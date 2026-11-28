Más de 200 metros en solo un segundo: esa es, traducida a unidades más comparable, la velocidad de 727 km/h que según Quantum Systems ha alcanzado su dron Apex Recordhunter estableciendo así un récord de vuelo con batería. La cifra supera la velocidad que Ukrainska Pravda atribuye al Geran-5 ruso: hasta 600 km/h.

La velocidad ya no es solo cosa de cazas o misiles: también marca la guerra de los drones baratos fabricados a gran escala. Pero Apex no es un arma, sino un banco de pruebas con el que la empresa quiere desarrollar interceptores capaces de alcanzar a drones que hoy escapan a muchos de ellos.

El hito. Quantum Systems ha anunciado este nuevo récord mundial de velocidad para un objeto volador de batería eléctrica sobre 100 metros en ambos sentidos. Vaya por delante algo: el Apex Recordhunter no es un dron de ataque, sino un demostrador tecnológico de alta velocidad para la lucha contra sistemas aéreos no tripulados.

Según la empresa, expertos independientes verificaron en el lugar los datos GPS y los contrastaron con los registros de la caja negra de la aeronave. El resultado se inscribió en el Drone World Records. El récord llega tras otro intento que tuvo lugar en octubre durante el ejercicio Forward Edge 26. Entonces, el Apex marcó 777 km/h en una sola dirección y un pico de 795 km/h. Es cierto que son cifras más altas, pero no cuentan como récord oficial porque fueron un único pase y una velocidad máxima: según las reglas habituales (como las de la FAI), el récord se calcula con la media de dos pasadas en sentidos opuestos.

Por qué importa. En el campo de batalla los segundos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, o lo que es lo mismo, neutralizar un ataque de drones o dejarlo que llegue a su objetivo. Además, conforme las amenazas aéreas son más rápidas y maniobrables, los sistemas interceptores deben reducir distancias con rapidez y actuar en ventanas de respuesta cada vez más cortas. Florian Seibel, cofundador y CEO de Quantum Systems, se acuerda de drones rusos como el Geran-4 y el Geran-5 y advierte que "requieren una solución de interceptación escalable."

Más allá de la salvaguarda frente a amenazas aéreas, también es una cuestión de costes: la carrera busca interceptores capaces de igualar a los Geran en lugar de recurrir a misiles tierra-aire caros como el Patriot PAC-3.

Batiendo récords. De hecho, el récord certificado (este punto es importante, porque de forma no oficial hay bastantes más "récords") anterior para drones eléctricos en vuelo nivelado era de 657,59 km/h, data de diciembre de 2025 y lo ostentaba el Peregreen V4. En junio, Quantum Systems ya había anunciado 699 km/h en pruebas internas, como contaba TechRadar.

Pero Quantum Systems no tiene sus huevos en solo una cesta: también participa en esta carrera con Quantum WIY Industries, una empresa que comparte con ucraniana WIY y que, según recoge el Kyiv Post, recientemente marcó un récord nacional con interceptor SPYS: hasta 527,5 km/h y de unos 520 km/h con una carga de 500 gramos (una ojiva simulada).

Solo con velocidad no basta. El aumento de velocidad es una realidad, pero como apunta Seibel, su mayor reto sigue siendo la integración de componentes como baterías, motores, hélices, controladores y control de vuelo en una aeronave compacta, ligera y aerodinámica, lo que requiere numerosas iteraciones de diseño. Así, cuentan que en este proceso de aprendizaje les ha servido para su sistema antidrón Skyron y que servirá para futuros interceptores, sobre todo en propulsión, gestión de energía e integración. En su fabricación han participado empresas con solera y experiencia alemanas como Liebherr, que diseñó y fabricó la batería.

No han trascendido muchos detalles sobre su ficha técnica como su autonomía, peso o capacidad, si bien según New Atlas, es un dron de cuatro rotores. Asimismo, se desconoce cuál es su coste ni si hay una aplicación comercial concreta y de ser así, cuándo se implementará, ya que la distancia entre demostrador y producto puede ser notable. Sin ir más lejos, el SPYS que sí que se usa en combate se mueve 200 km/h más lento. Además, incluso aunque llegaran a implementar un interceptor así, habrá que poner un buscador, guiado y capacidad de maniobra a la altura.





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