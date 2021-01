La justicia británica rechaza extraditar a Julian Assange a EEUU: el creador de Wikileaks evitará hasta 175 años de cárcel

El Tribunal Penal Central de Londres ha rechazado la orden de extradición de Assange a los Estados Unidos, donde está acusado de conspiración por hacking informático y se enfrenta a penas de prisión de hasta 175 años. El creador de Wikileaks, pendiente de un posible perdón por parte del presidente de los EE.UU, no será enviado a los EE.UU porque el "riesgo de que Assange se suicidara, si se permitiera la extradición, era elevado".

En abril de 2019, la policía británica arrestó a Assange, quien llevaba desde 2012 en la embajada de Ecuador en Londres. Según concluye la magistrada Vanessa Baraitser, el fundador de Wikileaks seguirá bajo custodia, pero evitará enfrentarse a la justicia norteamericana por el momento. Desde hoy, el gobierno de los EE.UU dispone de 14 días para recurrir la decisión de la justicia británica.

Estados Unidos acusa a Assange por su "supuesto papel en una de las filtraciones de información clasificada más importantes en la historia de los Estados Unidos". Es el mismo cargo que en 2013 llevó a ser declarado culpable a Chelsea Manning, posteriormente perdonado por el presidente Obama.

