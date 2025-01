Si no vives en ella, prohibido comprar una vivienda: el radical plan que Barcelona baraja para los extranjeros

Nuevo año, viejas preocupaciones. En uno de sus primeros sondeos de 2025 el CIS ha constatado (para sorpresa de nadie) que uno de los temas que más inquieta a los españoles en este arranque de año, si no el que más, es la vivienda. Sus precios y accesibilidad quitan el sueño a más personas que la marcha de la economía o el debate político. Con ese telón de fondo, en Barcelona, una de las ciudades del país donde más se están encarecido los alquileres, han decidido mover ficha para blindar su mercado frente a la especulación.

Y tiene una idea: prohibir a los extranjeros adquirir viviendas en Barcelona si no es para residir en ellas.

¿Qué ha pasado? Que el Ayuntamiento de Barcelona se ha puesto deberes a sí mismo en materia de vivienda. Su Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda ha aprobado una propuesta de ERC que plantea explorar la forma legal de prohibir la compra de viviendas a los fondos de inversión y las personas extranjeras que no vayan a residir en ellas. La medida ha salido adelante con el apoyo de los republicanos, PSC y Barcelona en Comú y el rechazo de PP, Vox y Junts.

¿Qué han aprobado exactamente? La propuesta de ERC abogaba por que el Ayuntamiento, junto al resto de administraciones con competencias en la materia, "impulse las herramientas legislativas necesarias para prohibir la compra de vivienda por parte de todos los fondos de inversión y de las personas (físicas o jurídicas) no residentes en el país, si no es para uso residencial propio o de un familiar directo".

El Periódico aclara que el PSC propuso una transacción a la propuesta de ERC (aceptada por este grupo) para que, en vez de exigir al Consistorio que "impulse medidas legislativas", se comprometa primero a estudiarlas. En cualquier caso la comisión se cerró con un mensaje claro del órgano municipal: se abre a prohibir la compra de viviendas a las empresas y personas extranjeras que no vayan a residir en ellas.

Objetivo: no ser el Monopoly. La concejala republicana Eva Baró insistió en la importancia de la medida para evitar que la Ciudad Condal "se venda en trocitos como si fuera el tablero del juego del Monopoly". "El pecado original es principalmente uno: haber entendido la vivienda como un bien de mercado, al servicio del capital, en lugar de entender la vivienda como un derecho humano, una necesidad, que desde los poderes públicos había que proteger", reivindicó.

Pero… ¿No quiere hacer eso el Gobierno? Si algo ha quedado claro en el arranque de 2025 es que la vivienda se ha convertido en un tema prioritario de la agenda política. En menos de un mes han presentado su recetario para facilitar su acceso tanto el PP como el Gobierno, que hace poco anunció un plan de 12 medidas, entre ellas una que consiste en limitar vía impuestos la compra de viviendas a extranjeros de fuera de la UE que no residan en España. ¿Cómo? Con una carga fiscal de hasta el 100% del valor del inmueble.

ERC abogado por ir más allá en Barcelona. Su propuesta no se limita solo a los compradores de fuera de la UE, quiere extenderse también a los extranjeros comunitarios. "No vale quedarse a medias. Esta iniciativa no afectaría solo a los ciudadanos extracomunitarios no residentes como la anunciada por Sánchez, sino también a fondos de inversión y en definitiva todo el mundo, también comunitarios, que no compren una vivienda para vivir en ella", subraya Baró.

Mirando más allá de España. Esquerra Republicana argumenta que, de acabar cuajando, su propuesta para Barcelona no resultaría tan extraña. No al menos si se pone en el contexto europeo. La formación asegura que en Ámsterdam o Utrecht, ambas en Países Bajos, se han aplicado medidas "que van en esa línea para limitar la especulación" en el mercado.

Y al menos en el caso concreto de Utrecht la idea parece haber tenido efectos, según los datos desgranados por Baró: "El 78% de las viviendas vendidas en los últimos dos años fueron adquiridas por residentes, mientras que los inversores solo consiguen adquirir el 11% de las viviendas". En otros países del viejo continente se aplican también restricciones a la venta de viviendas a extranjeros.

Importa el cómo… y cuándo. El acuerdo de la Comisión de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona importa por su contenido, pero también por su contexto. Y este no viene marcado solo por los datos del CIS o el paquete de medidas anunciada la semana pasada por Pedro Sánchez.

Hace unos días se reveló que las "Golden visa" han batido récords en Cataluña, con la concesión de 314 de estos visados, sobre todo a inversores chinos, iraníes, estadounidenses y británicos, según los datos desgranados por La Vanguardia. El 98% de esos permisos (308) corresponden a Barcelona.

¿Qué nos muestran las "Golden visa"? Ese enorme flujo de "Golden visa" no es casualidad. En abril el Gobierno acabará con estos visados de residencia, una figura aprobada en tiempos de Mariano Rajoy y que está pensada para personas no residentes en la UE que quieran invertir en activos financieros en España o adquirir un inmueble al que destine al menos 500.000 euros. Según la cadena BBC, entre 2013 y 2023 se concedieron más de 5.000 de estos visados dorados, sobre todo a inversores chinos (2.712) y rusos (1.159).

