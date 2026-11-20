La Segunda Guerra Mundial terminó oficialmente en Europa el 8 de mayo de 1945. Para millones de personas fue el principio del regreso a casa, pero hubo españoles para los que la paz no significó la libertad. Algunos siguieron encerrados en campos soviéticos durante años, atrapados entre una guerra que había terminado y otra, la Guerra Fría, que acababa de comenzar. Su historia desembocó en abril de 1954, cuando un barco apareció en Barcelona con 286 compatriotas a bordo.

Los españoles para los que la guerra no acabó hasta 1954. Cuando Alemania capituló, cientos de españoles seguían retenidos en la Unión Soviética. Buena parte pertenecía a la División Azul, la unidad de voluntarios enviada por Franco en 1941 para combatir junto al ejército de Hitler contra Stalin, pese a que España se mantenía oficialmente fuera de la Segunda Guerra Mundial. Otros eran republicanos que habían llegado a territorio soviético durante la Guerra Civil española y terminaron detenidos por las autoridades comunistas.

Mientras Europa intentaba reconstruirse, estos hombres permanecían dispersos por cárceles y campos de trabajo. Nueve años después del final de la contienda, el 2 de abril de 1954, 286 españoles desembarcarían en Barcelona a bordo del Semíramis. Para algunos, la espera había comenzado incluso antes de que terminara la Guerra Civil.

Cientos de españoles en manos de Stalin. El 10 de febrero de 1943, la División Azul participó en la batalla de Krasny Bor, cerca de Leningrado, donde las fuerzas soviéticas lanzaron una gran ofensiva contra las posiciones españolas. Fue uno de los episodios más sangrientos de su participación en el frente oriental y dejó numerosos muertos, heridos y prisioneros.

Las estimaciones de capturados en aquella batalla varían según los historiadores, mientras que las fuentes sitúan entre 456 y 489 los prisioneros de la División y la Escuadrilla Azul a lo largo de la guerra. Muchos fueron trasladados a campos soviéticos, donde padecieron frío extremo, hambre, enfermedades y trabajos forzados. Según el historiador Francisco Torres García, los españoles pasaron por más de 150 campos durante su cautiverio. Pero no todos habían sido capturados en Krasny Bor, algunos llevaban prisioneros desde 1941.

El Gulag y una paradoja española. Entre los prisioneros soviéticos había pilotos republicanos enviados a la URSS para recibir instrucción, marineros cuyos barcos habían quedado retenidos y antiguos combatientes que habían intentado abandonar el país. Según el historiador Secundino Serrano, en junio de 1941 las autoridades soviéticas detuvieron a 45 marinos en Odesa y, al día siguiente, a 25 alumnos de aviación y un maestro cerca de Moscú.

Muchos pasaron entre 13 y 15 años en cárceles y campos de trabajo sin juicio ni condena. Algunos fueron enviados a regiones árticas de Siberia y otros murieron durante el cautiverio. Así, antiguos enemigos de la Guerra Civil española terminaron sometidos al mismo sistema represivo: unos habían luchado contra Stalin y otros habían buscado refugio en su país.

Soldados de la División Azul cerca de Krasni Bor en 1943

Años intentando sacarlos, pero la Guerra Fría cerró la puerta. La España de Franco carecía de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, y negociar la liberación de los prisioneros resultaba extremadamente difícil. Las gestiones comenzaron en 1946, con contactos en Roma, y en 1947 Moscú planteó un posible intercambio por antiguos brigadistas internacionales presos en España, sin que las conversaciones prosperaran.

Después se intentaron otras vías mediante la Cruz Roja, el Vaticano, embajadas extranjeras e intermediarios. El cambio decisivo llegó tras la muerte de Stalin, el 5 de marzo de 1953, cuando las autoridades soviéticas comenzaron a flexibilizar determinadas políticas de repatriación. A finales de aquel año, la Cruz Roja soviética comunicó a la francesa una amnistía inicialmente prevista para 253 españoles, cifra que acabaría elevándose a 286.

El barco que debía traerlos salió de Odesa con 286 historias distintas. El 26 de marzo de 1954, el Semíramis, un buque de bandera liberiana y tripulación griega, zarpó del puerto soviético de Odesa rumbo a Barcelona. Al día siguiente hizo escala en Estambul, donde comenzaron los preparativos del desembarco. La mediación de la Cruz Roja francesa había permitido organizar una operación que las relaciones entre Madrid y Moscú no podían resolver directamente.

Entre los 286 repatriados viajaban 229 voluntarios de la División Azul, 19 desertores, 19 marinos mercantes, 15 alumnos de aviación republicanos y cuatro niños de la guerra. No eran, por tanto, 286 soldados capturados en una misma batalla ni todos llevaban exactamente once años prisioneros. Compartían el regreso desde una Unión Soviética que, por motivos diferentes, les había impedido marcharse.

Como si la guerra acabara de terminar. El 2 de abril de 1954, el Semíramis llegó al puerto de Barcelona. Miles de personas abarrotaban los alrededores de Montjuïc y del monumento a Colón, mientras Radio Nacional había anunciado los nombres de los repatriados para que sus familias supieran quiénes seguían vivos. Muchos llevaban años sin noticias y algunos los daban por muertos.

En el muelle esperaba Agustín Muñoz Grandes, antiguo comandante de la División Azul, y el régimen convirtió la llegada en una celebración patriótica. El NO-DO, de hecho, le dedicó una edición especial titulada Regreso a la Patria. Hubo abrazos, llantos y reencuentros, pero también una tragedia: el fotógrafo de La Vanguardia, Carlos Pérez de Rozas, murió de un paro cardíaco durante aquella jornada.

El barco cerró una historia de cautiverio. Para los pasajeros del Semíramis, la llegada a Barcelona significó recuperar una libertad que algunos habían perdido trece o quince años antes. Sin embargo, el regreso tampoco fue sencillo: veinte repatriados tuvieron que ser ingresados en el Hospital Militar y otros encontraron una España profundamente distinta. Los republicanos regresaban a un país gobernado por el régimen contra el que habían combatido, mientras los antiguos divisionarios eran recibidos como héroes.

Algunos supervivientes participaron posteriormente en organizaciones políticas clandestinas y una minoría terminó regresando a la Unión Soviética, donde había formado una familia. Además, entre 1956 y 1959 se produjeron nuevas repatriaciones que permitieron volver a unos 2.500 españoles, principalmente exiliados y niños de la guerra. La Segunda Guerra Mundial había terminado en 1945, pero como vemos, sus consecuencias siguieron marcando vidas españolas durante muchos años más.

Imagen | Wolfgang Fricke, Cassowary Colorizations

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