Oxford, 42.000 euros y un crowdfunding: lo que la polémica del joven murciano cuenta sobre el derecho a la universidad

Oxford, crowdfunding y dinero. Estas tres palabras que puedes encontrar hoy en las tendencias de Twitter son las mismas que han desencadenado un debate nacional en las redes sociales: la historia del joven Bruno Mompeán y su sueño de estudiar en la universidad británica más prestigiosa del mundo. Este genio de las matemáticas, como le denominan sus profesores, fue adelantado varios cursos por sus altas capacidades y ahora ha conseguido una plaza para estudiar en Oxford. Aunque hay un problema.

El precio de la matrícula.

Para acceder a dicho programa de estudios, hay que desembolsar la cantidad de 42.420 euros, que su familia no tiene. Aunque sus padres se han mostrado muy contentos por su admisión, afirman no poder hacer frente a tal gasto.

Esa falta de recursos es lo que ha motivado a Mompeán y su familia a lanzar una campaña de crowdfunding con el fin de reunir el dinero suficiente. El joven murciano ha animado en diferentes vídeos a que la gente haga un donativo ya que "es muy importante apoyar el talento español" en este tipo de casos.

Tal y como relata, se sometió a un duro proceso de selección donde tuvo que probar sus notas de su actual centro de estudios, realizar varios exámenes escritos y más tarde otra serie de tests y pruebas en directo con un tribunal. Hay que recordar que la universidad británica recibe más de 28.000 solicitudes anuales y solo se aceptan unas 3.000, es decir, menos del 10% de los alumnos.

''Mi sueño es estudiar un Grado de Matemáticas en Oxford. Creo que es muy importante apoyar el talento local y nacional y nos tenemos que apoyar entre nosotros. Todos nos sentimos muy orgullosos cuando algún español consigue algo importante en cualquier campo, pero para conseguirlo y que alguien pueda llegar a esa meta, hay que apoyarle. En mi caso, para tener esa oportunidad, necesito apoyo económico por razones que están fuera de mi control, como el Brexit, que ha encarecido la matrícula en Oxford de 9.000 a 37.000 libras. Económicamente es inasumible para mi familia, pero es una oportunidad que no puedo desaprovechar'', declaraba el joven en una entrevista con El Español.

El padre, que es profesor de la universidad de Murcia, añadía que también hay que tener en cuenta todos los gastos derivados de estudiar en otro país, como el coste de la residencia, que son unos 12.500 euros, gastos de manutención y el viaje en avión.

Sin embargo, la historia que ha enternecido los corazones de algunos, ha levantado ampollas en muchos otros. En redes sociales, al joven se le ha llamado desde "estafador" a "niño pijo", ya que ha estudiado en el King’s College, una institución privada que cuesta 4.000 euros cada curso. Muchos usuarios han criticado que pida dinero en un momento en el que muchos jóvenes no pueden costearse matriculas en España o encontrar alquileres asequibles.

"Bruno no puede ir a Oxford porque no tiene dinero. Yo no puedo comprarme un piso porque no tengo dinero. Elegid bien la causa con la que vais a colaborar", señalaba un usuario.

"Va a un colegio que cuesta 11.000€ y está pidiendo dinero para ir a Oxford, a mí pena ninguna, me vais a perdonar. Yo apoyo causas realmente necesarias, no que un chaval porque vaya de superdotado quiera estudiar en un sitio pijo. Trabaja un poco como hemos hecho todos", comentaba otro.

"Y yo que me matriculé en una carrera que no me gustaba para trabajar, conseguir dinero, y poder estudiar la que me gusta ya que no me lo pude permitir en el momento", señalaba un tercero.

También hay quien ha criticado que se vaya al extranjero pudiendo aportar su talento aquí. "Por eso los becados son de la universidad o país donde se estudia. Lo que se tiene que hacer es ofrecerle una buena universidad española con todos los gastos pagados para que aporte excelencia aquí. No pagarle las cuotas a Oxford para que esta posean el dinero y los estudiantes", señalaba una usuaria. En esta cuestión, Mompeán ha sido claro: "Lo normal sería volver. Espero poder usar en España el talento que ha decidido apoyar la gente para poder beneficiar a la sociedad".

Si bien hay muchas familias que tampoco pueden permitirse ir a universidades de prestigio internacional por sus altos costes de matrícula, sería injusto criticar a una persona por poner en marcha un crowdfunding donde no se obliga a nadie a dar dinero. De hecho, cientos de streamers españoles tienen abiertas plataformas de donación en sus canales de Twitch o Patreon y nadie les fusila por hacerlo.

Hace un año contamos en Magnet otra polémica sobre este tipo de donaciones donde varios streamers estaban llevando a cabo ciertas limitaciones para sus comunidades de fans, ya que habían usuarios que se volcaban demasiado en dar sustanciosas cantidades de dinero a cambio de nada.

Y de cómo para los que llevaban poco tiempo era una buena oportunidad de ofrecer a los espectadores la opción de donar dinero cuando lo desearan como muestra de apoyo, con el fin de darles un empujón a la hora de abrirse camino en el mundillo o tal vez para ayudarle a actualizar su PC, micrófono o lo que sea. Algo no muy diferente a lo que sucede con Bruno. Al final, cada quien es libre de hacer con su dinero lo que desee.

El coste de estudiar en Oxford

Si acudimos a los precios de matriculación, pronto vemos que los estudiantes de fuera del Reino Unido tienen que pagar tarifas más altas que los estudiantes nacionales. Los costes de matrícula de pregrado para estudiantes internacionales pueden ascender a 41.000 euros por año. Para los programas de posgrado, las tasas de matrícula oscilan entre 37.626 y 62.711 euros. Para los programas de MBA, los estudiantes pagan alrededor de 82.778 euros por año de matrícula.

A todo eso hay que añadir el coste de vida en un país que no es barato precisamente. Ese desembolso puede suponer alrededor de 1.200 euros al mes este 2023 entre un alquiler relativamente asequible, comida y transporte por la ciudad.

Según podemos ver en varias webs especializadas, Oxford también ofrece diferentes tipos de becas para alumnos internacionales. Las becas de pregrado Simon y June Li cubren las matriculas y la manutención de los estudiantes, pero están dedicadas unicamente para alumnos asiáticos. Las Becas Reach Oxford están destinadas para estudiantes de países de bajos ingresos y también cubren las tarifas del curso y los gastos de vida, además del viaje en avión.

Por otro lado, están las Clarendon Fund Scholarships, que están destinadas a masters y doctorados de alumnos internacionales, y están sí se basan en el mérito académico del estudiante.

