En Alaior, un pequeño pueblo situado en la costa sur de Menorca, además de unas playas espectaculares hay una necrópolis de cuevas artificiales excavadas en la roca en Cales Coves. Pues bien, ese yacimiento acaba de dejarnos un descubrimiento de lo más llamativo sobre cómo eran los funerales hace 2.000 años. En una frase: se lo montaban a lo grande.

El hallazgo. Delante de la cueva 45 hay un patio abierto que, como cuenta la arqueóloga Sònia Carbonell al diari Ara, se creó expresamente para realizar rituales de despedida. Quienes acudieron a esos funerales dejaron unas vasijas cuyo contenido no se había identificado hasta ahora.

Un equipo de la UAB, el Barcelona Supercomputing Center y la Universitat Pompeu Fabra ha analizado los residuos orgánicos de 34 vasijas de cerámica de esa cueva y ha descubierto que los pequeños contenían principalmente lácteos, además de trazas de vino en otras vasijas que tenían formas inspiradas en el Mediterráneo, sobre todo en el mundo púnico. Una de las piezas con pico vertedor, de la que se pensaba inicialmente que era una aceitera, tenía una mezcla de lácteos con fruta y se cree que probablemente hiciera las veces de biberón.

Por qué importa. Porque es la primera vez en la isla que se documenta el uso del vino en un ritual funerario menorquín. Hay que tener en cuenta que por aquel entonces el vino era un producto de fuera, de uso más ocasional. La leche, por el contrario, era un producto básico y cotidiano (concretamente, la de cabra y oveja).

Los menorquines de la época copiaron recipientes extranjeros, pero los usaron a su manera. Como sintetiza Carbonell, la comunidad integraba productos y formas de fuera manteniendo sus códigos culturales y su identidad. Que hubiera un biberón sugiere que en ese momento de la despedida también se quería recordar el cuidado de los niños.

Cómo lo descubrieron. Estas piezas se recuperaron entre 2023 y 2024 y muchas de ellas no solo estaban intactas, sino que seguían en su posición original. Después, escanearon los objetos, los microexcavaron y los analizaron químicamente. Además de lácteos y vino, identificaron grasas animales y aceites vegetales varios.

Los completos y complejos funerales menorquines. Dentro de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO están los restos de la cultura talayótica de Menorca, que tenía unos rituales funerarios bastante complejos, como teñir de rojo el pelo de quienes fallecían o cortarles un mechón. Después, en el periodo posttalayótico, los contactos con el exterior aumentaron. Sin ir más lejos, Carbonell señalaba en una investigación anterior que la arquitectura funeraria sugería que hubo interacción con grupos púnicos.

Vaya por delante algo: este tipo de recipientes ya eran conocidos. De hecho, el Museu de Menorca estudió 269 vasos altos pertenecientes al al hipogeo de Sa Mola y los relacionó con una práctica funeraria de ofrendas y de banquetes La primera campaña de excavación en Cales Coves ya indicaba prácticas rituales entre los siglos IV-III y I a. C. Ahora sabemos que el patio y el interior de la cueva tenían funciones distintas: el biberón acompañaba al difunto dentro de la cámara a modo de ofrenda, mientras que en el patio tenía lugar el banquete, como evidencian los restos de cabras, ovejas y cerdos.

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