Lo que leemos en Xataka: del metro de Tokyo al nombre de la rosa, pasando por la cerveza artesana (junio 2024)

Qué mejor mes que junio para celebrar la lectura: el verano está ahí mismo, y con él, la promesa de que podremos disfrutar de muchas horas de ocio y, si todo va como tiene que ir, largos ratos en una tumbona dejándonos mecer por libros de calidad. Además, si eres de Madrid tienes la Feria del Libro, como tantas otras ferias literarias semejantes que se celebran en diversos rincones de España. Y si no sabes por donde empezar, allá van unas cuantas cosas que nos estamos leyendo nosotros.

'Underground', de Haruki Murakami

Del atentado con gas sarín en el metro de Tokio solo conocía un par de detalles. Pocos. Ocurrió en 1995, así que me pilló muy joven. Lo suficiente como para que, a pesar de su trágico balance de víctimas, hasta ahora tuviese una idea más bien difusa de lo ocurrido. Con 'Undergorund', de Haruki Murakami, eso se está corrigiendo. El libro es una crónica honesta y minuciosa que ayuda a entender lo sucedido aquella mañana de marzo de 1995 en los trenes que circulaban entre Kasumigaseki y Nagatacho. Me gusta su profundidad, la delicadeza con la que Murakami aborda la historia de cada víctima, el efecto coral resultante y su estilo sobrio y desprendido de florituras, cualidades todas que me han recordado a 'Voces de Chernóbil', de Aleksiévich. Pero sobre todo me han gustado las lecturas que deja la obra más allá del atentado en sí. Porque 'Undergound' es sobre todo un genuino tratado sobre la sociedad nipona de finales del siglo XX. Una obra sincera para una lectura pausada. Carlos Prego

'Chamanes eléctricos en la fiesta del sol', de Mónica Ojeda

Con la primavera ya están aquí la miriada de festivales musicales que aparecen cada verano en nuestra geografía. Ninguno como éste. El festival que narran estas páginas mezcla lo fantástico con lo musical para contarnos una historia más cercana de lo que podría parecer. Una experiencia entre lo real y lo surrealista, como suelen ser este tipo de eventos. Pablo Martínez-Juárez

Superman: Las cuatro estaciones

Después de encadenar la lectura de un ensayo tras otro durante años necesitaba darme un respiro y leer algo más ligero, así que se me ocurrió dar una oportunidad a la nueva edición de 'Superman. Las cuatro estaciones' que ha publicado ECC. Este cómic de Jeph Loeb y Tim Sale es una de las fuentes de las que ha bebido James Gunn para preparar la nueva película de Superman, y entiendo por qué.

Esta novela gráfica tiene un dibujo peculiar. Al principio no me pareció gran cosa, pero no tardé en cogerle cariño y apreciar lo bien que encaja con el guion de Loeb. No obstante, la auténtica razón por la que recomiendo esta obra a cualquier lector al que le guste mínimamente este superhéroe es que las cuatro historias que la dan forma son en realidad un vehículo para indagar en la esencia y las motivaciones del alter ego de Clark Kent. De propina, se lee en un suspiro. Juan Cárlos López

'Potosí', de Ánder Izaguirre

Ander Izagirre es uno de los periodistas narrativos más celebrados de España. Y pese a escribir sobre ciclismo (deporte que, sinceramente, aborrezco con todo mi corazón), siempre me ha caído simpático. No obstante, nunca había leído Potosí, un largo reportaje sobre la montaña, las minas y la Bolivia que sigue bombeando minerales al mundo.

Es un trabajo increíble, lleno de fuerza narrativa y descripciones alucinantes. Uno, además, desarrollado a lo largo muchos años y, por eso mismo, nos permite mirar la realidad del Cerro Rico del Potosí como muy pocas veces puede hacerse. Leer a Izagirre es leer a alguien que está a la altura de los grandes cronistas latinoamericanos. Yo, al menos, lo estoy disfrutando muchísimo. Javier Jiménez

'Como elaborar cerveza casera', de Greg Hughes

Llega un momento en que todo cervecero se anima a probarlo. Esta vez me toca a mí. Y por eso este mes me estoy leyendo una guía sobre cómo hacer cerveza casera. No solo tenemos decenas de recetas, también un repaso a la historia de la cerveza, curiosidades, un poco de química sobre lúpulos y maltas y un montón de curiosidades que ni imaginaba. Leer una guía no es como leer una novela. Es un libro para ir saltando de una página a otra, pero es igualmente enriquecedor. Más allá de los resultados haciendo la cerveza, solo el hecho de leer sobre ella ya es todo un placer. Enrique Pérez

'Si tu trabajo te tiene frito, ¡reinvéntalo!', de Seth Godin

El último libro de Godin no es el que más me está gustando de todos los que ha escrito y desde luego la traducción de su título es inquietante, pero tiene un buen timing: llega justo al comienzo de la era de la IA generativa en la que muchos nos preguntamos qué va a pasar con nuestro empleo.

Godin suele ser inspirador y evocador, acabar de leer cualquiera de sus libros te hace saltar como un resorte para poner en marcha algo, lo que sea, aunque se trate de buscar una forma inmediata de mejorar en tu trabajo. En el caso de este libro, va de hacer algo que importe, de buscar resultados que aporten algo a otras personas. Y así huir de unos resultados que sean los entrantes del menú del día para la IA. Javier Lacort

'El nombre de la rosa', de Umberto Eco

Me debía esta relectura desde hace muchos años, y al fin he sacado tiempo para ello. El resultado no solo ha estado a la altura de las considerables perspectivas, sino que me ha hecho mesarme las barbas cada pocas páginas, preguntándome cómo un libro tan denso, culterano, autorreferencial y lleno de capas pudo convertirse en un best-seller, vender millones de copias, inspirar una película, una serie y un cómic y hasta un spin-off de notas al pie escrito por el propio Eco. En el recuerdo de todos (sobre todo debido al éxito de la película de Sean Connery) está la trama detectivesca, pero hay mucho más: un fresco histórico sobre las guerras religiosas del Medievo y una metaficción sobre la literatura y su alcance, con referencias a autores como Borges a cada página. Una maravilla que no solo no envejece, sino que se revaloriza con el tiempo después de ver cómo panes sin sal como Dan Brown lo han plagiado sin ninguna vergüenza. John Tones

