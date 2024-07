Qué estamos leyendo este verano: una selección de libros del equipo de Xataka para aliviar el calor

Volvemos con una selección fresquita y veraniega de nuestra selección mensual de lecturas en 'Qué estamos leyendo': estos son, sin trampa ni cartón, los libros que tenemos ahora entre manos. Clásicos, actuales, ensayos, ficción y, en general, cualquier cosa con letras que nos haga abstraernos un rato de la realidad (venga con vacaciones incluidas o no). Mucho ojito a la especialísima selección para este mes.

'La estetización del mundo', de Gilles Lipovetsky y Jean Serroy

Su subtítulo "Vivir en la época del capitalismo artístico" puede llevar a confusión, a pensar que se trata de un ataque rabioso a esa estructura económica en la que vivimos, pero este ensayo es más descriptivo que censor. Recoge cómo desde principios del siglo XX, desde la llegada de los grandes almacenes hasta el resto de industrias de ocio y culturales más especializadas y minoritarias, ha habido una gran democratización de los valores estéticos entre todas las capas sociales. Cómo las ciudades, los hogares e incluso nuestra vida sentimental ha ido buscando una conquista estética del mundo, permitiendo así consumar nuestros deseos. Una satisfacción sensorial en todas las capas de nuestra vida que garantiza con ello a los países una recaudación que puede expresarse en un porcentaje importante de PIB. El mundo de la publicidad ya nos hace intuir por dónde van los tiros. Para todo lo demás: Lipovetsky. Esther Miguel Trula

'Twitter, el pájaro de la discordia', de Kurt Wagner

La compra de Twitter por parte de Elon Musk fue un larguísimo sainete que merecía la pena ser contado con perspectiva y profundidad. Eso hizo Kurt Wagner con este libro, y con él ando. En él mezcla historias orales de partes implicadas, una concatenación de sucesos bien ordenados, muchísimas anécdotas que contextualizan la intrahistoria y su propia voz, dando como resultado una visión equilibrada que mezcla prosa, entrevista y cronología. Lo estoy disfrutando y creo que lo hará también cualquier interesado en Silicon Valley, la figura de Musk y las controversias sociales que tuvo aquella compra. Javier Lacort

'Siete casas vacías', de Samanta Schweblin

El libro se compone de siete cuentos, muy fáciles de leer porque en muchos de los casos son breves. Y porque Schweblin tiene una forma de escribir directa, sin florituras ni rodeos: aborda la realidad de una forma inquietante, mezcla de sueño y realidad, en la que por momentos no sabes distinguir si se trata de una realidad demasiado perturbadora o una pesadilla muy real. La enfermedad, la perdida, el duelo, la vejez: lo más cotidiano ella lo convierte en algo que produce tensión e incomodidad. Esos miedos sociales que nos rodean a todos y que ella con mucha soltura convierte en un terror cercano, próximo, posible de suceder.

Uno de los cuentos que compone el libro para mí es el que mejor refleja todo lo que Samanta Schweblin tiene como escritora, 'La respiración cavernaria'. Todo en él produce desasosiego, sientes la angustia, el ahogo, la sensacion de que los recuerdos se escapan de la mente y la soledad que a cada línea vive el personaje. Pasan los días y sigo pensando en él. Y si te quedas con ganas de seguir descubriendo más de esta autora, 'Pajaros en la boca y otros cuentos' es ideal para continuar, y su novela 'Distancia de rescate' es una excelente lectura de verano. Eva López

'Wagnerismo: Arte y política a la sombra de la música', de Alex Ross

Descubrí a Alex Ross gracias a 'El ruido eterno'. Y apenas tres años después lo redescubrí con el también magnífico 'Escucha esto'. Para alguien que se considera a sí mismo primero melómano y después audiófilo, las reflexiones y elucubraciones del crítico musical de 'The New Yorker' son siempre un soplo de aire fresco del que es imposible no aprender. Estos precedentes me obligaron a comprar 'Wagnerismo' en cuanto llegó a las librerías, aunque no he podido leerlo hasta ahora.

Su punto de partida es irresistible. "Arte y política a la sombra de la música". Me parece imposible no caer rendido a este planteamiento si te interesa conocer el impacto que la música ha tenido y tiene no solo en la política y el arte, sino también en la literatura, la arquitectura, el cine o el teatro. Si además, como es el caso, la obra de Wagner ejerce como hilo conductor de esta ambiciosa investigación, lo menos que un entusiasta de la música puede hacer es leerla. O, mejor aún, devorarla. Estáis advertidos. Juan Carlos López

'El camino de los reyes', de Brandon Sanderson

Actualmente estoy leyendo 'Juramentada' de Brandon Sanderson, el tercer libro de la saga de 'El archivo de las tormentas', su cuento épico más complejo y largo de momento. Siempre me ha costado arrancar con los libros de Sanderson oprque el hombre tarda muchísimo, en mi humilde opinión, en introducir la acción. Siendo periodista, entenderán que cuando leo, a veces no tengo mucha paciencia (me arruinó el periodismo, lo sé). Aunque ya me ha pasado esto con varios libros de Sanderson, nunca me he arrepentido de aguantar y seguir leyéndolos. De hecho, siempre termino enfadada conmigo misma por haber tardado tanto en terminarlos.

Dado que 'Juramentada' es el tercer libro de 'El archivo de las tormentas', no haremos spoiler hablando de ello. En su lugar, comentaré el primer libro de la saga: 'El camino de los reyes'. Primero y sobre todo: 'El camino de los reyes' es un libro largo. Así que prepárate para 1,195 páginas de misterio, intriga y personajes muy diferentes. Todo empieza con el asesinato del rey de Alekzar, uno de los reinos más poderosos del mundo, irónicamente en una cumbre de paz. Antes de morir, el rey deja un mensaje para su hermano, Dalinar, escrito en su sangre: “Debes encontrar las palabras más importantes que puede pronunciar un hombre”. La muerte de su hermano causa un gran impacto sobre Dalinar, conduciéndolo a cuestionar su estilo de vida y valores, así como el libro que le había entregado su hermano antes de aquel día oscuro. Se llama 'El camino de los reyes'.

Pero el misterioso asesinato de un rey no es lo único importante ocurriendo en el mundo de Sanderson. También le hace sombra un evento llamado "la desolación”, un desastre protagonizado por la llegada de los Portadores del Vacío, monstruos que quieren destruir a la humanidad. Aunque se supone que ya no hay desolaciones, están ocurriendo cosas raras en el mundo, y las advertencias de que se acerca un gran peligro no dejan de llegar.

'El problema de los tres cuerpos', de Ciu Lixin

Cuando ganó el premio Hugo a la mejor novela me lo leí, pero lo cierto es que ya no me acordaba casi nada. Ahora que ha salido la serie de Netflix he tenido curiosidad por volver a leérmelo antes que compararlo. La idea es genial, me encanta cómo un problema de la física tiene un rol tan central y me fascina lo diferente que puede llegar a ser la novela de origen chino. Los personajes, la trama… de alguna manera se nota que no es un escritor europeo o estadounidense. Enrique Pérez

'Vagabond', de Takehiko Inoue

Comencé con esta serie manga en mi tierna adolescencia, pero el ritmo irregular al que se iban publicando los tomos hizo que dejara de seguirla. Recientemente decidí retomarla, me dirigí a mi tienda de cómics de cabecera y comprobé que ahí estaban los tomos que me faltaban.Ahora he retomado la lectura de esta obra basada en la novela 'Musashi' de Eiji Yoshikawa. Una novela a su vez basada en la vida de un personaje real, Miyamoto Musashi, un auténtico hombre del renacimiento que vivió el comienzo de la era Edo del Japón. El comic está a la altura del personaje: con un estilo gráfico particular que combina pluma y pincel para crear unos trazos que en sí mismos son un homenaje al personaje principal, un ronin que, entre otras artes, también cultivó con esmero la caligrafía. Pablo Martínez-Juárez

Justine o las desventuras de la virtud, del Marqués de Sade

Mi copia está, como veis, hecha unos zorros después de décadas de baqueteo: la compré hace muchos años ya un poco tocadita, y es una edición originariamente publicada en México en 1961, así que imagino que tendrá su historia. En cualquier caso, de mi devoción por el papel viejo podemos hablar otro día: yo lo que quería era releerme a Sade. Esta edición viene además con un prólogo de Maria Antonieta Trueba que te ubica perfectamente al marqués en lo político y social de su época, y del texto en sí, qué decir: su obra más famosa junto a 'Saló', no tan agresiva ni amoral como textos posteriores del autor y una delicia si a uno le gustan las descripciones sórdidas, las moralejas con retranca (como que a los virtuosos les parta un rayo) y las descripciones subiditas de tono, rebosantes de metáforas tan divertidas y atrevidas como confusas y desconcertantes. John Tones

'Las Sinsombrero y un nuevo 27'

Si te descuidas y no prestas atención, el pasado acaba pareciendo un ‘hecho natural’: algo que está ahí, sin más. Pero es un espejismo, un trampantojo: en realidad, la historia es algo siempre sujeto a revisión. Un buen ejemplo es el 27. Algo que parece perfectamente establecido desde el instituto, pero que (en cuanto lo miramos de cerca) se le ven las costuras. Alguien tenía que decir que esa nómina de escritores no solo es cuestionable, sino que está llena de intereses.

Esta antología de Alba, a cargo de la incombustible Ana Fernández-Cebrián, es una perfecta demostración de que podemos mirar al pasado de las letras de otra manera. Muchos textos son conocidos, pero otros son hallazgos increíbles para quienes no hemos leído a los (y las) escritores más olvidados de la ‘Edad de plata’ del castellano peninsular. Javier Jiménez

'Croatoan', de José Carlos Somoza

No soy un gran aficionado a las novelas de zombis. Y es curioso porque, aunque desde mi más tierna adolescencia lectora me ha entusiasmado el género del terror, los no muertos -con permiso de Drácula, quizás su versión más refinada- nunca han sido santos de mi devoción. A pesar de eso hace unas semanas decidí lanzarme con 'Croatoan', de José Carlos Somoza. Lo hice después de leer comentarios que sugerían que es una novela que va muertos vivientes sin realmente serlo. Suena confuso, lo sé; pero después de haber devorado sus páginas creo que esa es la mejor forma de resumir la obra. 'Croatoan' habla de zombis que no son zombis, de una plaga que no es una plaga, de la amenaza invisible, del destino inexorable, del instinto de supervivencia, de la lógica vencida… Y en el camino deja una reflexión sobre el (sin)sentido de la vida. Si a todo eso le sumas la prosa cuidada, elegante y rica de Somoza tienes la clase de novela que hace que las tardes de verano sean aún más redondas. Carlos Prego

