Un demógrafo ha pasado semanas resolviendo una pregunta importantísima: cuánta gente vivía en la Tierra Media de Tolkien

Después de que se estrenaran "Los anillos de poder" y medio mundo se volviera loco (de nuevo) con El Señor de los Anillos, Lyman Stone decidió releer la obra de Tolkien. ESDLA había sido su primer gran flechazo "fantástico" cuando era un niño y lo recordaba con cariño, pero cuando volvió a él algo había cambiado: ahora era demógrafo.

Y, como descubrió en seguida, Tolkien había sido "frustrantemente vago" en cuando a demografía. Es decir, a la pregunta "¿cuánta gente vivía en la Tierra Media?" la única respuesta razonable era "no tenemos ni la más remota idea".

Así que Stone se puso manos a la obra.

Y no es un trabajo sencillo. Para hacerlo, Stone no solo tenía que asumir que la Tierra Media era un sitio "normal" (es decir, un lugar gobernado "bajo reglas demográficas y agrícolas" propias de una sociedad histórica); sino que tenía que dividir el continente en regiones reconocibles y clasificarlas según sus características relevantes para la población (cosas como el clima, geografía, acceso al agua, etc..).

Eso le permitía a hacer ciertas suposiciones sobre cómo eran cada una de esas "regiones". Por ejemplo, Stone estimó que las "Colinas de hierro"estaban compuestas por un 12% de tierras cultivables, un 68% de montañas, un 12% de estepas y un 8% de zonas ribereñas. Con esos datos en mente, el trabajo del demógrafo era encontrar 'estados históricos' equivalentes y hacer cuentas.

¿Y cuánta gente vivía allí? Aunque cierto debate sobre el tamaño real de las regiones y sobre su densidad real, Stone logró encontrar un estimaciones que funcionaban bien en varios de los escenarios más plausibles.

En este sentido, Stone llegó a la suposición de que, "si la Tierra Media estuviera poblada siguiendo un patrón similar en cuanto a recursos de subsistencia como la Europa medieval", en el mundo imaginario de Tolkien vivirían 34 millones de personas.

O, mejor dicho, "en el mundo imaginario de Tolkien podrían vivir 34 millones de personas".

¿Hay diferencia? Un buen ejemplo de la importancia de esa precisión son las zonas ribereños del Anduin: los datos de Stone no cuadran con las descripciones de Tolkien. Esto tiene muchas posibles explicaciones, pero eso no es lo que nos interesa ahora: lo que nos interesa es el hecho de que los 34 millones son el máximo que podría sobrevivir, no los que vivían realmente allí.

Recurramos a los ejércitos, pues. En la medida en que Tolkien solo dio cifras sobre los ejércitos, es una buena manera de corregir las cifras. De hecho, como explicaba Lyman Stone, es algo que se hace también en el mundo real y en demográfica histórica.

Es precisamente esa metodología histórica la que usa para corregir la población. Por ejemplo, analizó todas las batallas en las que participaron los ejércitos de Rohan y llega a la conclusión de que tenía una horquilla de población entre 600.000 habitantes y 2,4 millones.

Combinando ambas estimaciones, parece que lo más probable es una población de como máximo 1.200.000.

Aterrizar los números. Con este factor corrector, las cifras cambian. Hay que recordar que la Tierra Media es un territorio que lleva años devastado por la guerra, las migraciones y las invasiones orcas; Todo esto permite mejorar la estimación. Según Stone, las poblaciones de humanos, elfos, enanos y hobbits en la Tierra Media suman unos 6,7 millones de personas.

De ellos, unos 200.000 sería hobbits, unos 284.000 elfos, unos 121.000 enanos y el resto (más de seis millones) serían hombres.

Bonus track: ¿Y los orcos? Esto también es interesante porque hay mucha menos información y solo tenemos el tamaño del ejército para estimar la población total. Aquí Stone estima una población de entre 810.000 orcos en la Tierra Media (lo que elevaría a 7,6 la población total).

Imagen | Tom Hall

