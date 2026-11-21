Hay pocas historias de arqueología cuyos inicios prometan tanto como las de la cueva de Lascaux: el 12 de septiembre de 1940, cerca de Montignac (en el suroeste de Francia), estaba el joven Marcel Ravidat paseando con su perro por los bosques de los alrededores cuando notó que Robot, que así se llamaba su mascota, olfateaba alrededor de un agujero: hay quien dice que se había originado por un árbol que había sido arrancado de raíz. Otras fuentes apuntan a una madriguera de zorro. Lo importante es lo que había debajo: había descubierto uno de los conjuntos de arte paleolítico más importantes del mundo.

El hallazgo. Aunque a lo largo de los años hay ciertas divergencias en las versiones (se dice que Robot cayó en el agujero) y Wikipedia recuerda que Ravidat embelleció la historia en versiones posteriores, la historia más consolidada cuenta que el joven estudiante de 18 años regresó poco tiempo después con tres amigos, Jacques Marsal, Georges Agnel y Simon Coencas, para explorar la cueva más a fondo: accedieron a través de un pozo de 15 metros de profundidad.

En ese momento pensaron que se trataba de un pasadizo secreto a una mansión cercana, pero para sorpresa de los adolescentes, se encontraron con que las paredes de las cuevas estaban cubiertas de representaciones de animales: caballos, toros y ciervos que llevaban allí más de 17.000 años ocultos. La noticia llegó pronto a expertos: se lo contaron a su profesor y poco después se inició el proceso de excavación. Según Time, allí se personó Henri Breuil, una de las figuras pioneras en el estudio del arte rupestre paleolítico.

Lascaux es una joya. Lascaux es una referencia mundial del arte rupestre, una auténtica joya y forma parte de la lista de yacimientos prehistóricos y cuevas decoradas del valle del Vézère, una excursión obligada para amantes del arte de la prehistoria. De hecho, es Patrimonio de la Humanidad desde 1979 por el excepcional arte que allí había: más de 6.000 figuras que se pueden agrupar en animales, humanas y abstracto, la mayoría pintada con tonalidades rojo, amarillo y negro. La cueva descubierta por Ravidat y su Robot se enmarca cronológicamente en el Magdaleniense temprano, es decir, tiene entre 17.000 y 22.000 años.

Representación de una escena de animales en Lascaux II. Jack Versloot

En plena Segunda Guerra Mundial. Por contextualizar el hallazgo, en 1940 Francia pasó de estar en guerra con la Alemania nazi a, en pocas semanas, ser ocupada y dividida: en la zona norte, directamente por el Tercer Reich. En la zona sur, con el régimen colaboracionista de Vichy. Charles de Gaulle estaba en el exilio en Francia organizando la resistencia de la zona libre. En pocas palabras, Francia no estaba para hallazgos arqueológicos. La cueva abrió al público en 1948, después de la guerra.

Morir de éxito, literal. Entre 1948 y 1963 recibió más de un millón de visitas y eso causó estragos: fue la cueva paleolítica más alterada por la acción humana. Paradójicamente, un lugar que aguantó milenios en la oscuridad, se dañó de forma irreversible en pocas décadas simplemente con su apertura al público. Un estudio sobre sus hongos documentó que hubo un brote en 2001 y la posterior aparición de manchas negras ligadas a otro hongo. Time refleja que ni siquiera los tratamientos biocidas han conseguido resolver completamente el problema.

De hecho, en 1963 Lascaux se cerró al público y a día de hoy si quieres visitarla, lo que te vas a encontrar es una réplica: Lascaux II fue la réplica oficial desde 1983 y Lascaux IV la que se abrió en 2016. No es la original, pero al menos reproduce casi todas las pinturas.





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