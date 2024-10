Qué estamos leyendo en Xataka: una selección de libros para dar la bienvenida al otoño

Pocas cosas más propicias para encerrarse a leer que el desapacible tiempo otoñal. Quizás no tienes chimenea, pero está al alcance de cualquiera colocarse en un lugar cálido de casa y abrir un buen volumen que nos haga pensar, abstraernos, incomodarnos, o brindarnos un lugar feliz. A veces todo eso al mismo tiempo, y la prueba está en esta ristra de libros que es lo que estamos leyendo en la redacción de Xataka ahora mismo.

'Nexus', de Yuval Noah Harari

En 'Nexus', el historiador y filósofo Yuval Noah Harari habla de la relación entre la información y el destino de la humanidad. A través de un recorrido por la historia, desde la Edad de Piedra hasta la era de la IA, Harari habla sobre cómo las redes de información han moldeado nuestro mundo. El libro aborda temas como la crisis ecológica, la desinformación y el auge de la IA, cuestionando por qué, a pesar de nuestros avances, seguimos siendo una especie autodestructiva. Un ensayo sobre información, verdad, burocracia y poder que llega en un momento perfecto. Javier Lacort

'Brujería', de Gonzalo Torné

Este mes me pilláis a mitad de la lectura, pero con lo que llevo es más suficiente. Y es raro. Leer a Torné siempre es raro porque siempre es nuevo: aparentemente puede parecer un autor muy convencional y la apariencia inicial de sus trabajos (o su vocación novelística que busca entroncarse con James, Murdoch o Bellow) podría llevarnos a creer que hemos confirmado esa idea. Pero no.

Torné es un escritor con una obsesión casi enfermiza con el presente. Con narrar los 'hilos de sangre' que nos agarran a este presente y, sobre todo, contarlos de formas nuevas. Tiene mucho de arriesgado eso de escribir sobre lo que nos pasa aquí y ahora. Bellow, por traer a colación uno de los ejemplos anteriores, ganó el Nobel y su influencia es enorme... pero es poco leído en la actualidad. Escribir sobre el presente, analizar narrativamente la vida es algo muy difícil y, en todo caso, algo lleno de incertidumbres.

En 'Brujería' se pueden ver eso en la misma forma en la que se entienden las conversaciones. De una primera pasada, nuestra mirada codificada por la literatura estándar, podría juzgarlas de poco verosímiles, pero nada de eso: si leemos atentamente, nos damos cuenta de que son como deberían ser. La buena noticia -por si hiciera falta algunas más- es que además de interesante, Torné es divertido. Y aunque estemos a años luz de sus referencias estéticas, es capaz de alegrarte la semana, el mes y parte de lo que queda de año. Javier Jiménez

'The Licanius Trilogy', de James Islington

Me encantan los libros de fantasía. De hecho, es una de las razones por las que me enamoré de 'El archivo de las tormentas' de Brandon Sanderson, nuestro Señor. Después de leer tantos libros de un autor, puede ser difícil empezar con otro. Yo me topé con 'The Licanius Trilogy' por casualidad. Estaba buscando información sobre el actor detrás de los audiolibros de 'El archivo de las tormentas', Michael Kramer, cuando leí un comentario que decía que merece la pena escuchar a otros libros narrados por Kramer. Así llegué a 'The Licanius Trilogy'.

En general, 'The Licanius Trilogy' es una historia de misterio mezclada con magia. Un joven llamado Davian, estudiante en una escuela para las personas Dotadas, tiene un poder que le permite detectar cuándo los demás están mintiendo. A diferencia de sus compañeros, que pueden manejar un tipo de magia llamada “esencia”, Davian no puede hacer nada más. Si no logra usar esencia a tiempo para sus pruebas con el Consejo, le quitarán sus poderes y lo convertirán en una sombra, un ser con venas negras en la cara que vive marginado en la sociedad.

Poco antes de sus pruebas, Davian recibe una visita de un hombre misterioso que le entrega una caja con el símbolo de un lobo. Le pide al joven que emprenda un viaje para entregar la caja, aunque no sabe ni a quién ni a dónde. Si no lo hace, dice el hombre, la Frontera mágica que protege a la sociedad de los monstruos del destructor inmortal Aarkein Devaed caerá. Davian acepta, pero pronto se da cuenta de que no todo es lo que parece.

Si tuviera que describirlo, diría que es como si mezclaras a 'The Witcher' con 'Dark'. Desde que he empezado a leerlo, no he podido leer nada más. La saga empieza con 'The Shadow of What Was Lost' ('La sombra de lo perdido' en español). Aunque el libro no está disponible en español, el audiolibro sí lo está. Lo recomiendo a cualquiera que le guste la fantasía. Jody Serrano

'La llamada: un retrato', de Leila Guerriero

Historia real de Silvia Labayru, joven militante montonera en la Argentina de 1976 en plena dictadura. Los militares de la ESMA la secuestraron estando embarazada, la torturaron y violaron. Dio a luz a su hija en cautividad. Y sobrevivió. Y su siguiente calvario es que fue repudiada, rechazada y declarada sospechosa. De este hecho parte Leila Guerriero para hacer un libro complejo y díficil, no solo retratando los años oscuros de un país, sino la vida de una persona que pasó por ese calvario y a pesar de todo se salvó y vivió más de treinta años en el exilio en España.

Leila estuvo más de dos años entrevistándose y viéndose con Silvia, habló con su entorno familiar, amigos, ex parejas, incluso gente que también sobrevivió como ella a la ESMA. Es fascinante todo el libro y sobre todo, una vez más Leila lo ha vuelto a conseguir: reconstruir y narrar toda la historia de manera minuciosa, manejando muy bien la información que va teniendo entre sus manos. Lo cuenta todo desde muy cerca pero sin embargo mantiene la distancia adecuada, no juzga, no se pone de parte de nadie, solo cuenta. De esta manera entrelaza la incongruencia o distorsión de la memoria y de los recuerdos, no solo de la protagonista, sino también de las distintas personas que se vieron involucradas en la historia. Como ella misma dice en alguna de sus entrevistas "Hay que mirar de cerca y contar de lejos".

Creo que la autora es una narradora extraordinaria, en todos sus libros consigue acercarte a cualquier hecho y mantenerte atrapada en la historia, y en este lo ha vuelto a hacer. Todo lo ve, nada se le escapa, sientes en cada parte que sabe leer entre líneas a la persona que tiene delante y que además es capaz de hacernos sentir a los lectores que de alguna manera estamos ahí, cerca de cada momento. A ella le interesa muchísimo la historia y hace que tú como lector sientas ese mismo interés, cuenta hasta el más mínimo detalle de cada entrevista, deteniéndose en los detalles más triviales, como la ropa o el peinado, hasta si se ve al otro cansado, preocupado o contento. Estos detalles hacen que el lector se involucre también en todo, consiguiendo que tú como espectador puedas formar tu propia opinión. Eva López.

Aleación de ley, de Brandon Sanderson

Me leí la primera trilogía de 'Nacidos de la bruma' hace muchos años, pero pese a que me habían insistido con la segunda parte todavía no me había puesto manos a la obra. Y es lo que he hecho estos días. Leer a Sanderson es super fácil y Wax y Wayne son dos personajes muy carismáticos. Además, esta nueva trilogía abandona la estética medieval por una más steampunk, con la feruquimia como "magia". Necesitaba algo sencillo para no olvidarme de leer algo y he optado por volver a una saga clásica. Enrique Pérez

'La desaparición de Stephanie Mailer', de Jöel Dicker

Pocas formas hay mejores de viajar que con un libro. Y pocos compañeros de viaje mejores que una de esas novelas capaces de obrar el milagro y convertir un pesado vuelo intercontinental en clase turista en un paseo tolerable. Eso es lo que buscaba hace unas semanas cuando fui a la librería de mi barrio. Y eso es lo que esperaba de 'La desaparición de Stephanie Mailer' cuando a los pocos minutos salía de la tienda con un ejemplar bajo el brazo. De su autor, Jöel Dicker, había leído ya 'La verdad sobre el caso Harry Quebett', y precisamente por eso sus referencias no podían ser mejores.

'La verdad sobre el caso Harry Quebett' es uno de esos novelones del género policial capaces de convertirte en noctámbulo y dibujarte unas buenas ojeras. Con 'La desaparición de Sthepanie Mailer' no me pasó lo mismo (supongo que no es fácil encadenar obras maestras como si fuesen churros), pero al menos doy fe de que mis cinco horitas de viaje en avión resultaron mucho más tolerables. El libro está bien escrito, tiene una trama bien urdida y deja unos cuantos y efectivos volantazos argumentales que recuerdan que tras sus páginas sigue el mismo Dicker de 'La verdad sobre el caso Quebett'.

Eso sí, me resultó más lenta, en ocasiones artificiosa (casi, casi forzada) y hay pequeños detalles en su argumento que me sacaban de la ficción (ojalá el teatro y periodismo levantasen las mismas pasiones que en la novela). Con todo, el balance de 'La desaparición de Stephanie Mailer' es bueno: novela entretenida, de las que no es fácil despegarse… y una aliada eficaz para las esperas en el aeropuerto. Carlos Prego

'Ser de fuera', de Raquel Delgado

El fin del verano siempre es difícil: toca volver al trabajo y a las rutinas. Mi forma de suavizar el golpe este año ha sido con relatos. 'Ser de fuera' es una colección que nos muestra lo cotidiano con otros ojos. Una mirada que analiza desde el gesto de partir el pan en la mesa hasta el costumbrismo del bar de pueblo que todos conocemos. Todo sin que lo analítico vaya en perjuicio de lo íntimo y personal. Pablo Martínez-Juarez

'Los evangelios escarlata', de Clive Barker

Me ha costado ponerme con este libro (que tenía, por cierto, en inglés desde que salió la edición original) porque tengo absolutamente encumbrada la primera parte, 'El corazón condenado', o como se le conoce más popularmente, 'Hellraiser'. Es uno de mis libros favoritos y temía que una secuela que recuperara al legendario Pinhead estaba destinado a fracasar. Pero me alegro de haber reunido arrestos para afrontar esta segunda parte tardía de 2015: por supuesto, es imposible igualar la prosa desbocada del primer Barker, pero el resultado es más que digno.

Barker mete en este ómnibus de horrores no solo el terror puro que no frecuentaba desde sus legendarios 'Libros de sangre', sino que lo adereza con el estilo de fantasía oscura casi aventurera que lleva cultivando desde hace décadas. Así, un arranque de puro desfase gore y horror neocárnico se convierte en un descenso literal a los infiernos en el que nos reencontraremos con un viejo conocido del autor, el detective sobrenatural Harry D'Amour, así como con el propio Pinhead en un duelo con el mismísimo Satanás, y con el que pone patas abajo la mitología cenobita. Barker sigue siendo el rey, como se suele decir. John Tones

