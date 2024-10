Nestea no va a desaparecer de España. El problema es que no va a ser tan fácil encontrarlo en los bares

No, Nestea no dice adiós a España. Podrás seguir encontrándolo, aunque probablemente no con la misma facilidad que ahora. Aunque a lo largo de las últimas horas se han sucedido los artículos que hablaban del fin de la popular bebida de té en España, el escenario que tiene por delante es más complicado. Si eres uno de los miles de clientes a los que les gusta pedirse un Nestea al sentarse en una terraza podrás seguir haciéndolo. Eso sí, quizás el camarero te diga que ya no lo tiene y te ofrezca una alternativa, una bebida que se llama Fuze Tea.

Te explicamos el embrollo.

¿Adiós a Nestea? Así lo han afirmado no pocos medios esta semana, pero lo cierto es que no: Nestea no se despide de España. Seguirá vendiéndose. Aunque con novedades importantes en las bambalinas empresariales han hecho posible que se haya convertido en una marca especialmente popular en tiendas y bares.

El motivo es muy sencillo: hasta ahora Nestea se distribuía al amparo de un acuerdo entre dos gigantes, Coca-Cola y Nestlé, que han decidido seguir caminos distintos a partir de ahora. Que ambas multinacionales no mantengan su acuerdo en torno a la marca no significa sin embargo que el producto diga adiós.

¿Y por qué semejante revuelo? Porque a las puertas del fin de ese acuerdo entre las dos multinacionales, Coca-Cola Iberia ha decidido promocionar ya la que será su gran apuesta entre las bebidas de té en España: Fuze Tea, su "marca global” de té frío, presente en más de 90 naciones y que se ha hecho un hueco más que considerable en los mercados de refrescos de México, Turquía o Alemania.

Quizás la marca te suene. O no. A finales de septiembre Coca-Cola anunció el lanzamiento de Fuze Tea Sabor Original en España. Y entonces ya avanzaba su apuesta clara por la marca: antes de que finalice 2024 aspira a que sus latas estén presentes en todo el territorio nacional, con más de 2250.000 puntos de venta.

"Confiamos en que Fuze Tea tenga en España el mismo éxito que en los otros 90 países en los que está presente", reconcía Carlos Martín, director general de Coca-Cola Iberia. Europa Press asegura que durante la presentación de Fuze Tea Sabor Original, Martín Carrión deslizó algo más: que dejarían de vender Nestea en 2025, ya que el 31 de diciembre concluye el acuerdo que mantienen con Nestlé.

¿Y qué dice Nestlè? Detrás del éxito de Nestea en el mercado español no solo hay una empresa. Además de Coca-Cola está la suiza Nestlé. Y esta no ha tardado en salir al paso para avisar de que el hecho de que finalice su contrato con Coca-Cola no significa que la popular bebida de té vaya a decir adiós a España.

En un comunicado lanzado para aclarar "informaciones erróneas", Nestlé ha garantizado que Nestea seguirá en España el próximo año. "El consumidor podrá seguir encontrando Nestea en sus comercios habituales también a partir del 1 de enero de 2025 y podrá seguir disfrutando de su marca preferida, líder de mercado, en sus sabores favoritos como hasta ahora", recalca la empresa, rotunda.

¿Es un movimiento inesperado? No. Para entender la decisión de ambas compañías hay que conocer la historia de Nestea y remontarse unos cuantas años atrás. En España la bebida empezó a venderse hace más de tres décadas, en 1993, para plantar cara a Lipton, fruto a su vez de la alianza de Unilever y Pepsico. Como recuerda el diario Cinco Días, años después, en 2001, Nestlé y Coca-Cola crearon una sociedad al 50% para dar un impulso a la fabricación y distribución de la bebida de té por diferentes territorios, incluido el mercado español.

La alianza duró una década y media. En 2017 Nestlé y Coca-Cola acordaron disolver la joint venture el 1 de enero de 2018, pero de tal forma que sus efectos han tardado en notarse entre los clientes. La compañía suiza concedió a Coca-Cola "licencia de fabricación y distribución" de la bebida de té en ciertos países, entre los que se incluye el nuestro. El acuerdo se aprobó en 2017 y contemplaba que ese escenario se mantuviera durante un período que está a punto de expirar.

¿Todo aclarado entonces? No del todo. Sabemos que el acuerdo entre Coca-Cola y Nestlé que ha hecho posible que Nestea llegara a los supermercados y bares a lo largo de los últimos años va a finalizar en breve. Y que al verse con las manos libres Coca Cola ha optado por centrar su apuesta en su "marca global" de refrescos de té, que ha logrado ya expandirse a más de 90 países. Sabemos también que Nestlé no quiere dejar caer la marca y que seguirá comercializando Nestea.

Quedan algunas dudas sin embargo. ¿Nestlé seguirá sola o buscará una alianza? En 2017, tras la disolución de la joint venture con Coca-Cola, anunció que pasaría a ser su división Nestlé Waters la que se encargase de Nestea. "El mercado del té listo para beber ha evolucionado y Nestlé cree que es el momento adecuado para desarrollar Nestea de forma independiente", razonaba por entonces.

La otra gran pregunta es… ¿Cómo será la convivencia de Nestea con Buz Fea? ¿Y su competencia? Por lo pronto, Nestea verá cómo caduca el acuerdo que permitía que estuviera respaldada por un gigante de la distribución como Coca-Cola.

