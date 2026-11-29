Hace unos 2.800 años, al sur de Siberia, un grupo de élite de la cultura escita acabó enterrado en el gran túmulo de Tunnug 1. A su alrededor había decenas de caballos y probablemente, también víctimas humanas. Y no solo eso: entre los restos aparecieron más de mil semillas de cannabis entremezcladas con pelo humano.

El hallazgo. El equipo de la Universidad de Berna y el Instituto Max Planck de Geoantropología ha encontrado en ese túmulo funerario de la Edad del Hierro ubicado en el valle de Uyuk semillas de cannabis que datan a principios del siglo VIII a. C. y cannabinol en varias muestras de pelo humano. ¿Qué es el cannabinol? Una sustancia que se genera cuando el tetrahidrocannabinol (THC), el compuesto que coloca del cannabis, se degrada con el paso del tiempo.

Por qué importa. Porque en opinión del equipo de investigación, este hallazgo es la prueba directa más antigua del uso del cannabis por sus efectos psicoactivos. Hasta ahora las pruebas de este uso eran fundamentalmente indirectas, en forma de restos en recipientes, plantas encontradas en tumbas o textos antiguos. Aquí hay un combo ganador: la planta y el tejido humano. Gino Caspari, autor principal del estudio, explica para CNN que es como hacerle un test de drogas a alguien que murió hace tres milenios.

Y aquí no acaban las buenas noticias: el ADN se conserva tan bien que ayuda a obtener más detalles sobre cómo el cannabis se acabó convirtiendo en una droga de uso domético. Caspari recuerda que en la actualidad no sabemos cómo era el auténtico cannabis silvestre, tras décadas de cruces.

El misterio del cannabis como psicotropo. Vaya por delante algo: el cannabis se ha cultivado en Asia oriental como fuente de fibra y aceite desde hace milenios, pero cuándo empezó a consumirse por sus efectos psicoactivos es un misterio. Eso sí, los textos de Heródoto, historiador y geógrafo griego nacido el 484 a.C., ya contaba que los escitas quemaban cannabis en recintos cerrados (para colocarse, se entiende).

En 2019 ya se encontraron restos de cannabinol en braseros funerarios del cementerio de Jirzankal, en el extremo occidental de China, que datan de hace unos 2.500 años. Y antes, en la tumba de Yanghai (en Xinjiang, también en China) apareció cannabis de hace unos 2.700 años. Eso sí, en ese caso era material vegetal y no humano: en pocas palabras, nunca habíamos visto una prueba tan directa y tan antigua.

Menuda escena. Imagínate lo que se encontró el equipo de investigación porque la escena es sobrecogedora: en Tunnug 1 yacen seis individuos de élite, casi todos hombres, en ataúdes de troncos. Sobre la superficie del túmulo hay caballos y restos humanos sacrificados. Las semillas no son per se una prueba de su consumo, lo verdaderamente diferencial es el pelo. Caspari especula que puede que a las personas sacrificadas les suministraran cannabis para superar el trance, explica para 404media.

Hay dudas. Archaeology Magazine recoge críticas que difieren de estas hipótesis y es que los restos en el pelo bien podrían venir de que el entierro estuviera físicamente próximo a la planta y que esta simplemente se usara para aceite o tela. La arqueóloga Marga Sánchez Romero explica para elDiario.es que puede que simplemente fuera un uso medicinal contra el dolor y no un ritual por el mero hecho de ser una tumba. Y pone un ejemplo concreto: el de una adolescente enterrada en Beit Shemesh con cannabis quemado, posiblemente porque tuvo un parto difícil.

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Imagen | Fadhil Abhimantra