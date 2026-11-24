En las selvas del centro de Vietnam, cerca de la frontera con Laos, la vegetación es tan espesa que puede ocultar accidentes geográficos de dimensiones extraordinarias. Tanto es así que un hombre que conocía perfectamente aquel territorio encontró por casualidad algo que, durante casi dos décadas, fue incapaz de volver a localizar.

Una tormenta en mitad de la selva. En diciembre de 1990, Hồ Khanh, un vietnamita que se ganaba la vida buscando madera de agar, una materia prima muy apreciada en la elaboración de perfumes e incienso, fue sorprendido por una fuerte tormenta. Mientras buscaba refugio, encontró una abertura entre las rocas de la que salían corrientes de aire frío y niebla.

Desde el interior también llegaba el estruendo de lo que parecía ser un río subterráneo. Khanh decidió no adentrarse en la cavidad y continuó su camino cuando mejoraron las condiciones meteorológicas. No tenía ni idea de lo que acababa de descubrir.

El hombre que perdió una cueva gigantesca. Años después, Khanh contó su experiencia a unos espeleólogos británicos que exploraban el parque nacional de Phong Nha-Kẻ Bàng. El relato llamó la atención de Howard Limbert, que comprendió que aquellas corrientes de aire podían delatar la existencia de una enorme cavidad subterránea.

Sin embargo, la espesura de la selva y la complicada orografía del terreno frustraron los intentos de localizarla. Finalmente, en 2008, Khanh regresó por su cuenta y encontró la entrada. En 2009 condujo hasta ella a una expedición científica.

Son Doong

15 pirámides bajo tierra. Lo que encontraron fue Sơn Đoòng, considerada la mayor cueva del mundo por el volumen de su pasaje principal. Según el estudio publicado en 2016 en el Boletín Geológico y Minero, la cavidad cuenta con 8.950 metros de longitud.

Su volumen estimado alcanza los 38,5 millones de metros cúbicos, una cifra que permite establecer una comparación extraordinaria: teniendo en cuenta que la Gran Pirámide de Guiza tiene un volumen aproximado de 2,6 millones de metros cúbicos, el espacio interior de la cueva equivale al de casi 15 pirámides de Keops. De hecho, algunos de sus tramos presentan dimensiones suficientes para albergar rascacielos de 40 plantas.

Otra vista desde la boca de la caverna, que muestra la selva tropical en su dolina

Todo comenzó con una grieta. Los investigadores sitúan el origen de la cueva entre hace dos y cinco millones de años. El agua aprovechó las fracturas existentes en el macizo de piedra caliza y comenzó a disolver progresivamente la roca. La combinación de un importante caudal fluvial y las características geológicas del terreno permitió que la cavidad alcanzara unas dimensiones excepcionales.

El proceso, además, continúa activo: los investigadores estiman que el caudal máximo anual del río subterráneo puede alcanzar entre 400 y 450 metros cúbicos por segundo.

Grandes estalagmitas en el pasaje de Hang Sơn Đoòng, en Vietnam: la más alta ha sido medida con una altura de 70 m

Dos selvas dentro de otra selva. En determinados puntos, el techo de Sơn Đoòng se derrumbó y permitió que la luz solar penetrara hasta el fondo de la cavidad. Con el tiempo, se desarrollaron dos grandes espacios de vegetación tropical en su interior, con árboles de hasta 30 metros de altura. Los exploradores han documentado la presencia de monos, serpientes, murciélagos y numerosas especies de aves.

Las particulares condiciones de humedad y temperatura permiten incluso la formación de nubes dentro de la propia cueva. Uno de estos lugares fue bautizado por los expedicionarios como "Cuidado con los dinosaurios", por su parecido con los paisajes de la novela El mundo perdido, de Arthur Conan Doyle.

La segunda dolina, de enormes dimensiones, en Hang Sơn Đoòng es tan grande que en su interior crecen árboles

La Gran Muralla de Vietnam. La primera expedición de 2009 tuvo que detenerse ante una gigantesca barrera de calcita que impedía continuar la exploración. Los espeleólogos regresaron en 2010 y emplearon dos días en superar una ascensión de 90 metros mediante técnicas de escalada.

Al otro lado encontraron un pasaje de aproximadamente 400 metros que conducía a una segunda salida en mitad de la selva. Durante las exploraciones también documentaron estalagmitas de más de 75 metros de altura y fósiles de corales de unos 300 millones de años de antigüedad.

El desafío de mantenerla intacta. El descubrimiento despertó rápidamente el interés de la industria turística. En 2014 llegó a plantearse la construcción de un teleférico de unos diez kilómetros, una propuesta que generó una fuerte controversia por su posible impacto ambiental. National Geographic apostó por una alternativa menos invasiva y desarrolló en 2015 una experiencia virtual para recorrer la cavidad.

Lo más fascinante, sin embargo, es que los propios investigadores consideran posible que existan cuevas todavía mayores en aquel remoto macizo vietnamita. Al fin y al cabo, hicieron falta millones de años para formar Sơn Đoòng, una tormenta para descubrirla y otros 18 años para encontrarla de nuevo.

Imagen | Doug Knuth, Linhcandng (thảo luận), Doug Knuth, Dave Bunnell

En Xataka | Una cueva de Cantabria estuvo bloqueada durante 16.800 años. Han visto que conserva una vivienda de la Edad de Piedra

En Xataka | Bajo Tenerife hay un mundo que lleva 27.000 años aislado: dentro de esta cueva viven 190 especies