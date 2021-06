La Unión Europea nos prepara un "monedero digital": DNI, carnet de conducir, pagos y contraseñas en una misma aplicación

La Unión Europea presentará esta semana un nuevo "monedero digital" donde cada ciudadano podrá guardar su documento de identidad, realizar pagos y administrar contraseñas, según describe Financial Times. Una aplicación oficial para los 27 países europeos que también permitirá guardar otros documentos oficiales como el carnet de conducir o documentos administrativos.

Hasta ahora cada país ha ido elaborando sus propios DNIs electrónicos y sistemas digitales para almacenar los documentos, pero la Unión Europea quiere unificar esta identidad a nivel europeo bajo un mismo sistema.

En plena transición digital impulsada por la pandemia, Europa presentará esta nueva aplicación. Un sistema "en el que confiemos y que cualquier ciudadano pueda usar en cualquier lugar de Europa para hacer cualquier cosa, desde pagar sus impuestos hasta alquilar una bicicleta", tal y como explicaba la presidenta Ursula Von der Leyen durante el Estado de la Unión en 2020.

Una identidad digital accesible mediante lector de huellas o escáner de retina

Los usuarios podrán abrir la aplicación mediante el lector de huellas de los smartphones o el escáner de retina, aunque los detalles técnicos de esta "cartera digital" no se han concretado. Sí parece claro que esta aplicación no será obligatoria, pues podría suponer una discriminación para quienes no tienen acceso tan fácil a la tecnología.

Para proteger la privacidad, la Unión Europea asegura que evitará que las empresas utilicen los datos obtenidos para fines de marketing y otras actividades comerciales. Como ejemplo que indican las fuentes consultadas por FT, un usuario podrá aprovechar esta app de "identidad digital" para alquilar un automóvil de forma remota a través de apps que soliciten verificar la identidad o emitir una clave electrónica para acceder a la administración.

"Nadie debería verse obligado a proporcionar más datos de los necesarios para el propósito en cuestión. Para reservar una habitación de hotel en línea, nadie necesita saber de dónde soy y quiénes son mis amigos. Con nuestra propuesta, estamos ofreciendo una alternativa a los modelos de las grandes plataformas online. Creemos en una transición digital centrada en el ser humano", ha explicado hoy Ursula von der Leyen.

La Unión Europea planea presentar este sistema esta misma semana, con el objetivo de tener lista la 'e-Identity' para el año que viene. Por el momento, la iniciativa se engloba dentro del Reglamento sobre Identificación Electrónica y Servicios de Confianza para las Transacciones Electrónicas (eIDAS), un sistema eID ya se está probando de manera puntual en algunas instituciones europeas.

