Europa abraza la Inteligencia Artificial: así es el pionero acuerdo que explotará (y limitará) sus posibilidades

Europa será la primera potencia mundial en tener su propia ley sobre Inteligencia Artificial. A raíz de la propuesta de la Comisión Europea sobre IA, el Parlamento Europeo ha decidido recoger el testigo y aprobar su postura sobre el 'Informe sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital' que marcará las líneas maestras que tendrá esta pionera legislación.

Europa se pone de acuerdo en cómo se debe regular la IA. No ha sido fácil. Han hecho falta 18 meses de trabajo y decenas de seminarios y conferencias para poner de acuerdo a los eurodiputados de los distintos grupos políticos. Y todavía hay matices, como la regulación del reconocimiento facial, donde la votación ha sido ajustada. La razón no es otra que la complejidad de la propia tecnología de Inteligencia Artificial.

Europa quiere por un lado impulsar la industria basada en la IA, pero por otro lado son conscientes de los enormes riesgos y desafíos que conlleva. Conseguir un acuerdo equilibrado, capaz de recoger estos dos puntos que parecen casi antagónicos ha sido uno de los principales obstáculos.

A falta de grandes empresas, Europa toma la iniciativa mundial en el ámbito legal. "La Inteligencia Artificial tiene una relevancia estratégica. Con esta nueva legislación, Europa es pionera y marca la pauta de las normas globales", ha explicado Axel Voss, ponente alemán y responsable de llevar a cabo esta iniciativa.

Desde Europa son conscientes que hace falta mucha inversión para alcanzar el nivel de EE.UU o China en IA, pero sí se muestran orgullosos de sentar unas bases concretas para intentar lograr que los sistemas con IA que haya en Europa sean bajo determinadas reglas. Y también bajo la esperanza de que, gracias a este marco legal, muchas empresas se sientan cómodas desarrollando nuevas IAs.

Hasta 20.000 millones de euros de inversión al año. Según ha explicado Margrethe Vestager, Comisaria de Competencia, el objetivo es pasar a unos 20.000 millones de euros de inversión anual público-privada. Actualmente se invierten entre 12 y 14.000 millones de euros. Y si tenemos en cuenta únicamente el dinero público, se invierten unos 1.000 millones de euros en Europa, lejos de los 5.100 millones de EEUU o los 6.800 millones de euros en China.

Un humano detrás de los sistemas de IA más susceptibles. "La IA no debe darnos miedo, pero sí girar alrededor del ser humano", defiende Axel Voss. La legislación acordada contará con mecanismos específicos de supervisión humana en los casos de riesgo. Es decir, en sectores especialmente sensibles como los de salud, educación o movilidad, donde los sesgos del algoritmo podrían llevar a discriminación, será un humano el que pueda intervenir en el sistema para paliar estos sesgos en tomas de decisiones que puedan afectar a la población de manera muy importante.

Pongamos el caso de diagnósticos mediante IA, servicios públicos, reclutamiento de personal o inmigración. En estos ámbitos que las distintas instituciones de la Unión Europea consideran de "alto riesgo" se establecerán varias obligaciones, como un análisis de riesgos, trazabilidad de resultados, documentación detallada, supervisión humana y un alto nivel de robustez.

Las IAs quedarán diferenciadas en función del riesgo. La legislación propuesta por la Comisión y en la que se basa el informe del Parlamento diferenciará las IA no en función de su sector o la tecnología utilizada, sino en función del riesgo que puedan afectar a derechos fundamentales, como la no discriminación o la privacidad.

El primer nivel será el de riesgo inadmisible, aquellos que supongan una amenaza para la seguridad. Estos deberían quedar prohibidos según la propuesta. Aquí se incluyen desde sistemas que fomenten un comportamiento peligroso en menores hasta sistemas de "puntuación social" por parte de los gobiernos. Ha habido debate sobre si los sistemas de reconocimiento biométrico se incluirán aquí, pero la votación final es que no se incluya una prohibición generalizada.

No habrá grandes prohibiciones (tampoco al reconocimiento facial). Salvo los casos más extremos, el Parlamento Europeo ha decidido apostar por una legislación más pragmática. Con la idea de seguir dando aire a esta tecnología, no habrá grandes prohibiciones. Europa ha querido evitar enviar un mensaje negativo.

El caso del reconocimiento facial era uno de los más debatidos y las enmiendas relacionadas con este asunto han sido las que han recibido más votos, aunque ninguna de ellas ha sido implementada. La Comisión estableció una categoría especial para ello, quedando prohibido su uso pero únicamente en zonas públicas y en directo. Sin embargo, se añadieron excepciones como en los casos de búsqueda de un niño desaparecido, prevenir una amenaza terrorista específica e inminente o para "detectar, localizar, identificar o enjuiciar a un perpetrador o sospechoso de un delito grave".

„We do not suggest to regulate the technology but to regulate the use of the technology“ - very important point by @vestager that could not be stressed enough. Straight out bans do not follow this logic 😉