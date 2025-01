Estados Unidos ha revelado el "secreto" de las bases aéreas chinas: su gran ventaja competitiva es el hormigón

Nadie dice que tenga que pasar, pero en los últimos meses se han conocido varios hechos que tienen relación con el área del Pacífico de forma directa o indirecta. A saber: China ha realizado más de 3.000 incursiones aéreas sobre Taiwán, Groenlandia vuelve a ser un foco de tensión, Pekín está levantando un punto de lanzamiento de misiles en una isla estratégica, y EEUU se lanza misiles a sí mismo en Guam “por lo que pueda pasar”. Con estos mimbres, un estudio ha revelado que, si se diera una eventual guerra en el Pacífico, habría un claro ganador: China.

China y el hormigón. Un reciente informe del Hudson Institute estadounidense, titulado Concrete Sky: Air Base Hardening in the Western Pacific, se detalla cómo China ha transformado su red de bases aéreas en el Pacífico occidental en una fortaleza casi impenetrable. Desde principios de la década de 2010, el Ejército Popular de Liberación (EPL) ha más que duplicado la cantidad de refugios endurecidos para aeronaves, pasando de 370 a más de 800.

¿La clave? Al parecer, los refugios están construidos con hormigón reforzado y acero en cantidades nunca vistas, y equipados con puertas a prueba de explosiones lo suficientemente resistentes como para soportar ataques directos. Además, los refugios no endurecidos, los que brindan protección parcial contra metralla, han aumentado de 1.100 a más de 2.300. Con más de 3.000 refugios en total, China puede proteger la mayoría de sus aviones de combate en caso de conflicto.

Comparativa con USA. Aquí se da una de las claves del informe en clave bélica. Este nivel de preparación china contrasta de forma alarmante con las modestas inversiones de Estados Unidos y sus aliados asiáticos en fortificación de bases. El trabajo lo deja muy claro y subraya que las bases aéreas estadounidenses en el Pacífico son altamente vulnerables.

De hecho, en un eventual conflicto por Taiwán, los investigadores indican que China necesitaría una cantidad mínima de misiles para dejar fuera de servicio las instalaciones críticas estadounidenses, mientras que las bases asiáticas requerirían ataques masivos y repetidos para lograr un efecto similar. Por ejemplo, los autores destacan que tan solo 10 misiles equipados con submuniciones serían suficientes para neutralizar la Estación Aérea del Cuerpo de Marines en Iwakuni, Japón, una de las instalaciones más importantes de la región. Dicho de otra forma, el análisis refleja un grave desequilibrio estratégico que favorece a China y podría dar al EPL una ventaja decisiva en las etapas iniciales en un conflicto.

La desventaja estadounidense. Se apunta principalmente a algo que ya habíamos comentado el año pasado y que estaba dejando a los “americanos” a la cola de Rusia o China: la falta de inversión en la fortificación de bases por parte de Estados Unidos. A este respecto, el informe subraya que se debe en parte a una percepción errónea heredada de la Guerra del Golfo de 1990-91.

Durante el conflicto, las fuerzas estadounidenses destruyeron o al menos dañaron 375 de los 594 refugios reforzados de Irak con armas de precisión, lo que habría llevado a una visión distorsionada de que dichas estructuras eran fácilmente penetrables. Sin embargo, los investigadores señalan que los avances en materiales de construcción, como el hormigón súper reforzado utilizado por China, han hecho que las generaciones actuales de refugios sean mucho más resistentes.

Ataques preventivos chinos. El análisis también advierte que la doctrina militar china valora los ataques preventivos como un medio para desestabilizar al enemigo desde el inicio del conflicto. Con bases aéreas mal protegidas, Estados Unidos y sus aliados en Asia corren el riesgo de ser sorprendidos y neutralizados antes de poder responder. A este respecto, se hace especial énfasis a un escenario de crisis por Taiwán, donde un ataque sorpresa podría cambiar rápidamente el equilibrio de poder.

Posibles contramedidas. Siempre en clave USA (obvio), para contrarrestar esta amenaza, el informe sugiere que Estados Unidos debería tomar medidas urgentes para fortalecer sus bases aéreas y mejorar su capacidad de defensa. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Invertir en fortificación de bases : Construir refugios reforzados capaces de resistir ataques directos, incluso si esto implica reducir la adquisición de aviones avanzados. Según los autores, el coste de adquirir un B-21 Raider menos al año podría financiar la construcción de 100 refugios en cinco años.

: Construir refugios reforzados capaces de resistir ataques directos, incluso si esto implica reducir la adquisición de aviones avanzados. Según los autores, el coste de adquirir un B-21 Raider menos al año podría financiar la construcción de 100 refugios en cinco años. Priorizar la defensa activa : Implementar sistemas avanzados de defensa antimisiles en las bases más vulnerables para proteger aeronaves, depósitos de combustible y equipos clave.

: Implementar sistemas avanzados de defensa antimisiles en las bases más vulnerables para proteger aeronaves, depósitos de combustible y equipos clave. Redirigir recursos del Ejército de Estados Unidos: Asignar personal y equipos del Ejército hacia la defensa de bases aéreas, reforzando las fuerzas de artillería de defensa aérea y reduciendo el enfoque en fuerzas terrestres tradicionales.

Asignar personal y equipos del Ejército hacia la defensa de bases aéreas, reforzando las fuerzas de artillería de defensa aérea y reduciendo el enfoque en fuerzas terrestres tradicionales. Fomentar operaciones dispersas: Adoptar estrategias como el concepto de Empleo de Combate Ágil (ACE), que permite operar desde pistas cortas o dañadas y utilizar sistemas no tripulados menos dependientes de infraestructura.

Y si no se hace nada… El trabajo finaliza con la otra posibilidad: que nada cambie el status quo. De ser así, los autores, Tom Shugart y Timothy Walton, subrayan que no abordar esta vulnerabilidad podría tener consecuencias catastróficas. La falta de fortificación y defensas adecuadas en las bases aéreas estadounidenses no solo ponen en riesgo la seguridad regional, sino que también podría incentivar a China a tomar medidas agresivas si percibe una oportunidad estratégica.

En resumen, un trabajo que pone de relieve el enorme esfuerzo de China en los últimos años para reforzar sus bases aéreas y fortalecer sus infraestructuras y defensas de las bases aéreas del Indo-Pacífico. En términos asiáticos, la enorme cantidad de hormigón utilizada salvaría la distancia entre Tokio y Seúl. Según los autores, las bases aéreas tienen suficiente hormigón como para pavimentar una autopista de cuatro carriles desde Washington hasta Chicago.

En contraste, parece que Estados Unidos o cualquier aliado no tendría ni la más mínima posibilidad aérea de darse un eventual conflicto.

