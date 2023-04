El número de teléfono de una empresa de Murcia apareció por casualidad en Los Simpson. Y ahí empezó su infierno

En 2021 Alicia Manzanares, responsable de la línea telefónica de InnaTic, una empresa de telecomunicaciones de Alcantarilla, Murcia, recibió en el móvil de la compañía un mensaje sin pies ni cabeza. Nada tenía que ver con el negocio, así que no le prestó atención. WhatsApps despistados, ya se sabe, los hay a miles.

El caso es que no fue el único. Llegó otro, y otro más.

Y con el tiempo aquel goteo de mensajes misteriosos y desnortados, acompañados incluso de alguna que otra llamada, acabó convirtiéndose en todo un misterio en la empresa. No tenían sentido, no tenían explicación. No tenía lógica alguna.

Eso sí, compartían dos peculiaridades. La primera es que todos se dirigían al mismo número de teléfono móvil. La segunda —relata Manzanares a EFE— es que quienes les escribían o llamaban repetían una expresión: "Spring Escudo".

Dos palabras sin el más mínimo sentido en la empresa.

Un misterio "made in Springfield"

El misterio no duró mucho más. En enero de 2022, después de aquel desconcertante baile de llamadas y mensajes, alguien aclaró a la empresa qué estaba pasando. Sin comerlo ni beberlo se había visto envuelta en el universo de una de las series animadas más populares del planeta: Los Simpson.

Y de una manera delirante.

La compañía de Alcantarilla comparte número ni más ni menos que con el servicio de vigilancia ciudadana que Homer organiza en el episodio 22 de la temporada 13, titulado "Papá tiene una placa nueva". El nombre de la patrulla: Spring Escudo.

Claro.

Si eres seguidor de la popular saga de Matt Groening quizás te suene el capítulo en cuestión. Al fin y al cabo se estrenó en mayo de 2002, con lo que va camino de los 21 años. En él y después de unos cuantos giros de guion surrealistas —muy en la línea argumental de los Simpson— Homer forma junto con sus amigos Lenny y Carl una patrulla de vigilancia ciudadana que bautizan como "Spring Shield". O "Spring Escudo", si lo que has visto es la traducción al español.

Cómo mal apaño tiene lanzar un servicio de vigilancia sin publicidad, Homer decide contratar un anuncio en la televisión de Springfield en el que se incluye un número de teléfono: 636 555 347 2. Las cifras aparecen solo un instante, un parpadeo, casi; pero lo suficiente para que cualquier fan pueda anotarlas.

Y eso precisamente es lo que han comprobado Manzanares y el resto de sus compañeros de InnaTic, porque —como ya habrás deducido— el número del negocio es el mismo que el que escribió en su día el guionista de turno de Los Simpson. Lo clava en cada dígito, solo que añadiendo un 2 a mayores.

Añádele a semejante coincidencia la tremenda popularidad de Los Simpson y sobre todo las ganas de broma y tendrás el resto de la historia: el goteo de llamadas y mensajes sin aparente sentido que durante años recibieron en InnaTic.

Ellos, por suerte, se lo toman como tal: una broma divertida.

"Nos lo tomamos a risa. Somos un equipo de gente joven que hemos crecido con esta serie y pasamos muchas horas concentrados frente al ordenador; así que estos mensajes y llamadas nos hacen gracia", señala Manzanares, quien explica que una de esas llamadas incluso les aconsejó conservar el número "como si fuera oro".

Al fin y al cabo y al igual que las bromas telefónicas de Bart a la taberna de Moe, carrete aún tienen para rato. Los mensajes de WhatsApp empezaron hace ya dos años y la última llamada, reconoce Manzanares, fue la semana pasada.

La coincidencia de números no es la única sorpresa que se han llevado en la empresa. En los últimos días sus responsables han visto asombrados cómo su historia, divulgada por Efe, corría como la pólvora por la Red, protagonizando crónicas en las que su nombre compartía titular con la famosa familia animada.

"Nunca pensamos que el tema fuera a tener tanta repercusión", comenta Marina Baltasar, una de sus empleadas, a La Verdad. En las oficinas de Alcantarilla, claro, no pueden dejar de atender al teléfono, aun cuando existe el riesgo de que alguna de las llamadas buque solo gastarles una broma. No podemos dejar de cogerlo. No sabemos si nos llama alguien para hacer la gracia y probar o si es un cliente".

"¡Ahora nuestro número vale oro!", bromea Baltasar.

Desde luego, y como también reconoce Manzanares, si para algo le ha valido a la compañía compartir número con Spring Escudo es para compartir un chascarrillo en la oficina... e impulsar una campaña publicitaria tan inesperada como exitosa.

