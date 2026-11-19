En España hay 15,2 millones de mascotas, casi la mitad de ellas perros, según su primer censo oficial. Para hacernos una idea del alcance de esa cifra, superan en número a los niños. Y por goleada. Ante semejante panorama no sorprende que cada vez más parejas decidan que sus compañeros peludos estén presentes durante sus bodas o que (también) cada vez resulte más fácil encontrar negocios especializados en el cuidado de mascotas durante los enlaces. Incluso hay quien habla ya de la figura del ‘dog wedding planner’, profesionales que garantizan ceremonias dog-friendly.

Nuevos tiempos, nuevas bodas.

¿Qué hacemos con Toby? Ponte en situación. Tú y tu pareja os casáis dentro de un par de meses y ya tenéis escogido el lugar de la ceremonia, el menú del banquete, los trajes, las flores, la música, si habrá o no bus hasta el restaurante… Incluso tenéis reservada ya la luna de miel. Queda sin embargo un fleco pendiente: ¿Qué hacer con vuestro perro?

Teniendo en cuenta que ‘el día de autos’ vuestras familias y amigos más cercanos estarán en la boda, ¿quién podría cuidar de vuestra mascota? ¿Es buena idea llevarla a un hotel canino? ¿No sería bonito que estuviera presente en la boda y compartiese con vosotros un día tan especial? ¿Y si se encarga de llevar las alianzas? Pero en ese caso… ¿Quién cuidaría de ella durante el resto de la ceremonia y el banquete? ¿Y si el animal se estresa entre tanta gente?

Desiray Green (Unsplash).

“Nos lo pedían”. Preguntas parecidas a esas fueron las que hace un tiempo llevaron a Jenny y Jaime a poner en marcha Wedding Guau, un servicio de Zaragoza pensado para que los perros puedan participar en las bodas sin que eso suponga un quebradero de cabeza para los novios ni una experiencia estresante para el animal. Organizan el mejor plan para el perro, se encargan de cuidarlo el día del ‘si quiero’ y luego se encargan de devolverlo a su hogar para que descanse.

La idea, explica Jenny a Aragón Digital, “nació de escuchar las necesidades de las familias”. “Había muchas familias que querían que sus perros les acompañaran en un día tan especial, pero siempre surgía la misma pregunta: ¿Quién se encarga del perrete?” Ella ya tenía experiencia en el cuidado de mascotas, así que no le costó dar el paso. Ahora Wedding Guau aspira a darse a conocer dentro y fuera de Aragón.

¿Es un caso único? Para nada. Si buscas en la plataforma especializada Bodas.net o curioseas en Google te encontrarás con negocios parecidos en Cataluña, Madrid, Canarias o Galicia, entre otras regiones. La idea es más o menos la misma en todos los casos: no se trata solo de llevar el perro a la boda y vigilarlo mientras dura la ceremonia y el banquete. El servicio arranca mucho antes, con la planificación del evento, una entrevista para saber qué quieren los novios y un período para que el animal se adapte al cuidador que se encargará de cuidarlo el gran día.

Los protagonistas. “El objetivo es simple: que la pareja disfrute del día sin estrés y que la experiencia sea positiva también para su compañero de vida”, resume otra de las empresas que se encargan de velar por que los enlaces sean pet-friendly. Tampoco es raro que incluyan un hotel canino, servicio que permiten extender hasta la luna de miel.

“El perro se convierte en el protagonista total, los novios pasan a un segundo plano”, bromea Javier, responsable de un negocio con sede en Galicia que ofrece un servicio de acompañamiento similar, en una entrevista con Faro de Vigo. Sus tarifas oscilan entre 350 y 700 euros, aunque no se limitan a la jornada de la ceremonia. Más o menos un mes antes empieza a familiarizarse con la mascota y el día grande se encarga de recogerla en casa, pasearla, dejarla impoluta y velar por que esté cómoda y tranquila antes de llevarla a descansar.

¿Es tan extraño? No. Servicios como el que prestan Javier o Jenny conectan con un fenómeno mucho más amplio y que no es (ni mucho menos) exclusivo de España: a medida que ganan peso en nuestros hogares, las familias gastan cada vez más en servicios orientados al cuidado de las mascotas. Incluso planifican sus vacaciones y ocio pensando en ellas. Hay un dato que ayuda a entender el fenómeno: según cálculos de EAE Business School, el negocio de los animales de compañía mueve ya casi 5.800 millones de euros anuales en España y, en general, la economía pet-money crece a un ritmo del 8,3%.

“En la España actual, cuidar de una mascota se ha convertido en una decisión económica con retos y gastos que los dueños de los animales afrontan al considerarlos uno más de la familia. Y, como tal, apuestan por alimentos premium, cuidados de veterinarios o juguetes y accesorios”, reflexiona Paulo Sartorato, profesor del EAE Business School. Más allá de la cuestión cualitativa, está la cuantitativa. El censo de mascotas se ha disparado cerca de un 14% en cinco años, según datos oficiales del Gobierno.

Cambian los hogares… y las bodas. Esa es la otra clave. No solo está cambiando la configuración de los hogares, el peso que en ellos tienen las mascotas y nuestra disposición a gastarnos dinero en servicios orientados a su cuidado. También las bodas están transformándose. El patrón tradicional que se replicó durante décadas es cada vez más flexible y no cuesta encontrarse con ceremonias temáticas, adults-only o que se completan con “pre” y “post-bodas”. También con nuevos servicios, como los tatuajes nupciales.

Imágenes | Vasylyna Kucherepa (Unsplash), Desiray Green (Unsplash) y Ministerio de Derechos Sociales

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