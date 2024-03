Aclarando la gran pregunta de España ahora mismo: qué hace exactamente Luis Rubiales en República Dominicana

A grandes voces, repitiendo la frase como un mantra y con mirada retadora, Luis Rubiales insistía en agosto ante el micrófono de la RFEF: "No voy a dimitir, no voy a dimitir". La polémica por el beso no consentido a Jennifer Hermoso estaba por entonces en su punto álgido y Rubiales, en el cargo desde 2018, no solo mostraba su rechazo a apearse del mando de la federación, sino que reivindicaba que la suya había sido "la mejor gestión de la historia del fútbol español". Siete meses después está fuera de la RFEF. Y de España. Sus pasos lo han llevado de hecho bastante lejos, a República Dominicana, donde le han pillado los registros de la UCO en la sede de la RFEF y su propia casa de Granda por el caso 'Supercopa Files'.

La gran pregunta es… ¿Qué hace Rubiales al otro lado del charco?

Rubiales en el Caribe. No es mucho lo que ha trascendido de la vida y los negocios de Rubiales al otro lado del Atlántico, pero las filtraciones de los últimos días dejan una idea bastante clara: República Dominicana se ha convertido en un país importante en su vida "post RFEF", desde que en septiembre se vio obligado a abandonar sus cargos en la federación y la FIFA. Relevo publica que Rubiales viajó a la isla caribeña hace ya semanas, el 1 de marzo. Otras fuentes apuntan que lleva incluso más tiempo en el país antillano, desde finales de febrero. En MARCA aseguran que lleva meses viajando de manera habitual al país.

¿Y qué hace allí? Negocios. Lo ha reconocido el mismo Luis Rubiales en las últimas horas en una entrevista con Europa Press (EP) en la que asegura que está "ganándose la vida" en República Dominicana. "Estoy trabajando aquí. Estoy más aquí que en España. Estoy intentando generar recursos porque tengo una familia", aclara el expresidente de la RFEF, sin ahondar en detalles ni concretar a qué sectores se estaría dedicando. A lo largo de los últimos días se han sucedido informaciones que apuntan a que habría diversificado su apuesta.

En concreto, lo relacionan con negocios en el ramo de la hostelería e incluso ligados al deporte, como detalla MARCA, que apunta a actividades relacionadas de forma directa con el béisbol y de manera indirecta con el fútbol. Si bien Rubiales domina este último a la perfección, para él está marcado por la inhabilitación de la FIFA. En octubre el organismo le aplicó una suspensión de tres años para el ejercicio de cualquier actividad ligada con el fútbol por el caso Hermoso.

¿Y dónde vive… y hasta cuándo? Otras dos preguntas que se han ido respondiendo a lo largo de los últimos días, a golpe de filtraciones y también de declaraciones del propio entorno de Rubiales. El Debate publicaba hace unos días que, justo cuando la UCO de la Guardia Civil inspeccionada la sede de la RFEF y su propio domicilio de Granada, el expresidente estaba disfrutando de unos días de descanso en Punta Cana. Ayer TardeAR, el programa presentado por Ana Rosa, iba un poco más allá y divulgaba unas imágenes en las que puede verse a Rubiales en una playa del país. Para ser más precisos, el programa de Tele5 asegura que estaba en Cap Cana, una zona de lujo, junto a su amigo Francisco J. Martín, 'Nené'.

Para responder la pregunta de cuándo regresará Rubiales a España no hace falta recurrir a filtraciones ni fotos robadas. El propio expresidente ha informado a la jueza que investiga los presuntos contratos irregulares durante su mando al frente de la RFEF que tiene previsto volver en dos semanas, el sábado 6 de abril, a media mañana. Rubiales habría mostrado además su "plena disposición" a la magistrada de "regresar con anterioridad a esa fecha si así se estimase necesario" y en caso de que "fuese requerido", si bien de momento prevé reunirse en el país andino con sus tres hijas y exmujer para disfrutar juntos las vacaciones de Semana Santa.

Nueva nacionalidad. Una de las noticias que circularon durante las últimas horas —y con un alcance considerable— apuntaba a que Luis Rubiales podría estar tramitando la nacionalidad dominicana. MARCA incluso deslizaba la posibilidad de que tuviese un plan para establecerse en el país y que se plantea comprar una casa allí para fijar su residencia o pasar al menos gran parte del año. En las últimas horas ha sido sin embargo el propio Rubiales quien se ha encargado de desmentir de forma categórica que esté gestionando la nacionalidad. "Es falso", zanjó, rotundo, a EP: "¿Qué parte no se entiende de que estoy ganándome la vida?"

Lo que le espera en España. Mientras Luis Rubiales está al otro lado del Atlántico, en España avanza el ya caso Supercopa Files, que tuvo su momento clave el miércoles, cuando la UCO de la Guardia Civil registró las oficinas de la RFEF y el domicilio del expresidente. La investigación se centra en supuestas irregularidades cometidas en contratos de los últimos cinco años, parte ligados con la Supercopa de España en Arabia Saudí. De los siete detenidos durante la operación organizada por la Guardia Civil, cinco quedaron en libertad al día siguiente.

"Desconocemos si ha sido ordenada la detención del señor Rubiales, pero mediante este escrito deseamos poner de manifiesto que el mismo se encuentra a plena disposición de este juzgado en aras a esclarecer la investigación en curso", aclara su defensa. Entre los arrestados se encontraban antiguos colaboradores de Rubiales, como Tomás González Cueto y Ángel González Segura, ya en libertad.

