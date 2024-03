Europa ha aprobado que la Identidad Digital será voluntaria: ya sabemos que en la práctica será obligatoria

Los ciudadanos europeos tendremos nuestra Identidad Digital. Una aplicación donde podremos acceder a nuestro DNI, el carnet de conducir, los datos bancarios y otra información vital. El Parlamento Europeo ha aprobado ya este nuevo sistema, que ya se está probando y se pretende poner en marcha en 2025.

Aprobada la Identidad Digital, con condiciones. Con 335 votos a favor, 190 en contra y 31 abstenciones, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a la implementación del monedero digital europeo.

Según se ha definido, los ciudadanos podremos identificarnos sin necesidad de depender de proveedores privados. Esta Identidad Digital ha generado muchas dudas a nivel de privacidad y seguridad y las autoridades quieren intentar reducirlas.

Será voluntaria. Es una de las grandes decisiones que se han tomado en la votación. La Identidad Digital no será obligatoria. Según explican desde el Parlamento, se implementará para intentar "evitar la discriminación hacia las personas que opten por no usarlo".

Open source por ley. El monedero digital permitirá realizar transacciones con una "firma electrónica cualificada", que tendrá la misma validez legal que la firma escrita. También se describe que se implementarán transacciones entre exchanges digitales y que el futuro monedero deberá ser open source, para asegurar la transparencia y seguridad.

Los usuarios podremos controlar nuestros datos, así como eliminarlos, según lo contemplado en el Reglamento General de Protección de Datos. También existirá la posibilidad de que los datos se almacenen de forma local en el dispositivo.

Cuatro grandes proyectos piloto. El monedero digital todavía no está disponible ni se ha elegido quién será el encargado final. Sí se han puesto en marcha cuatro grandes proyectos piloto para ver cómo podría llegar a ser, en el que han participado más de 250 empresas privadas y autoridades públicas de 25 estados miembros, así como de Noruega, Islandia y Ucrania.

POTENTIAL, NOBID, DC4EU y EWC son los cuatro pilotos. Cuatro monederos digitales donde se han probado funciones variadas como abrir una cuenta bancaria, almacenar el permiso de conducir, solicitar recetas médicas, realizar transferencias bancarias o solicitar ayudas al empleo.

Imagen: Intesi Group

No será obligatoria, pero si no la tienes te quedarás atrás. Esta Identidad Digital es otro paso más en el conflicto de la brecha digital. Si hoy en día no tener tarjeta de crédito o cuenta bancaria online supone un problema para muchos ciudadanos, la implementación de esta Identidad Digital puede acabar aumentando todavía más la presión en este colectivo.

"Una identidad que todo ciudadano pueda utilizar en cualquier lugar de Europa para cualquier tipo de operación, desde el pago de sus impuestos hasta el alquiler de una bicicleta", describía Ursula von der Leyen.

Europa quiere que esta Identidad Digital sirva para una enorme cantidad de procesos básicos, desde pedir ayudas hasta obtener certificados, pasando por relaciones con el banco. Un DNI europeo que en caso de popularizarse permitirá agilizar muchísimos trámites, pero también añadirá más distancia entre quienes hacen uso de estas herramientas y quienes prefieren o no pueden hacerlo.

Imagen | CardMapr.nl | Alexey Larionov

