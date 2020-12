Lo último de Google es un autonarrador que "leerá" los libros en voz alta para convertirlos en audiolibros

Crear un audiolibro no es sencillo. Aunque el audiolibro dure seis o siete horas, no se ha tardado seis o siete horas en grabarlo, sino mucho más. Es un proceso tedioso, largo y que, generalmente, está reservado a grandes títulos y obras. La prueba más clara la tenemos en los rankings de Google Play. No es frecuente encontrar audiolibros de libros más minoritarios o de autores nuevos, pero Google dice tener una posible solución: autonarrarlos.

En una publicación en su blog oficial, Google ha confirmado que Google Play, que está trabajando con editoras de Estados Unidos y Reino Unido, usar un narrador automático para que "los libros sin versiones de audio puedan ser narradas". La herramienta en cuestión se encuentra actualmente en fase de beta, pero se pondrá a disposición de todas las editores a principios de 2021.

Más audiolibros

La compañía ha aprovechado el anuncio para publicar un vídeo ilustrativo en el que podemos algo interesante. A falta de saber cómo funcionará exactamente el sistema, el vídeo deja ver un momento en el que el usuario elige la voz del narrador que quiere que le lea el libro, algo que podría abrir un curioso abanico de posibilidades. Actualmente los audiolibros son narrados por un doblador y su voz suele ser la única opción disponible.

Sobre cómo se generará la voz tampoco se sabe nada, pero el caso de Google Maps podría darnos una posible pista. En junio de este año la voz de Google Maps, muy criticada por alargar innecesariamente las vocales finales, fue sustituida por una voz femenina mucho más natural, una voz que tiene nombre y apellidos: Nikki Garcia, presentadora de los informativos de El Mundo Today, que también ha doblado la trilogía de 'Reina Roja' de Juan Gómez-Jurado.

Google Play Libros permite acceder a audiolibros.

Otros casos de "voces virtuales" en Google son los cameos de John Legend e Issa Rae, pero no son voces sintéticas, sino pequeños huevos de pascua que saltan cuando, por ejemplo, le pedimos que nos cante feliz cumpleaños. Sea como fuere, Google es una empresa muy potente en términos de computación en la nube y por supuesto tiene un servicio de texto-a-voz que permite elegir "entre un conjunto de más de 220 voces disponibles en más de 40 idiomas y variantes".

De hecho, cualquier usuario puede probar este sistema accediendo a este enlace y bajando a la demo gratuita. Simplemente hay que introducir el texto y darle a "Speak it". El resultado es algo plano, pero el tono de voz es natural, mucho más que la voz del por todos conocido Loquendo. Quizá con algunos ajustes, y siempre partiendo de la base de que son voces sintéticas, se pueda conseguir que no sea tedioso escucharla durante seis o siete horas.

En cualquier caso, esta nueva función permitiría ampliar el catálogo de audiolibros ya disponibles en Google Play Libros y, quizá, ofrecerlos a un precio más reducido. Además, esto ayudaría a Google a competir contra Audible, la plataforma de audiolibros de Amazon que, por cierto, llegó a España recientemente. Tocará esperar para ver cómo se implementa.

Más información | Google