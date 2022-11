El eSport más emocionante del momento no tiene nada que ver con el juego: consiste en diseñar la mejor web

A finales de octubre Sergey Stanvech, de Alemania, y Kristina Ivanovic, de Serbia, se batieron el cobre en un duelo "a muerte" de media hora, en directo, con comentaristas y el escrutinio del público, en el que tuvieron que demostrar sus habilidades como gamers. La victoria fue para Stanvech, quien acabó imponiéndose en las dos rondas de una competición en la que participaron también otros dos jugadores desde Países Bajos y Estados Unidos. Al finalizar el torneo pudo desconectar su ordenador con la satisfacción de la victoria... Y un bonito cheque de 2.000 dólares.

Cuestiones clasificatorias aparte, lo más curioso del duelo no es quién, cómo y cuándo ganó, o si Stanvech lo hizo con más o menos soltura. Lo realmente curioso del duelo Sergey-Kristina es a qué estaban compitiendo. Ambos practican un esport, sí, pero uno muy diferente a Fortnite o FIFA.

A lo que se dedican ambos finalistas, junto al resto de participantes de la competición, es al diseño de webs. Eso sí, al diseño de páginas… En una categoría que no aspira solo a crear sites atractivos y funcionales; además de eso quiere lograrlo en un tiempo récord y superando a otros gamers.

La competición en cuestión se llama Relume Design League (RDL), la organiza Relume, compañía dedicada a la creación de webs, y básicamente se ha marcado el objetivo de “reunir a los mejores diseñadores de todo el mundo para competir cara a cara en un Figma Arena en directo”.

Su dinámica es bastante sencilla. En cada partido se miden dos contrincantes, diseñadores que acceden a Figma Arena para competir durante media hora con un propósito en común: demostrar que son los mejores en lo suyo. Para lograrlo la organización les da únicamente una serie de instrucciones sobre el diseño que deben crear, un punto de partida para sus diseños.

Todos los encuentros, conocidos como Rumbles, se retransmiten en directo vía YouTube, con comentaristas incluidos, y al finalizar cada partido se abre una encuesta para que sea la audiencia la que se pronuncie. La única pauta que reciben los jugadores es el briefing, el resumen con las claves que deben seguir. A partir de ahí, los propios diseñadores se encargan de escoger sus herramientas.

My winning 🥇 design on @relume_io design League. Watch it all on YouTube https://t.co/UtjYhkVZPg That was intense. Representing @thatsfinsweet added a layer of responsibility on me but also gave me F’in sweet support and confidence! pic.twitter.com/UghrgTsAvB