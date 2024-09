La Ley de IA europea acaba de ser aceptada por más de 100 empresas. Hay dos grandes ausencias: Apple y Meta

La Ley de IA europea empieza a arrancar. El pasado 1 de agosto entró en vigor, pero no será hasta agosto de 2026 cuando la mayoría de las obligaciones entrarán en acción. Hoy tenemos el primer paso para que las empresas empiecen a adaptarse: el Pacto de IA.

El listado de empresas que ya acatan voluntariamente la ley. En este periodo de aplicación progresiva, la Comisión Europea ha ofrecido un pacto a las empresas afectadas. Un texto de compromisos donde las instituciones europeas colaborarán con las empresas para que vayan preparándose correctamente.

Entre los participantes encontramos más de 100 empresas de tecnología que voluntariamente han anunciado su intención de cumplir con la ley.

Google, Microsoft, OpenAI o Amazon son algunas de las grandes empresas que encontramos en el listado. También muchas otras como Adobe, Lenovo, Iberdrola, Qualcomm, Samsung o Telefónica. El listado completo, que irá actualizándose, puede consultarse aquí.

Tres medidas para ir empezando. El pacto incluye tres acuerdos que todas las empresas han aceptado introducir ya en esta primera fase.

La primera es "adoptar una estrategia de gobernanza de la IA". Es decir, que internamente la empresa ya se está preparando para cumplir con los requisitos que les exigirá la ley.

La segunda es "identificar los sistemas que se clasifiquen como alto riesgo". Precisamente uno de los puntos más conflictivos de la ley de IA es sobre estos sistemas. Por el momento, el pacto únicamente apunta a detectar qué sistemas dentro de cada empresa acabarán en este grupo.

La tercera es "promover la concienciación sobre IA entre el personal". Esto es básicamente enviar mensajes internos en el equipo para que se tenga un enfoque ético y responsable.

Ni Apple ni Meta. En el listado hay múltiples ausencias, entre las que destacamos dos grandes empresas.

Apple no aparece en el listado y por el momento no ha emitido ningún comunicado al respecto. En concreto, Apple Intelligence no ha sido anunciada todavía para Europa.

Otra gran empresa que no aparece es Meta. Al respecto, desde la compañía explican a Xataka que "acogemos con satisfacción la armonización de las normas de la UE y nos centramos en nuestro trabajo de cumplimiento de la Ley de IA en este momento, pero no descartamos unirnos al Pacto de IA en una etapa posterior". Es decir, por el momento se encuentran valorando internamente su posición respecto a la Ley de IA y, aunque no descartan unirse al Pacto de IA en el futuro, todavía no lo han decidido.

Meta (y Spotify) han sido muy críticos. La semana pasada Mark Zuckerberg (Meta) y Daniel Ek (Spotify) expresaron sus dudas sobre la Ley de IA europea, avisando que "la regulación preventiva de los daños teóricos de tecnologías incipientes como la IA de código abierto ahogará la innovación". En el caso de Spotify, tampoco aparece en el listado del Pacto de IA.

No está Mistral, pero sí Aleph Alpha. Otra ausencia remarcable es Mistral, la empresa francesa de inteligencia artificial. No parece casualidad, pues la startup francesa ha sido desde antes que se aprobase la ley una de las que más lobby hizo para cambiarla.

Sí está la empresa alemana de inteligencia artificial Aleph Alpha, que también hizo presión para adaptar la ley de IA europea. Si bien, como apunta TechCrunch, la empresa recientemente ha virado hacia un modelo más centrado en B2B y menos en generación por IA.

Otras empresas ausentes relacionadas con la IA son Anthropic y Nvidia.

Las empresas de IA han parado a la espera de entender los detalles. Modelos como Llama 3.2 no llegarán a Europa. Apple Intelligence no está confirmado para los usuarios de iPhone en la Unión Europea. Los usuarios europeos están viendo como los sistemas de IA más modernos les llegan más tarde.

La regulación europea se esgrime como motivo por parte de estas empresas, pero la Ley de IA no es el motivo directo, ya que todavía las prohibiciones que afectarían a estos sistemas de IA no han entrado en vigor.

En medio de esta fase de adaptación estamos viendo que las grandes empresas han parado la llegada de su IA, a la espera de conocer hasta qué punto deberán adaptarse. El Pacto de IA durará 12 meses. Al cabo de un año estas 100 empresas darán feedback. Coincide con la llegada en agosto de 2025 de algunas obligaciones. Una fase de adaptación que empresas como OpenAI o Google sí han abrazado, pero otras como Meta o Apple ven todavía con dudas.

