El nuevo capricho para millonarios de Louis Vuitton recupera un concepto del siglo XIX: llevar una cama en un baúl

Debo confesar que alguna vez me he preguntado si los millonarios han experimentado alguna vez la experiencia de ir de camping y, en medio de la noche, despertarse con una piedra del suelo clavándose en la espalda. Ellos se lo pierden.

Con lo que no contaba es con que los millonarios pueden permitirse que otros carguen con su equipaje, por lo que escatimar en bultos no va con ellos. Por lo tanto, ¿por qué no llevar tu propia cama metida dentro de un baúl? Esto seguro que te sonará más propio del siglo XIX, pero es el último capricho para millonarios que propone Louis Vuitton en 2024: Bed Trunk, un baúl-cama de viaje.

Louis Vuitton Bed Trunk: el regreso de una leyenda del lujo

La historia de este baúl va muy unida a la de la maison de Bernard Arnault, ya que fue uno de los productos estrella de Louis Vuitton y de la alta sociedad de la segunda mitad del siglo XIX.

En aquellos días, los que safaris y las exploraciones campestres eran lo más entre la alta sociedad, y viajar por las inmensas llanuras africanas no estaba reñido con mantener las comodidades que les permitía una posición económica holgada. Por eso se hicieron famosos los baúles-cama de Louis Vuitton, cuya historia se remonta a 1868, cuando la casa francesa introdujo un concepto revolucionario para la época: el Bed Trunk, un baúl que se convertía en una cama desplegable.

Georges Vuitton, hijo de Louis Vuitton, patentó el diseño en 1885, lo que le permitió ganar popularidad entre los exploradores millonarios y oficiales militares que valoraban tanto la durabilidad como la estética del baúl.

Louis, Georges y Gaston-Louis Vuitton (tumbados en un baúl-cama) posan con trabajadores de su fábrica en 1888

Este "plegatín de lujo" no solo ofrecía comodidad a los viajeros de élite, sino que, además, simbolizaba la innovación y el lujo característicos de la marca. De hecho, Louis Vuitton diseñó una versión específica para los militares, el Camp Bed Trunk que todavía se puede encontrar en subastas como pieza de coleccionista.

Ya en pleno 2024, Bernard Arnault ha decidido revivir esta pieza icónica, lanzando dos nuevas versiones en colaboración con el diseñador Nicolas Ghesquière y Pharrell Williams, que en su nueva etapa lejos de los escenarios se ha convertido en director creativo de moda de hombre en Louis Vuitton.

Los nuevos Bed Trunks fusionan la sofisticación y elegancia de la marca en el siglo XX con la herencia histórica de los orígenes de la marca. "Esta pieza nos transporta a otro nivel de lujo y funcionalidad", destacan desde Forbes.

La maison ha presentado tres versiones para recuperar este retazo de su historia en la que apuestan por la versión más sobria y purista dominada por su omnipresente estampado Monogram, y dos reinterpretaciones de sus responsables de diseño para moda de hombre y mujer. Todas mantienen su estructura de aluminio y madera de haya, que permite desplegar el baúl y transformarlo en una cama estable, con un colchón viscoelástico de cuatro secciones que asegura el máximo confort.

Una nueva mirada para el baúl-cama

La interpretación de Nicolas Ghesquière, director creativo de las colecciones femeninas de Louis Vuitton, le da al Bed Trunk una estética futurista y única. Ghesquière ha usado láminas de metal grabadas y esquinas reforzadas que evocan un mundo espacial y distópico, como si el baúl estuviera destinado a viajar a las estrellas.

Por su parte, Pharrell Williams ha llevado el Bed Trunk en otra dirección, rindiendo homenaje a los archivos de la maison, con un diseño que evoca el estilo de los primeros baúles de Louis Vuitton.

El exterior está cubierto con rayas desgastadas, una referencia a los patrones del Louis Vuitton de 1872, mientras que el interior combina rayas en blanco y rojo con un colchón y una almohada bordados con la frase "LV Lovers". La estructura incluye madera de color claro que contrasta con el herraje de aluminio negro.

Estas nuevas versiones del Bed Trunk están disponibles bajo encargo y son ejemplos de la continua reinvención de Louis Vuitton. Su precio, va desde los 160.000 euros del modelo con Monogram, a los 190.000 euros que cuesta la interpretación de Pharrell Williams o los 220.000 euros del modelo diseñado por Nicolas Ghesquière. Sin son productos exclusivos para una clientela selecta que busca la máxima expresión de lujo y comodidad.

