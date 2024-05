Los mejores documentales que puedes ver hoy en streaming

Siempre hablamos de series y películas al husmear en los catálogos de las plataformas de streaming, pero hay mucho más a nuestra disposición. Desde series y largometrajes de género documental perdidos entre las ofertas de Netflix, Disney+ y demás a plataformas que dedican buena parte de su contenido a los documentales. Hemos seleccionado una pequeña muestra de sabiduría audiovisual para que te entretengas y aprendas, de todos los estilos y para todos los públicos. Toma nota.

Jim y Andy (2017)

Uno de los mejores y más fascinantes making ofs jamás rodados, compuesto de imágenes detrás de las cámaras, nunca vistas hasta entonces, del rodaje de 'Man on the Moon', el biopic del cómico Andy Kaufman que protagonizó Jim Carrey en 1999. Carrey llegó a una inmersión de tal calibre en la piel del Kaufman, de cuya personalidad no se separó ni cuando el rodaje se detenía, que puso en riesgo la producción. Las imágenes fueron ocultadas por la productora para que no pareciera que la película estaba fuera de control, y el resultado es una mirada al proceso creativo absolutamente singular.

Puedes verla en Netflix

Fyre (2019)

Tanto si tu subgénero favorito de documentales es "accidentes a cámara lenta" como el de "eat the rich", pocas opciones vas a encontrar mejores que este despiporre en el que el festival más exclusivo y caro del mundo en una isla privada se autodestruye de forma absolutamente espectacular. Planteado más como una estafa para niñatos que como un auténtico evento cultural, el festival se autodestruyó, y sus responsables acabaron en chirona. Absolutamente tronchante, si es que te gustan las risas nerviosas y el no saber a dónde mirar mientras te mesas los cabellos.

Puedes verlo en Netflix

Lo que el pulpo me enseñó (2020)

Esta ganadora del Oscar al mejor documental es la historia de una relación de amistad única entre un cineasta y un pulpo al que siguió bajo el agua durante un año. El nexo y la amistad entre ambos se hacen cada vez más profundos, y el buceador comienza a ver cómo su propia percepción del mar, sus habitantes y de sí mismo y su vida en tierra firme se va transformando.

Puedes verlo en Netflix

Silencio en el plató: El lado oscuro de la televisión infantil (2024)

Escalofriante miniserie de cinco episodios que nos plantea un tenebroso vistazo a las factorías de contenido infantil, en este caso sobre la millonaria Nickelodeon. Todo en torno a un productor, Dan Schneider, que fomentaba un ambiente de trabajo hostil y opresivo para los niños qyue protagonizaban las series. Misoginia, abusos sexuales, acoso laboral... todo un infierno que cuenta con testimonios de aquellos actores infantiles que quedaron marcados.

Puedes verlo en HBO Max

The Jinx (El gafe) (2015)

No vamos a sumergirnos a fondo en el mundo de los true crime porque sería imposible cubrirlos por completo, pero sí que podemos rendir tributo a algunos de los mejores. Por ejemplo, este inaudito documental sobre cómo, después de que trozos de un cadáver sean encontrados en la bahía de Texas, la investigación llega a un millonario neoyorquino. Los giros que vienen a partir de ahí convierten esta miniserie en una intriga a a la altura de las mejores películas de suspense. Lo más asombroso: años después, HBO Max ha estrenado una secuela de donde aparentemente no había más que rascar.

Puedes verlo en HBO Max

A los gatos, ni tocarlos: Un asesino en Internet (2019)

Un sádico cometió el terrible error de subir a internet un vídeo en el que se le veía matando unos gatitos. No contaba con que internet se pusiera en marcha: los mejores detectives online, expertos en recoger pistas insospechadas de la pantalla no solo capturan al felinicida, sino que se adentran en una trama mucho más oscura. Una curiosa intriga que no solo habla de un proceso detectivesco, sino del mágico mundo de lo virtual y sus habituales.

Puedes verlo en Netflix

Making a Murderer (2015)

El otro documental responsable del inicio de la actual fiebre por los true crime. En él conoceremos cómo un joven acabó en la cárcel condenado a 20 años por un crimen, fue exonerado de los cargos, y volvió a estar entre rejas por otro crimen. Todo un laberinto de acusaciones, pruebas y contrapruebas que trazan un recorrido por los vericuetos legales estadounidenses y que se vive como un auténtico thriller.

Puedes verlo en Netflix

Stutz (2022)

Si te interesa el tema de la salud mental, esta película supone una interesante forma de asomarse a los métodos de Phil Stutz, terapeuta del actor Jonah Hill. Es éste el que dirige esta pieza en la que ambos conversan sobre el importante papel de las dolencias mentales en el siglo XXI. Aunque los métodos e ideas de Phil Stutz no son precisamente ortodoxas, precisamente lo más interesante es cómo este documental abre la puerta de una discusión reveladora.

Puedes verlo en Netflix

Robert Downey Sr (2022)

Otro actor firmando documentales, aunque la temática le pilla aún más de cerca: Robert Downey Jr. habla de otro actor y director de cine, el Robert Downey sin "junior", que hizo comedias memorables en los años sesenta y setenta. Menos multimillonario que su hijo, está claro, pero con otros logros muy estimables. El resultado es una película sobre los legados artísticos, ideal para redescubrir estilos y películas que se han esfumado de la industria.

Puedes verlo en Netflix

Apuntes para una película de atracos (2018)

Una verdadera maravilla firmada por León Siminiani, director especializado en documentales true crime y que nos ha brindado piezazs tan interesantes como los dedicados a los crímenes de Asunta o Alcàsser. En este caso, la ficción se introduce levísimamente en la realidad, con la historia de un director de cine que quiere hacer una película de atracos y lee una noticia sobre la detención de 'El Robin Hood de Vallecas', un butronero especializado en joyerías. Con él entablará una extraña historia de amistad y confianza de la que saldrá una de las películas de atracos más extrañas (e instructivas) de la historia.

Puedes verlo en Netflix

Dime quién soy (2019)

Terrorífico documental con textura de thriller en el que un joven pierde la memoria tras un accidente de tráfico. Cuando despierta, su hermano gemelo se encarga de contarle toda su vida de nuevo, fragmentos de lo que parece haber sido una existencia feliz, familiar y llena de grandes anécdotas. Pero años después descubre que su hermano le está mintiendo y ocultando un gran secreto.

Puedes verlo en Netflix

¿Qué coño está pasando? (2019)

Un documental valiente y constructivo, generado a partir de infinidad de entrevistas a mujeres españolas, en el que se da una visión global y de conjunto de las reivindicaciones del movimiento feminista. Lo mejor es que, sin miedo a la polémica, el documental aborda también qué conflictos dividen el feminismo desde dentro, con temas como la transfobia o la prostitución. Una pieza necesaria y de interés urgente.

Puedes verlo en Netflix

Searching for Sugar Man (2012)

Un emotivo documental que no solo es una celebración de un artista semidesconocido (hasta el lanzamiento del documental), sino una reflexión sobre la fama y sus contradicciones: a finales de los sesenta, Sixto Rodríguez fue descubierto en un bar de Detroit por dos productores que quedaron fascinados por su calidad y sus sugestivas letras. Grabó dos discos pero el éxito no llegó, y el cantante desapareció entre rumores de un suicidio sobre el escenario. Pero uno de los discos llegó a la Sudáfrica del Apartheid y se extendió por todo el país en grabaciones piratas, donde se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad. Este documental intenta encontrarse de nuevo con el artista desaparecido.

Nacido en Gaza (2014)

Este documental tiene ya diez años, pero dados los recientes acontecimientos en la Franja de Gaza, conviene revisarlo para tener claro que la terrible situación que se está viviendo allí no es precisamente nueva. De hecho, la historia se repite porque este documental fue rodado durante la ofensiva israelí que asoló Gaza en julio y agosto de 2014. Un retrato de diez niños palestinos acostumbrados a vivir bajo las bombas y cómo la violencia constante los ha transformado. Una puesta en escena espectacular es el contrapunto perfecto para una visión tan actual hoy como entonces.

Puedes verlo en Filmin y Movistar Plus+

Un amor secreto (2020)

Un enternecedor documental sobre una pareja de mujeres lesbianas que han estado juntas durante más de seis décadas, a espaldas de sus familias. Lo interesante de la película no es la crónica de un par de vidas esencialmente felices pero con una relación desarrollada en la semiclandestinidad, sino el retrato de una época en la que ser una mujer que no se ajustaba a los cánones sociales podía ser muy peligroso.

Puedes verlo en Netflix

El silencio de otros (2019)

Un multipremiado y desgarrador documental producido por Pedro Almodóvar y que retrata la lucha, a lo largo de seis años, de víctimas del régimen franquista que luchan por desenterrar y recuperar los cadáveres de familiares muertos durante la Guerra Civil y la Dictadura. Ganadora en la Berlinale del Premio del Público y del Goya al Mejor documental, se trata de una película emotiva protagonizada por personas que no quieren dejar atrás un pasado trágico, por muchas trabas que se les ponga desde las instituciones.

Puedes verlo en Filmin

Casting JonBenet (2017)

Cuando Netflix daba sus primeros pasos en nuestro país, este documental que difumina de forma muy inteligente las líneas entre realidad y ficción, sorprendió a los espectadores españoles. Se adentra en el turbio mundo de los concursos de belleza infantiles estadounidenses, centrándose en la muerte de una estrella infantil en 1996. En el casting para rodar una versión dramatizada del caso, varias personas del pueblo donde vivía dan su visión sobre el caso.

Puedes verla en Netflix

Q: En el ojo del huracán (2021)

Si te interesan las delirantes derivadas que ha tomado la política internacional en los últimos años, este pasmoso documental te da unas cuantas claves: la serie arranca como una investigación para averiguar quién es Q, el personaje que inició en foros y webs norteamericanos un movimiento ultraderechista que acabó cautivando a muchos ciudadanos. Un laberinto de influencias y rabia contenida que llegó a tener efectos tan demoledores como la elección de Donald Trump o el asalto al Congreso.

Puedes verla en HBO Max

Heaven's Gate: the Cult of Cults (2020)

Antes de la moda de los terroríficos documentales sobre cultos que anulan la personalidad de incautos y les obligan a cometer actos aterradores, estuvo éste, que ahonda en una de las sectas más escalofriantes de los setenta. El grupo Heaven's Gate creía en una mezcla de milenarismo, New Age, cristianismo y ufología, y fue responsable de lo que se conoció a finales de los noventa como el mayor suicidio en masa perpetrado en la historia de EEUU: 37 personas se suicidaron cuando pasó sobre la Tierra el cometa Hale–Bopp, convencidos de que ascenderían a un nivel superior de consciencia.

Puedes verla en HBO Max

McMillions (2020)

Uno de los casos de estafa más singulares de principios de este siglo se dio en un escenario muy singular: McDonalds. Un juego patrocinado por la cadena de comida rápida de rasca y gana basado en el 'Monopoly' estaba en realidad amañado, y aunque hubo un cerebro detrás de la estafa, miles de personas estuvieron implicadas. Una trama de absoluto thriller, lleno de personajes magnéticos y extravagantes en un documental ligero y sorprendente.

Puedes verlo en HBO Max

Cuidado con Slenderman (2016)

Aunque la moda de los crreepypasta ya ha remitido un poco, este documental es un espléndido testomio del rastro que dejaron en la cultura pop... y más allá, ya que este documental cuenta cómo dos niñas de 12 años apuñalaron en repetidas ocasiones a una tercera, influidas por las leyendas urbanas de internet que hablaban del terrorífico Slenderman. Un Hombre del Saco para los tiempos de los cuentos virales, que a veces van más allá de la pantalla

Puedes verlo en HBO Max

The Act of Killing y La mirada del silencio (2012 y 2014)

Un díptico de documentales que serían un excelente ejercicio de humor negro si no fueran tan desoladoramente atroces: 'The Act of Killing', nominada al Oscar, recuerda las masacres masivas que se produjeron en Indonesia entre 1965 y 1966, cuando gente que se oponía al Nuevo Orden fue asesinada y muchos de sus ejecutores alcanzaron puestos relevantes de poder, donde permanecen hoy día. 'The Act of Killing' se asoma al abismo y habla con los asesinos, que recuerdan la época con una desarmante mezcla de ingenuidad y sadismo. Su continuación, 'La mirada del silencio', nos muestra a un hombre que descubre gracias al primer documental cómo fue asesinado su hermano y decide entrevistar a sus asesinos.

Puedes verlas en Filmin

The Toys That Made Us (2017)

Si lo retro te apasiona, tienes que acudir a esta serie que disecciona las grandes franquicias jugueteras de los setenta y los ochenta. Barbie, Masters del Universo, Star Wars, Mi Pequeño Pony, Tortugas Ninja... todas con historias de descubrimiento, éxitos, fiascos y resurgires con los diseñadores y empresarios que les dieron vida, hablando de cómo se trabajaba y creaba en esos tiempos. Deliciosamente editada y con un sentido del humor muy especial, esta serie es un caramelo para los devotos de las aventuras de plástico gordo.

Puedes verlo en Netflix

Beyond Uthopia (2023)

Un docu-thriller que arranca con el aviso de que su metraje no incluye recreaciones, tal es la sensación de riesgo y clandestinididad constante que se vive con sus imágenes. Veremos cómo un grupo de personas intenta escapar, a vida o muerte, del régimen de Corea del Norte, un lugar en el que crecieron creyendo que era un paraíso. Además de la trama de huida del país, el documental incluye valiosas imágenes y testimonios acerca de cómo es la vida realmente dentro de la dictadura.

Puedes verlo en Filmin

El año del descubrimiento (2021)

Un documental único, de una complejidad insólita (dura más de tres horas) y que fue aclamado en el momento de su estreno, llevándose un par de Goyas (Mejor montaje y Mejor documental). Explora los años noventa en España y los profundos cambios que se vivieron en esa década a partir de dos acontecimientos únicos en la historia del país: la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, sumados al V Centenario del Descubrimiento de América. Sin embargo, no todo era paz y prosperidad: las protestas en Cartagena acaban con el incendio del Parlamento Regional.

Puedes verlo en Filmin

Fantastic Machine

La obsesión de la humanidad con la imagen y, más espec´çificamente, con las cámaras, es el núcleo de este documental producido por el siempre interesante Ruben Ostlund, y que ha sido premiado en Sundance y Berlín. De los inicios del cine y su impacto en la cultura popular a las últimas mutaciones de formas, fondos y comportamientos debido a redes sociales como Instagram o Tik Tok, este repaso a la importancia de lo audiovisual es un viaje lleno de iconos, símbolos y memes.

Puedes verlo en Filmin

Un último consejo: Caixaforum+

Nuestra última recomendación no es un documental sino toda una plataforma dedicada al género, y además gratuita. Toda una selección de documentales, tanto en formato breve, como películas y series (e incluso podcasts) que dejarán más que satisfechas tus ansias de nuevo conocimiento, ya que abarca todos los temas y géneros. ¿No sabes por donde empezar? Prueba con 'Sesión continua', con Arturo González Campos desgranando los secretos de diez clásicos del cine español.

Aqui puedes verlo

En Xataka | La fiebre del 'true crime' está arrasando con todo. Incluida la paciencia de algunos familiares de las víctimas