Los organilleros son parte del tejido cultural de Ciudad de México. El problema es que ya no hay quien fabrique los instrumentos

La música es el lenguaje del alma, y un lenguaje universal. Las calles de ciudades grandes y pequeñas de medio mundo tienen músicos de todo tipo que se ganan la vida, lo hacen por hobby o para entretener en un acto que haría estremecer a la SGAE. En México, esa música callejera es tradición, una que se mantiene viva gracias a los organilleros.

Tienen un par de siglos a sus espaldas y lo más triste es que son el ejemplo perfecto de la obsolescencia natural: los organillos no morirán porque no haya nadie que quiera tocarlos, sino porque no habrá quien sepa repararlos.

El organillo. La figura del organillero puede que nos quede lejos ahora mismo a quienes vivimos en Europa. Es posible verlos en fiestas populares en algunos municipios alemanes, pero es algo más anecdótico y reservado a momentos concretos que otra cosa. En México, la cosa cambia: allí se siguen escuchando a diario en ciudades como Ciudad de México. También en Buenos Aires o Santiago de Chile.

Los cilindros

Lo curioso del asunto es que los organilleros nacieron en Europa, como los organillos. Se trata de un instrumento mecánico portátil que se inventó en el siglo XVIII, pero que se perfeccionó cuando llegó a Alemania durante el siglo XIX.

La caja se puede adornar con los motivos que se quiera

Es un instrumento mecánico con cilindros que tienen protuberancias o perforaciones. Estos cilindros giran gracias a la acción de una manivela, y activan a su paso una serie de lengüetas. Al hacerlo, un fuello interno expulsa aire a través de tubos, que son los que producen las notas musicales a la altura y ritmo predefinido debido al propio cilindro. No hace falta saber de música, vaya, simplemente hay que girar la manivela.

Cruzando el charco. En Alemania eran tremendamente populares, pero también en Italia, Francia, Países Bajos o España. Cada país podía adaptarlos a sus canciones populares y los organilleros iban por las calles y plazas amenizando la estancia de los viandantes.

Era una forma de popularizar la música y, en algún momento a finales del siglo XIX, llegaron a México. Fue un bombazo.

Ganoa. ‘Wagner y Levien’ era una casa de instrumentos musicales fundada por inmigrantes alemanes que no sólo trajeron los organillos, sino que los alquilaban a quienes querían ganarse la vida tocando en la calle. Se seguían fabricando en Alemania, por lo que había que importarlos y se dice que el más importante en este sentido fue Gilberto Lázaro Gaona.

Se estima que fueron 250 organillos los que adquirió en la década de 1930, coincidiendo con el momento en el que se dejaron de fabricar en Alemania. Y son los que, modificados para reproducir música popular mexicana, durante décadas han estado dando vueltas por las calles de la ciudad.

Tradición. Estos organillos pesan lo suyo. Algunos llegan a superar los 50 kilos y, aunque hay modelos que pueden llevarse a cuestas, lo más común es apoyarlos sobre un palo o en un soporte con ruedas que facilite el transporte. Los organilleros llevan puesto su uniforme tradicional y se dedican a… eso, a dar vueltas a la palanca para activar el mecanismo y colorear de forma musical algunas de las calles más transitadas de la ciudad.

Evidentemente, gracias a la sensibilidad con los animales, ahora no ocurre, pero antes estos organilleros podían llevar un mono que recogía los donativos y completaba el espectáculo.

Tambiérn en Chile

Polémicas y contrapolémicas. Son, por tanto, parte del tejido cultural de Ciudad de México y, como ocurre tantas y tantas veces, hay turistas que no ven con buenos ojos esas tradiciones locales. Célebre fue el caso de una turista estadounidense que se quejó a través de las redes sociales por el sonido de este instrumento.

No tardaron en caerle críticas que no achantaron a la joven, aparecieron defensores del oficio de los organilleros, de la importancia cultural que tienen y, por qué no decirlo, también apareció ese celo por la patria que a veces se exalta cuando nos sentimos atacados.

En extinción. Ahora bien, los organilleros parecen estar lejos de desaparecer, pero otro cantar es lo que ocurrirá con el organillo. Debido al uso, posibles accidentes y la fricción entre los elementos, estos organillos se desgastan y hay que repararlos. ¿Recuerdas las 250 piezas que importó Gaona? Bien, se estima que quedan 16 porque el resto se perdieron, fueron robados o se vendieron a coleccionistas, y esos 16 son los que se siguen alquilando a los organilleros.

Y la responsable de ese negocio y de su reparación es, como leemos en México Desconocido, Marcela Silvia Hernández Cortés, nuera de Gilberto. Su marido era el que llevaba el negocio y a ella nadie le enseñó porque los dos hombres le decían que se dedicara a la cocina cuando intentaba aprender el oficio.

Legado. Tras la muerte de su marido, Marcela aprendió por su cuenta a reparar estos organillos que, si han sobrevivido, es gracias a su pericia y dedicación. Lo triste es que no hay una escuela de reparadores de organillos, tampoco piezas nuevas, pues las fábricas cerraron y la esperanza de la artesana, como comenta en TeleDiario, es que sus nietas continúen con el legado.

“Es muy laborioso, pero a veces me quedan bien”, comentó Marcela en el telediario, quien también comenta que, más allá de la tradición, el oficio de organillero es una oportunidad para personas de cierta edad que se han quedado sin trabajo y que no pueden, por el motivo que sea, acceder a uno.

La del artesano es una profesión preciosa y, como vimos con la respuesta popular ante el vídeo de la turista estadounidense, el papel del organillero es respetado y apreciado por los mexicanos. Tanto que hay organizaciones que trabajan para conservar esta tradición.

Imágenes | RDeminicis (WMB) (2), Jmillan325, Luisalvaz

