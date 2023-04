Hay una guerra civil dentro de la comunidad incel. El motivo: uno de sus líderes ha tenido sexo

Si hay algo que más le molesta a un incel es que otros como él dejen de serlo. Es como quien en un examen ha estudiado poco y se siente un poco mejor al escuchar que sus compañeros tampoco han empollado suficiente. Hoy la comunidad incel vive un caos. Ese rincón de Internet donde se reúnen hombres para entregarse a la desesperación colectiva por no tener relaciones sexuales ha perdido a uno de sus soldados más fuertes.

El "LeBron James de los Incels" ha hecho público que se encuentra en una relación satisfactoria y ha anunciado su partida del grupo debido a sus actividades sexuales. Una traición, claro está, para el resto de la comunidad.

Espera, ¿qué es un incel?

Para quien esté un poco fuera de la jerga de Internet, "incel" es el acrónimo de "célibe involuntario" y se suele usar para hablar de alguien, generalmente hombre, que se siente frustrado por su falta de experiencias sexuales. La Liga Antidifamación define a los incels como "hombres heterosexuales que culpan a las mujeres y a la sociedad por su falta de éxito romántico".

Pero hay que tener en cuenta la gran diferencia que existe entre "incel" como insulto en las redes sociales y lo que es la "comunidad incel", un grupo donde miles de hombres han hecho suyo el término y lo llevan con orgullo. Algo que resulta curioso, dado que incel es por definición "involuntario", pero una vez dentro de la comunidad (donde pasan sus días compartiendo contenido tóxico porque las mujeres "engreídas" no se acostarán con ellos), establecen como identidad y pasa a ser una especie de estatus elegido.

Volvamos a la historia…

El lunes, en un hilo en el foro Incels.is, el conocido moderador que usa el nombre de "Komesarj" dio la noticia de su reciente cambio de vida a sus seguidores como un general de guerra que se ha cansado de librar batallas y entrega las armas. Explicó que se había tomado varios meses fuera del foro para concentrarse en la superación personal. "Y tengo que decir que mis esfuerzos valieron la pena. Lo hice como un hombre de 33 años, feo, calvo, anteriormente discapacitado. Y con una chica muy linda (de 19 años) también. Estamos saliendo ahora". En sus declaraciones, atribuyó la relación al ejercicio, la dieta y el uso de la terapia con testosterona.

"Todo lo que podemos hacer es aprovechar al máximo los genes de mierda que nos dieron. Me quedaré un poco hasta que me baneen. Gracias a todos y les deseo salud y prosperidad", agregaba.

Normalmente, el sitio web exilia a las personas que han empezado a ser sexualmente activas, pero después de someterla a una ronda multitudinaria de críticas. Lo sorprendente en este caso es que muchas de las respuestas fueron positivas, felicitando a Komesarj por "ascender". Otros, sin embargo, se cebaron con él con insultos, acusándolo de "presumir", llamándolo incel falso y diciendo que se había inventado toda la historia. "Un bocado de coño y un hombre acabará dándole la espalda a sus amigos", le espetaba uno de sus seguidores.

La realidad detrás del drama incel

El protagonista de esta historia se ha defendido diciendo que "no tenía motivos para mentir", y relata que conoció a su nueva novia, que es mitad asiática, en un chat de Discord. Sugirió además que que ciertas mujeres se sienten naturalmente atraídas por los incels: "Muchas chicas te verán como una especie de chico malo". Aunque lo cierto es que no se ha confirmado que esta supuesta novia exista. De hecho, su cuenta se creó días después de que Komesarj declarara que ya no era un incel. Y no nos extrañaría que todo formara parte de un trolleo, muy típico de esta comunidad.

Como sea, esta guerra civil se extendió a otras redes sociales donde sus seguidores le calificaban de "traidor". Lo hacen porque Komesarj había sido el moderador durante mucho tiempo del foro anteriormente mencionado Incels.is, que tiene más de 20.000 usuarios registrados. Se trata de un espacio exclusivamente para personas "solitarias" que reniegan del sexo femenino por no tener éxito en el amor.

Pero hay que subrayar que la mayoría de comentarios que puedes encontrar por estos lares son, en gran parte, misóginos, en los que se trata a las mujeres como objetos sexuales y no como personas. En el subreddit r/IncelTear, una comunidad de 125.000 usuarios de Reddit, es muy normal compartir contenido tóxico, machista, racista y muchas veces violento.

¿Pero qué significa realmente este último drama para la comunidad? Un golpe de realidad. En los últimos días se han hecho públicas otras supuestas "ascensiones" de miembros importantes, lo que ha hecho que muchos usuarios del foro se pregunten si aquel rincón que servía de refugio para aquellos que "no han pillado en su vida" creado en 2017 está llegando a su final.

Los incels se han cansado de ese estilo de vida y han elegido la otra pastilla de Matrix. Tal y como decía Komesarj: "Vemos películas, salimos a caminar, nos vamos de vacaciones, cocinamos. Estamos viendo El Señor de los Anillos, que ella nunca ha visto". El mundo puede ser muy diferente fuera de la caverna.

