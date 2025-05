Una Italia sin italianos, el ambicioso proyecto de una isla de Vietnam que se ha convertido en una ciudad fantasma

Asia lleva años fascinada con Europa. Es algo que podemos apreciar en las ciudades-réplica que hay en varios puntos de China. La arquitectura europea es vista como ejemplo de sofisticación, historia y un estatus social más elevado, algo que resuena con la nueva clase media de países como China, Tailandia o Vietnam. Y es en este país en el que encontramos un parque temático con forma de pueblo costero italiano.

Se trata de Sunset Town, parece un parque temático para hacerse fotos y es una ciudad fantasma que ha costado miles de millones de dólares.

Copias asiáticas. Algo curioso para el ojo occidental es que hay numerosas ciudades asiáticas en las que se copia la arquitectura, sobre todo, europea. Va más allá de Sunset Town es algo que podemos ver tanto en el ámbito privado como en el abierto a todo el mundo. China es el ejemplo perfecto para hablar de esto.

Hasta una gigante como Huawei construyó hace unos años un enorme campus dividido por distritos, cada uno siendo una pequeña representación de ciudades como Oxford, Brujas o hasta de Granada.

La Italia vietnamita. Los últimos movimientos del Gobierno chino han querido controlar algo más esa arquitectura no endémica del país para poner, de nuevo, el foco en construcciones que resalten los valores tradicionales, pero en otros países pueden hacer lo que les plazca, claro. Y así, volvemos a Sunset Town. Al sur de Phu Quoc, una pequeña isla de Vietnam, el grupo Sun Group enfrentó la misión de crear un referente turístico.

Por si las playas, ciudades tradicionales y espectaculares atardeceres no fueran suficiente, la empresa decidió que la mejor forma de poner Phu Quoc en el mapa era mediante una ciudad vacacional al más puro estilo italiano. Y no lo decimos sólo por las sinuosas calles o que la arquitectura nos recuerde a ese país: todo en Sunset Town está inspirado en Italia.

En una de sus zonas, en el Central Village, tenemos una torre de 75 metros coronada por un reloj e inspirada por el campanario de San Marcos, la basílica de Venecia. También hay carteles en los que podemos ver nombres de calles o distritos inspirados en Italia (Venecia, Positano…) y construcciones actuales, pero con aspecto envejecido artificialmente o estatuas que nos recuerdan a las que podemos ver por algunas de las ciudades más célebres del país europeo.

Ciudad Fantasma. No esconden la evidente inspiración, pero también cuentan con algunos puntos originales, como una enorme plataforma que gana metros al mar y en la que se pueden ver espectáculos desde una enorme grada, así como el 'puente-beso'.

Todo está hecho para el turista y para lograr que sientan que están en un cliché italiano, pero con playas más típicas del Pacífico y una vegetación que sería imposible encontrar fuera de un museo botánico en Europa. Pero hay un problema: más allá de los turistas y de las personas que trabajan allí para satisfacer al turista, en Sunset Town no vive… nadie.

Decorado de cine. A lo largo de estos meses, diferentes YouTubers como Clavero y canales como The Travelingse han acercado a Sunset Town para capturar la esencia de la ciudad y la conclusión es que se trata de un espacio sin alma. Porque, y esto es realmente similar a las demandas de las personas que se ven forzadas a abandonar sus barrios de las ciudades debido al exceso de turismo, todo está enfocado al turista y los edificios que no son hoteles, tiendas o restaurantes están completamente vacíos.

"Las calles están impolutas, hay estatuas y fuentes por todos lados, pero... ¿dónde diablos está todo el mundo?"

Y tampoco paree fácil encontrar ese tipo de servicio, ya que los turistas suelen venir en autobús hasta la ciudad, dan una vuelta mientras el autobús esperan y vuelven al vehículo para poner rumbo a otro destino. Los edificios tienen ventanas y marquesinas, pero no hay nada tras ellas, hay música clásica ambientando la ciudad gracias a los altavoces desplegados en las calles y la sensación es la de estar en un decorado más que en una ciudad.

Las opiniones no engañan. Pero aunque la ciudad no tenga alma, lo que sí tiene son turistas. Navegando por portales como Tripadvisor, podemos encontrar opiniones interesantes que resaltan la paz del lugar, lo espectaculares que son los atardeceres o lo pintoresco de la arquitectura.

Pero sea una buena o una mala opinión, algo que se repite es que es extraño pasear por las calles debido a todos esos factores que comentábamos. Incluso hay algunas opiniones en las que el usuario plasma que no sabe muy bien qué pensar del sitio en el que ha estado.

La nueva clase media de Vietnam. Ahora bien, es algo que abre muchísimas posibilidades para cierto tipo de turismo. Por ejemplo, personas que simplemente busquen un reportaje en vídeo o foto, tienen un escenario interesantísimo porque no habrá quien se cuele en sus instantáneas, a la vez que pueden mostrar que han estado en un lugar en el que la arquitectura rompe completamente con la de su zona.

Porque, quizá, ahí está una de las claves importantes de este lugar: quizá no está creado actualmente para ser un punto turístico mundial, como sí pueden serlo otras ciudades o parques de atracciones, sino algo para encandilar a la nueva clase media vietnamita. Se estima que cuatro millones de personas se sumaron a este grupo de mayor renta en 2024 y la proyección es que la tendencia continúe hasta 2030.

Esta “nueva clase media” se caracteriza por una mayor renta, destinando una mayor parte de ese dinero a bienes, pero también a ocio como las vacaciones, y la idea de complejos como Sunset Town es impulsar, precisamente, ese consumo interno.

El Puente del Beso, algo original tienen

El reto. Levantar Sunset Town, según la compañía, ha costado “miles de millones de dólares” y aunque la urbe artificial debe quitarse el sambenito de ser una ciudad fantasma, parece que la tendencia está cambiando. Estos últimos meses, la ocupación hotelera ha superado el 90% en temporada alta gracias al incremento de turistas tanto nacionales como extranjeros.

La gente sigue sin vivir allí y el motivo es que todo está construido en torno al lujo en un ambiente en el que sus promotores siguen buscando atraer capital externo.

Apunta a un nicho limitado de cierto poder adquisitivo y es lo que limita esa vida urbana, pero aún está en desarrollo y puede que en un futuro la “ciudad” logre dar la vuelta a la tortilla. Lo que no va a cambiar ni un ápice es que es una de las construcciones más curiosas de Asia en estos momentos, ya que no deja de ser un cliché italiano en un ambiente que no le pertenece.

