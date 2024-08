Agosto de lecturas: nueve libros y cómics que estamos leyendo los redactores de Xataka este verano

Un mes más, la sección 'Qué estamos leyendo' nos desvela en qué páginas se encuentran sumergidos los redactores y redactoras de Xataka. Ficción, ensayo, cómic... de todo y para todos los gustos, como de costumbre, con una selección de volúmenes de los que quizás puedas entresacar alguna que otra idea para tus propio periodo estival.

'Idealistas bajo las balas', de Paul Preston

En casa de herrero, cuchara de palo, ya se sabe. Soy periodista, me encanta el periodismo y repaso periódicos a diario, pero lo que no suelo hacer es leer sobre periodistas y periodismo. Cuestión de gustos, saturación o que aún no me he recuperado del empacho de los tiempos de la facultad, quién sabe. Hace unos días rompí, sin embargo, esa norma con ‘Idealistas bajo las balas’, un exhaustivo ensayo firmado por Paul Preston sobre los corresponsales extranjeros que cubrieron la Guerra Civil.

Para mí es un salto al vacío por dos razones. La primera ya la he comentado. No es la clase de libro en el que suela zambullirme. Menos en verano. La segunda es que es la primera obra que leo de Preston, a pesar de que -como cualquier lector de bien a quien le guste la historia- conozco al autor desde hace tiempo y estoy al tanto de su trabajo. Quizás por el mismo atractivo que me ha llevado a saltarme las dos reglas anteriores, con ‘Idealistas bajo las balas’ he decidido hacer algo que tampoco acostumbro: recomendar un libro antes de acabarlo. Llevo solo unos capítulos, pero han sido suficientes para animarme a aconsejar su lectura.

La obra es buena, está estupendamente trabajada y sobre todo -y aquí está la clave- examina con precisión quirúrgica una figura crucial de la Guerra Civil a la que yo al menos no había prestado gran atención hasta ahora: los cronistas extranjeros que cubrieron el peor episodio de la historia reciente de España, a menudo jugándose el pellejo, para que sus lectores de entonces y los de ahora disfrutemos de un enfoque más rico y preciso sobre lo que ocurrió durante aquellos trágicos años de fratricidio.

Verano, tiempo de piscinas. Así que por qué no lanzarme a la más profunda: la Guerra Civil. Carlos Prego

'El teorema Katherine', de John Green

Conocido por libros como 'Bajo la misma estrella', John Green lleva años siendo uno de mis autores favoritos. Me gusta que sus personajes sean un poco raros y que muchas veces estén perdidos. Al final, ¿quién no lo ha estado alguna vez en la vida? Aunque Green principalmente escribe para público joven, siento que 'El teorema Katherine' lo puede disfrutar cualquiera con ganas de reírse. Es una historia original y liviana, perfecta para los días de desconexión en los que no quieres romperte el coco con algo que requiera de toda tu concentración.

El libro se centra en Colin, un joven de altas capacidades a punto de empezar la universidad. Hay un dato curioso sobre Colin: solo ha salido con chicas que se llaman “Katherine”. Para ser específicos, 19 de ellas, y todas escriben su nombre igual. No obstante, sus relaciones nunca han funcionado y Colin no entiende por qué. En el verano, su mejor amigo le convence para hacer un viaje por carretera. Terminan en un pequeño pueblo con una gran variedad de personajes, ninguno de los cuales se llama “Katherine”. Jody Serrano

'El mesías de Dune', de Frank Herbert

Estoy haciendo la maleta para las vacaciones y tocaba elegir una “lectura playera” en la que enfrascarse en los ratos libres. Y mi elección de este año ha sido 'El mesías de Dune', segundo libro de la saga. Leí el primero durante la pandemia y ya iba siendo hora de continuar con esta serie.

Tengo que confesar que lo que más me ha influido a la hora de retomar la saga de Herbert es el gran trabajo hecho por Villeneuve y el resto del equipo al adaptar la segunda mitad de la primera novela en 'Dune: Parte dos'. Tengo entendido que cada libro de esta saga es “único” en los temas que aborda, así que espero que este segundo episodio sea, al menos, tan interesante como el primero. Pablo Martínez-Juárez

'Biografía de X', de Catherine Lacey

Catherine Lacey, autora avalada por premios y críticas, en esta novela crea la falsa biografía de X, artista, performer, escritora, productora musical y múltiples cosas más en un ficticio y distópico EEUU, más desunido que nunca, en el siglo XX.

Lacey da voz a CM Lucca, mujer de X, ante su fallecimiento repentino y que tras la publicación de una biografía no autorizada, necesita ser ella misma la que cuente la verdad acerca de quién fue su compañera. Pero esta labor se convierte en titánica: desde averiguar cuál era su nombre real y de dónde venía hasta ahondar en todas las incógnitas que la rodeaban y hacían de ella un artista excéntrica pero fascinante al mismo tiempo.

A través de un periplo sin fin de viajes, reuniones, investigaciones y encuentros con personas del pasado de X, va desgranando su vida y perdiéndose ella a la misma vez. ¿Cuánto conocemos a las personas que están cerca de nosotros? ¿Cuánto dejamos de ver si nos enamoramos o idolatramos a la persona? ¿Cuánto de separación hay entre el artista y su obra? ¿Cuántas veces nos podemos reinventar?

Igual que la vida y personalidad de X, la novela está llena de capas que van encajando como un puzzle. Amparándose en un género como es la biografía, la obra de Catherine Lacey aúna múltiples subgéneros como la crónica periodística, el ensayo, la distopía, incluso tintes de thriller que te mantienen todo el tiempo con ganas de saber hasta dónde nos van a llevar los descubrimientos. Y con todo lujo de detalles que la hacen aún más interesante: citas, cartas, fotografías, material artistico...

Lacey salpica además su novela con personas reales y tan conocidas como David Bowie, Susan Sontag o Annie Leibovitz. Con la excusa de mostrar quién era X, Lacey reflexiona sobre la vida, el arte, las relaciones y la política pero especialmente sobre la identidad, sobre quiénes somos realmente. Estoy segura que no me hubiese aventurado a leer esta novela sino me la hubiesen recomendado, porque es un libro denso por todo lo que trata, y que hay que abordar con paciencia y dedicación. Pero una vez que entras en él ya solo quieres continuar.

Esta novela, al igual que X, contiene multitudes. Eva López

'Estoy bien', de David Sedaris.

Quien conoce a Sedaris sabe que hablar de las peripecias de sus libros es tan complicado como inútil. Lo es de todos los libros, no me entendáis mal; pero en este caso, es que ni siquiera parece razonable. Desde hace años, el humorista estadounidense publica fundamentalmente colecciones de ensayos personales. Son piezas llenas de humor y reflexiones vitales: son las anécdotas de un viejo amigo al que vemos cada par de años o tres. No somos sus amigos por lo interesante que es su vida, sencillamente somos sus amigos y eso basta para escuchar, para disfrutar y para ser un poquito más felices junto a él.

En este ‘Estoy bien’, Sedaris se apunta a un campo de tiro con su hermana o ve como un huracán se lleva por delante su propia casa. Todo eso es verdad, sí; pero da un poco igual: lo importante es la mirada de un David que se hace mayor y, al compartirlo, nos ayuda a nosotros a hacernos mayores también. Nos ayuda, entre risas, a saber que no estamos solos. Javier Jiménez

'Guardianes de la noche', de Koyoharu Gotouge

La última temporada fue floja, pero ese último episodio me dejó con ganas de más. Así que me ha tocado pasarme al manga y leerme los más de 80 episodios que quedan. Voy por el Arco de El Castillo Infinito y me quedará el Arco de La Cuenta Regresiva hasta el Amanecer. La estética me fascina y me alegra ver que el anime era tan fiel al manga. Está claro por qué se ha convertido en poco tiempo en uno de los Shonen más importantes de todos los tiempos. Enrique Pérez

'Pirenaica: Catorce crónicas de la cordillera', de Ander Izagirre

Ciclismo, montañas, folclore, el ser humano domeñando un territorio remoto y salvaje, historia, fronteras, industrialización, la modernidad abriéndose paso, la lógica de una carretera tomando un collado y no otro, leyendas, el Tour de Francia, recorrer el mundo en bicicleta, folclore, montañas, ciclismo. Si 'Pirenaica' fuera un diagrama de Venn de todas mis obsesiones y placeres, 'Pirenaica' sería un círculo.

En 2017 Ander Izagirre decidió cruzar la cordillera pirenaica de cabo a rabo, lo que cardinalmente quiere decir de oeste a este. Desde San Sebastián hasta el Cabo de Rosas separan miles de kilómetros, innumerables puertos de montaña y un sinfín de historias absorbentes. Izagirre, escritor primero, ciclista después, utiliza su bicicleta, sus piernas y los duros porcentajes que afronta en cada etapa como telón de fondo. Lo relevante aquí es la historia humana que conforma el Pirineo. Las carreteras construidas por los esclavos en Gipuzkoa y Navarra; las leyendas de Basajaun en el Iparralde; la historia de la emigración laboral de Roncal y Ansó hacia la Baja Navarra, a través de la Piedra de San Martín, a pie, por encima de los 1.800 metros; la ruta termal diseñada por Napoleón III que abrió los grandes pasos de montaña que hoy conocemos en el Pirineo francés.

Todo ello compone y vertebra 'Pirenaica', un libro de historias mucho antes que de ciclismo. Pero un libro de ciclismo, al fin y al cabo. De lo que pedalear sobre tu bicicleta descubre: gentes, geografías, historia tecnológica y política, guerras, supersticiones, placeres y dolores. En 'Pirenaica' el protagonismo absoluto recae sobre el descubrimiento. Izagirre, además, narra con sencillez y excelente pluma, ausente de arabescos innecesarios, su lento tránsito a lo ancho del Pirineo. Tierra de oscuridades, tierra siempre remota, tierra ignota y plagada de misterios. La mejor tierra, en fin, para descubrirse a uno mismo sobre la bicicleta. Andrés Mohorte

'El marketing del permiso', de Seth Godin

'El marketing del permiso' de Seth Godin da una perspectiva innovadora sobre las estrategias de marketing en la era digital. Pese a llevar diez años publicado se siente más que vigente. Godin argumenta que el marketing tradicional basado en la interrupción está perdiendo efectividad, proponiendo en su lugar un enfoque centrado en obtener el consentimiento del consumidor, un punto de partida que me gusta mucho porque estoy hastiado de quienes buscan interrumpirnos y acaparar nuestra atención. El libro destaca por su claridad conceptual, como en todos los que escribe Godin, y su aplicabilidad práctica, proporcionando ejemplos y estrategias adaptables a diversos modelos de negocio. Su lectura debería ser obligatoria para profesionales del marketing y empresarios que buscan crear conexiones más auténticas con sus clientes en un entorno comercial cada vez más saturado. Javier Lacort

'La mitad oscura', de Stephen King

Ni playa, ni familia, ni montaña, ni descanso. Ni siquiera el calor. Para mí la auténtica piedra de toque que convierte un verano en verano es Stephen King. Si no leo o releo un libro del maestro (preferiblemente, ambas cosas), no es verano. En este caso es relectura pero lo tenía prácticamente olvidado: un tocho que mezcla psicologismo demente, policiaco y terror existencial, además de los toques de metaficción que tan bien se le dan a King, ya que de la historia del escritor que se desdobla en un seudónimo que obtiene un éxityo comparable al del autor primigenio sabe mucho: cuando creó el seudónimo de Richard Bachman para dar salida a su exceso de creatividad, Bachman copó las listas de best-sellers... en su compañía. Un punto de partida aterrador para un libro sencillo, rápido y violento, pero con un inquietante discurso sobre las facetas de nuestra personalidad que queremos tener fuera del alcance de nuestros seres queridos. Por algo será. John Tones

