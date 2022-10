Una empresa exigió a un teletrabajador que activase su webcam durante toda su jornada laboral. Ha sido multada

La pandemia trajo el auge del teletrabajo, el auge del teletrabajo trajo los mandos intermedios en una crisis de control de sus empleados, y la crisis de control de empleados trajo los programas para controlar lo que cada uno hacía con su ordenador durante la jornada laboral, algo que seguramente no gustó a muchos pero que era y es legal siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones.

De los creadores de "no me fío de que te pases la jornada leyendo el Marca y viendo según qué filmes" llega "ponte la webcam durante toda la jornada para que pueda ver lo que haces de vez en cuando". Sale mal.

Webcam y pantalla compartida durante toda la jornada

Esto es lo que hizo Chetu, una empresa de desarrolllo de software con sede en Florida cuando pidió esto mismo a sus empleados en remoto, algo que no gustó en particular a uno de sus trabajadores. Se negó y acabó siendo despedido.

Ahora, un juez neerlandés, país del empleado en cuestión, acaba de darle la razón, ha declarado su despido como improcedente y ha obligado a la empresa a compensarle con 75.000 euros, desglosados en 50.000 euros de multa más sus costes judiciales y los salarios atrasados, así como la orden de eliminar su cláusula de no-competencia.

Aquella medida de control fue parte de una campaña que incluía el requerimiento no solo de que mantuviese su webcam activa toda su jornada para que sus superiores pudieran ver la imagen cuando quisieran, sino también que mantuviese habilitada la opción de pantalla compartida. De esa forma veían tanto al propio empleado como lo que estaba haciendo con su equipo en todo momento.

"No me siento cómodo siendo monitorizado durante nueve horas diarias mediante una cámara. Esto es una invasión de mi privacidad y me hace sentir muy incómoda. Ya pueden controlar todo lo que hago con mi portátil, estoy compartiendo mi pantalla", dijo negándose. Un par de días más tarde fue despedido por insubordinación.

Este despido le llevó a demandar a su empresa y el tribunal que juzgó el caso le dio la razón. "La orden de dejar la cámara activada es contraria al derecho del empleado a que su vida privada sea respetada", dijo en su sentencia.

La empresa argumentó que la monitorización continuada vía webcam no era distinta a si el empleado hubiese estado físicamente en sus oficinas, trabajando de forma presencial, pero esto no fue suficiente para el tribunal, que consideró que esta solicitud era una violación de los derechos humanos. Quizás algo distinto hubiese ocurrido si su empleado hubiese residido en Florida, estado donde la empresa tiene su sede, donde como apuntan en Gizmodo, el despido es completamente libre salvo por discriminaciones ilegales.