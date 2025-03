Las 10 fuerzas aéreas más poderosas del mundo, comparadas en un gráfico esclarecedor

Desde la puesta de largo de la aviación de combate en la Primera Guerra Mundial y el perfeccionamiento en la Segunda Guerra Mundial, la supremacía aérea ha sido uno de los objetivos de los países que más invierten en el brazo militar. El control del aire es crucial, y estos últimos años hemos visto que algunos de los incidentes más tensos entre las naciones (de los que no han acabado en guerra, claro) han tenido los cielos como protagonistas.

Con la era de los aviones hipertecnológicos, los que tienen capacidades furtivas avanzadas y, sobre todo, los drones, la fuerza aérea es un factor estratégico clave en la geopolítica actual. Y en este gráfico elaborado por Visual Capitalist podemos ver cuáles son las fuerzas aéreas más potentes del mundo.

¿Había dudas? Con datos de la base de Global Firepower, podemos ver cómo Estados Unidos, para sorpresa de nadie, es la nación que tiene más aeronaves. Un total de 13.209, muy lejos de una Rusia con 4.255 naves y una China que ostenta unas 3.304. El dominio estadounidense es abrumador, y fuera del podio, vemos que el resto de países mantienen un equilibrio en sus fuerzas aéreas.

Popurrí. Ahora bien, no todas las naves que se muestran en el gráfico son cazas de combate. De esas 13.209 aeronaves de Estados Unidos, 1.854 son aviones de combate (que es más que la flota completa de la mayoría de países, por otro lado), 3.722 son aviones de apoyo y 5.737 son helicópteros. Para comparar, Rusia tiene 609 aviones de apoyo, 809 cazas y 1.554 helicópteros, aunque la cantidad total puede variar debido a sus pérdidas desde el inicio de la guerra de Ucrania.

Número vs equipamiento. Ahora bien, algo importante es que la guerra aérea no la ganaría el que más naves tiene. En esta cuestión, debemos dejar a Estados Unidos fuera de la ecuación debido no sólo al número de vehículos, sino a que es el país que más dinero invierte en su brazo militar.

Se estima que el país norteamericano invierte más de 800.000 millones de dólares en defensa, lejos de los 252.000 millones de China, los 72.900 de India o, incluso, los 63.000 millones anuales que Japón planeó invertir de 2023 a 2027 para modernizar sus fuerzas. Porque esto, como decimos, es importante.

Volviendo a las fuerzas aéreas, el país nipón está modernizando su flota con aviones avanzados como el F-15 y el F-2. Corea del Sur o Reino Unido también están en ese punto de modernización y Rusia, que invierte 61.700 millones de dólares en defensa, tiene la segunda flota más numerosa, sí, pero repleta de equipos anticuados.

China en Mach 3. Y en este juego de números e inversión, también hay que tener en cuenta que los países no muestran todas sus cartas. Es evidente que Estados Unidos no tendría problema en declarar el número total de aviones debido al enorme músculo militar que posee, pero China lleva unos años invirtiendo muchísimo y en pleno crecimiento militar que hace que sea complicado saber, realmente, cuántas aeronaves tiene.

El gigante asiático está quemando dinero en aviones, concretamente en cazas avanzados como el J-20, el J-15T y el J-34A, pero también se sabe que está desarrollando submarinos nucleares, helicópteros pesados, portaaviones de última generación, aviones furtivos avanzados y otros tipos de activos militares. Por no hablar del avance en desarrollo de cabezas nucleares, un avance agresivo que busca cerrar la brecha militar con otras potencias.

Al final, es un equilibrio entre número de fuerzas y la generación de las mismas, pero pese a esfuerzos de otras potencias, Estados Unidos aquí sigue sin tener rival, ya que sólo su gasto militar representa el 40% del gasto militar mundial. Y, por descontado, también está avanzando a pasos agigantados en aviones de nueva generación.

En Xataka | Los países que más y menos dinero invierten en la OTAN más allá de EEUU, reunidos en este gráfico