 Abrams (que vende a aliados) como vehículo principal.

UN VISTAZO A...

Cambios en pocos años. Este gráfico es curioso por dos motivos. El primero es porque se nota el aumento de inversión de China en su brazo militar. En 2020, se estima que China invirtió 252.000.000 millones, cifra que habría alcanzado los 352.000.000 dólares en 2026. Estados Unidos sigue siendo la primera en este sentido, con 778.000.000 dólares en 2020 y 996.000.000 en 2026.

Ese aumento del gasto militar ha permitido que China pase en apenas tres años de 4.950 tanques a los casi 6.000 actuales. También se traduce en el avance nuclear del país. Y la que ha bajado no demasiados puestos, sino en unidades, es Rusia.

Tanques en la guerra moderna. El conflicto en Ucrania habría costado al país unos 3.000 tanques sólo en 2024. Según Defense Scoop, ese mismo año habrían perdido otros 9.000 vehículos armados y 13.000 sistemas de artillería. Las cifras no están claras porque hay muchas variables como pérdidas confirmadas, abandonados, capturados que pasan de manos o dañados. Sin embargo, se estima que, desde el comienzo del conflicto, Rusia acumula 24.066 piezas perdidas, de las cuales 4.446 son tanques. Por el lado ucraniano, 12.097 vehículos perdidos, incluidos 1.462 tanques.

Y, como decíamos hace unas líneas, lo que puede estar marcando la hoja de ruta para la actualización de los tanques de cara al futuro son los drones. El uso de drones kamikaze por parte de ambos bandos está cambiando las tácticas de la guerra, haciendo que resurjan las estrategias de camuflaje de la Primera Guerra Mundial, que se blinden en exceso los tanques o que se entierren para escapar de esa vigilancia aérea. También aparecen empresas que están investigando sistemas de defensa para blindados basados en inteligencia artificial.

Namibia ya no es colista. Y algo también interesante de estos gráficos sobre los países con más tanques es ir al final de la lista a ver quién es el que menos tiene. En la lista del año pasado, ese honor lo tenía Namibia con apenas cuatro tanques: los T-54 soviéticos que empezaron a entrar en servicio a mediados del siglo pasado. El resto de su fuerza blindada está compuesta por orugas también soviéticas y un modelo chino de mediados de la década de 1980, pero República Dominicana tiene un tanque menos, así que es la que ocupa el lugar de cola.

¿Y España? Más o menos igual que en años anteriores, con unas 298 unidades según esos datos de GFP.

Imágenes | Visual Capitalist

En Xataka | Ha ocurrido algo extraordinario en Ucrania: por primera vez una lancha no tripulada ha derribado aviones de combate rusos

Una versión de este artículo se publicó en mayo de 2025.