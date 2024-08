Ante el debate de fuegos artificiales sí o no, cada vez más pueblos optan por el no. Galicia deja el último ejemplo

Este año no habrá fuegos artificiales para celebrar las fiestas de Buen Jesús de Priegue, una parroquia de Nigrán, provincia de Pontevedra. La noticia podría no haber pasado de las páginas de la crónica local si no fuera porque la ausencia de pirotecnia en el municipio del sur de Galicia entronca con un debate mucho más amplio y que abarca a otras regiones de España e incluso el extranjero: a pesar de su tradición y formar parte del ADN de no pocas fiestas, ¿debemos renunciar a los fuegos para evitar las molestias que causan a parte de la población y mascotas?

En Priegue han llegado a la conclusión de que sí.

Fiestas sí, fuegos no. En la parroquia de Priegue, Nigrán, viven poco más de 2.000 personas, pero la decisión que acaba de tomar su comisión de fiestas le ha hecho acaparar titulares. El motivo: los responsables de organizar sus festejos han acordado renunciar a la pirotecnia durante las Fiestas de Buen Jesús.

El colectivo vecinal ha decidido "ponerse del lado de quienes lo pasan mal con el ruido de la pirotecnia" y confirma: no habrá lanzamiento de fuegos artificiales "con alto impacto sonora". "Pese a que se trata de una tradición arraigada, este grupo de vecinos y vecinas alega que tiene motivos éticos más que justificados", zanjan.

"Por respeto". Ese es el argumento esgrimido por la comisión. Ha decidido prescindir de los fuegos artificiales "de alto impacto sonoro" por una cuestión de "respeto" hacia las personas más sensibles al estruendo y los animales. "El ruido que produce la pirotecnia puede generar episodios de ansiedad en niñas y niños con autismo, trastornos en personas con hiperacusia, estrés en personas mayores, contaminación acústica y las ya consabidas molestias a los animales", subraya.

La organización ha publicado un comunicado en el que avanza que, en vez de "las tradicionales tiradas de fuegos diarias", este verano las fiestas contarán con "un espectáculo lumínico de bajo impacto sonoro". El objetivo, insiste, es "garantizar una celebración amable con nuestro contorno y las personas más sensible, sin olvidarse del apoyo al sector de la pirotecnia concienciado con la problemática".

Más allá de Galicia. Los vecinos de Priegue no son los únicos que han dicho adiós a los fuegos artificiales. Hace unos meses tomaban una decisión similar en San Fernando, en Cádiz. Su Ayuntamiento decidió renunciar a ellos para poner el broche final a las fiestas de la Feria del Carmen o de la Sal. El motivo, recogía en mayo Diario de Cádiz, era el mismo: evitar molestias a parte de la población, incluidas personas mayores, con autismo o Asperger, y a las mascotas.

Suma y sigue de ejemplos. Tampoco San Fernando fue el primero en replantearse su tradición pirotécnica por "una cuestión de sensibilidad", en palabras de su alcaldesa. Meses antes en Coria del Río, Sevilla, se sacó adelante una propuesta que incluía eliminar los fuegos ruidosa en las celebraciones locales. En Sant Joan, Mallorca, llegaron a lanzar incluso una consulta popular para que los vecinos decidiesen si querían o no fuegos artificiales durante los festejos: votaron 213 personas y 139 respaldaron borrarlos de la programación.

La lista de poblaciones que han optado por replantearse su uso de la pirotecnia es amplia e incluye casos como el de Chipiona, Santa Cruz, Fuencaliente… Algunas localidades dieron el paso hace años. Otras, como Priegue, se suman ahora.

(Mucho) más allá de España. El debate en torno a la pirotecnia, el ruido y su efecto sobre parte de la población y los animales no es ni mucho menos exclusivo de España. En otros países ha llegado a colarse con fuerza en el debate político.

Ocurrió el año pasado por ejemplo en Suiza, donde Feuerwerksinitiative, con el respaldo de Greenpeace, Animal Rights Switzerland o el Zoo de Zúrich, lanzó una recogida de firmas para impulsar una iniciativa popular que limite su uso en el país. En noviembre entregaron más de 137.400 rúbricas en Berna.

En 2014 se lanzó otra campaña simular en Change, respaldada por casi 190.500 firmas, para que Argentina elabore una ley que frene "la tortura de la pirotecnia". El debate sobre su impacto en las personas con autismo o las macotas y el empleo de alternativas más "silenciosas" se ha abordado también en Chile o Bélgica.

Imagen | Contando Estrelas (Flickr) y Jack Patrick (Unsplash)

