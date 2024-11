Uno de los mayores canales conspiranoicos de EEUU ha pasado a manos de una web satírica. Su propósito: un troleo épico

A lo largo de su ya larga historia, The Onion ha ganado fama por sus artículos satíricos y su habilidad para afrontar la actualidad con una buena dosis de humor mordaz. Una suerte de 'El Mundo Today', pero en inglés y con sede en Illinois.

Cosas de la vida (y la industria de los medios), la compañía que dirige The Onion acaba de lograr su mayor "troleo" sin necesidad de pulsar una tecla ni escribir una línea: se ha hecho con InfoWars, una plataforma conocida por la propagación de teorías conspiranoicas fundada por el polémico Alex Jones. Y lo ha logrado con ayuda precisamente de las familias afectadas por los bulos de InfoWars.

¿Qué pretende hacer ahora con ella? "Convertirlo en una web muy divertida y muy estúpida", avanza ya Ben Collins, uno de los directivos de The Onion.

La historia es desde luego digna de la mejor sátira.

Remontándose a 2012

Para entenderlo hay que remontarse unos cuantos años atrás, al tiroteo de la Escuela Primaria Sandy Hook, ocurrido en diciembre de 2012 en Newton, Connecticut. La historia es bien conocida. Un joven de 20 años acabó a tiros con la vida de 26 personas en un colegio. Veinte de las víctimas eran niños de entre siete años. El resto, adultos que formaban parte del personal del centro.

El incidente fue traumático. Se le dedicaron ríos de tinta y horas en antena, incluidas las protagonizadas por Alex Jones. Su enfoque fue sin embargo diferente al de la inmensa mayoría de medios: Jones, quien había iniciado su carrera en los años 90 en Austin y creció hasta convertirse en una figura seguida por una amplia audiencia, se dedicó a propagar la teoría de que la masacre de Sandy Hook había sido un fraude, un montaje para confiscar las armas a los estadounidenses.

No era la primera vez que divulgaba teorías similares. A lo largo de su carrera, Jones se ha dedicado a dar alas a otras teorías de la conspiración relacionadas con el atentado de Oklahoma City, los ataques del 11-S o el alunizaje de 1969.

"Sandy Hook es completamente falso, con actores", llegó a proclamar en 2015. Incluso habló de un "engaño gigante". El problema es que hubo quien asumió sus teorías como ciertas y se dedicó a acosar a las víctimas del tiroteo. La situación llegó a tal extremo que hace unos años las familias de la masacre decidieron recurrir a la justicia y denunciaron a Alex Jones por difamación.

Pasó el tiempo y en 2022 llegó el gran golpe para Jones.

Un jurado de Connecticut concluyó que debía compensar a los familiares de las víctimas con 965 millones de dólares. No mucho después la cifra se amplió con otros 473 millones por daños. Esas no fueron sin embargo las únicas noticias de 2022 relacionadas con el caso. En un giro de guion, ese verano, mientras el jurado escuchaba los testimonios de los familiares, Free Speech Systems, la empresa de Alex Jones que servía de matriz a InfoWars, se declaró en quiebra.

¿Cuál fue el resultado? InfoWars acabó en una subasta.

La misma que ahora ha ganado The Onion gracias en parte al respaldo de las familias de las víctimas del tiroteo de Sandy Hook, quienes han visto así cómo el altavoz empleado por Alex Jones para sus teorías ha sufrido un troleo épico.

No se sabe qué suma ha tenido que desembolsar The Onion. Sí que la subasta ordenada por un juez de Texas atrajo también a aliados de Jones y al menos una de sus ofertas alcanzó las "siete cifras", según los datos que maneja la CNN. La misma cadena asegura que para que la oferta de The Onion triunfase las familias de las víctimas de Sandy Hook "acordaron renunciar a una parte" del dinero que les correspondería, lo que permitió que aumentase el valor de su propuesta.

"Tras sobrevivir a una pérdida inimaginable con valentía e integridad, rechazaron las ofertas vacías de Jones por supuestamente más dinero a cambio de lo que dejaran seguir en antena porque hacerlo habría puesto en peligro a otras familias", asegura a la cadena Chris Mattei, abogado de las víctimas.

La adquisición de InfoWars llegaría acompañada de algo más: la propiedad intelectual de la empresa, la web, lista de clientes, cuentas de redes sociales, el equipo de producción… The Washtington Post asegura que la operación ha llegado con otra novedad: un acuerdo plurianual con la organización Everytown for Gun Safety como anunciante exclusivo durante el lanzamiento de la web.

Es un movimiento interesante y no exento tampoco de cierta ironía porque Everytown for Gun Safety aboga precisamente por el control de las armas.

Queda la incógnita de cómo llevará The Onion lo que en su día fue uno de los grandes altavoces de Jones. Por lo pronto, sus responsables ya han colgado un post fiel a su estilo irónico en la que destacan el pasado de InfoWars: "Con una astuta mezcla de paranoia delirante y dudosos trucos nutricionales antienvejecimiento, se esfuerzan por hacer que la vida resulte más aterradora y larga para todos".

"Estamos planeando convertirlo en un sitio web muy divertido y muy estúpido. Hemos contratado los servicios de algunos miembros del Salón de la Fama de The Onion y Clickhole", avanza también Ben Collins, directivo de la firma satírica.

La noticia de la subasta parece haber gustado menos a Alex Jones, quien ya ha advertido de cuál es su postura: "No sé qué va a pasar, pero me quedaré aquí hasta que lleguen y apaguen las luces. Les diré: '¿Dónde está la orden judicial?'"

Imágenes | Gage Skidmore (Flickr) y Sean P. Anderson (Flickr)

