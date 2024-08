La muerte televisada de un veterano 'crossfitero' ha puesto en el foco la seguridad de la gran cita de este deporte: los CrossFit Games

El CrossFit mundial está de luto. En luto y en shock. El jueves, en Texas, mientras participaba en una competición del circuito crossfitero, un deportista se ahogó en el lago Marine Creek. Si eso no fuese suficientemente trágico de por sí, lo ocurrido en EEUU se amplifica y agrava por otros tres factores, a cada cual más chocante: primero, el fallecido es un deportista veterano y galardonado que llegó a liderar el ranking de su país, Serbia; segundo, el incidente ocurrió durante los CrossFit Games, una de las citas más importantes para los aficionados a este deporte.

El más terrible de todos es sin embargo el tercer elemento: la tragedia se retransmitió en directo y la grabación—que lleva horas circulando por la Red— muestra además cómo, pese a que había vigilantes supervisando la prueba en el lago, nadie se dio cuenta de que uno de los competidores se estaba ahogando.

Tragedia en Texas. Debía ser el primer Workout of the Day (WOD) individual del jueves, pero acabó en tragedia. Ayer, mientras participaba en unan prueba que consistía en una carrera de 3,5 millas y 800 metros a nado el atleta serbio Lazar Dukic perdió la vida. La tragedia ocurrió mientras nadaba entre otros muchos competidores en las aguas del lago Marine Creek, cerca de Fort Worth, Texas.

Lazar Dukic se sumergió y no volvió a salir a superficie, según el relato de los servicios de emergencia locales, que recibieron el aviso de lo que había ocurrido a primera hora de la mañana, en torno a las ocho, hora local. El cadáver del serbio se recuperaba al cabo de una hora, después de que se desplegara por la zona un equipo de búsqueda con buceadores de la Policía de Fort Worth y drones.

Click en la imagen para ir al tweet.

"El día más triste del CrossFit". La organización no tardó en pronunciarse. Poco después de la tragedia, los responsables de los CrossFit Games reconocieron estar "profundamente apenados" por lo ocurrido y anunciaban la suspensión del resto de pruebas previstas para el jueves. "El bienestar de los competidores es nuestra principal prioridad y estamos desconsolados", recalcaban.

A ese primer mensaje le siguieron otros, vía X también, ensalzando la figura de Dukic como "uno de los competidores más talentosos" de la disciplina e insistiendo en que su pérdida en Texas marca "el día más triste en la historia del CrossFit". El último tuit avanzaba algo más: la organización ha decidido retomar las pruebas. "La única cura para el duelo es el duelo. Y la mejor manera de hacerlo es juntos".

¿Quién era Lazar Dukic? Un deportista con tablas que, a sus 28 años, había logrado hacerse un hueco más que respetado en el mundo del CrossFit. En su ficha de los CrossFit Games se detalla que era uno de los atletas de la disciplina con más pegada de Serbia, ocupando el primer o segundo puesto nacional desde 2020 en la categoría masculina, y llevaba varios años asentado en el Top 100 mundial.

Tras alcanzar la 34º posición en 2023, este año ocupaba la 81º y era además el 29º en la clasificación europea. Además de destacar en el CrossFit, Dukic se dedicó a jugar al waterpolo. "Más allá de sus logros deportivos, era afectuoso, divertido y apoyaba incansablemente a quienes lo rodeaban", relata a la cadena BBC Don Faul, directivo de CrossFit, quien asegura que era un deportista "respetado".

¿Y qué son los CrossFit Games? Una competición anual de CrossFit que arrancó en 2007 y mide la capacidad física de los atletas en diferentes pruebas. "Los Juegos cambian cada año y a menudo los detalles no se anuncian hasta justo antes de cada evento. Los atletas entrenan todo el año para una competición que es casi un completo misterio", explica la web oficial de los Crossfit Games, una referencia en el circuito crossfitero con una repercusión internacional.

Sus organizadores planificaron jornadas con pruebas intensas para el viernes y el sábado que, a priori, seguirá desarrollándose. "Después de una cuidadosa reflexión y muchas conversaciones internas, con atletas y la familia de Dukic, se ha decidido que los CrossFit Games continuarán durante el resto del fin de semana en Dickies Arena, en Fort Worth, Texas", explican sus responsables a la cadena CBS News.

Click en la imagen para ir al tweet.

La pregunta del millón. Si hay una pregunta que sobrevuele los Juegos, el CrossFit y el deporte en general es sin embargo otra: ¿Cómo ocurrió la tragedia? O mejor dicho, ¿por qué no se evitó? Si el ahogamiento de un atleta profesional como Dukic en plena meca del CrossFit no tuviese ingredientes para ser una noticia con eco internacional, hay otros dos detalles que hacen su tragedia aún más sangrante. Cuando ocurrió había vigilantes supervisando la prueba que aparentemente no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y la escena fue televisada en directo.

Desde hace horas circulan por redes sociales y webs de medio mundo un breve vídeo que aparentemente captó a Dukic nadando en el Lago Marine Creek junto a otros competidores. Las imágenes muestran cómo en un momento dado el serbio deja de avanzar, cerca ya de la línea de meta, y empieza a debatirse en el agua sin que los vigilantesse percaten. Sobre las ocho de la mañana, hora local, los servicios de emergencia de Fort Worth recibieron la llamada que alertaba de la tragedia.

Imagen | The CrossFit Games

En Xataka | Ganar un oro en países como Corea del Sur es mejor que la lotería. Hay atletas que no tienen que pensar más en el dinero