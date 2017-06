El tratamiento de datos de fallecidos y otros puntos que incluirá futura Ley de Protección de Datos de España

La legislación es un tema candente en tecnología dadas las implicaciones que las novedades en ésta tienen con aspectos relativos a la privacidad y a cuestiones de datos personales. En España ya existe una ley al respecto, pero se ha preparado una actualización y ya se conocen las novedades de la futura Ley de Protección de Datos.

Entre las principales novedades se encuentra el poder realizar modificaciones en los datos de personas fallecidas por parte de sus familiares, así como la definición de un "Delegado de protección" o cambios en la edad para el consentimiento. De momento se trata de la primera versión del anteproyecto de esta nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), al cual ha tenido acceso El Diario y que ya nos deja conocer lo que se actualizará, así como qué aspectos quedan aún algo en duda.

Este aspecto quedaba bastante al aire en la ley de 1999 y es muy necesario por la situación de encontrarnos perfiles y datos de nuestros familiares y allegados fallecidos en redes sociales y plataformas digitales. Así, el anteproyecto de ley incluye el Artículo 3 dedicado a los datos de las personas fallecidas, especificando que "los herederos que acrediten debidamente tal condición pueden dirigirse al responsable del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales", de modo que puedan rectificarse o suprimirse.

Es decir, si nos interesa eliminar o modificar el perfil de Facebook, Twitter, etc. de un fallecido y demostramos que somos los herederos, podremos modificarlos o eliminarlos. Eso sí, salvo el caso en el que el fallecido hubiese prohibido de manera específica estas acciones en el testamento, donde también se podrá especificar que el albacea u otra persona pueda modificarlos (sin necesidad de ser un familiar, siempre y cuando el fallecido haya conferido estos poderes).

Pero, ¿hasta qué punto esto será nuevo? Hemos consultado al experto en privacidad y redes sociales de Akela Asesores Abel Loeches, y nos comenta que este texto era muy esperado y que ha traído alguna sorpresa. Nos recuerda que el texto podrá ser modificado en los últimos meses, pero que parece que este artículo 3 "tendrá una gran acogida en el sector al garantizar el derecho a la protección de datos de las personas fallecidas".

Lo que comenta a este respecto es que "la Ley, una vez más, va por detrás de la realidad social". Explica que el texto va a regular algo que las políticas de las redes sociales ya incluyen, pero que así ya se reconoce el derecho del tratamiento de información de las personas fallecidas.

Añade, además, que está habiendo modificaciones legales que van en la línea de este derecho "a decidir sobre la identidad digital de cada uno", citando la reciente Ley autonómica 10/2017 del 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación del Código civil de Cataluña, la cual "reconoce las voluntades digitales en caso de muerte y establece que los herederos del causante podrán actuar ante los prestadores de servicios digitales con quienes el causante tenga cuentas activas y pedir su cancelación y la entrega de una copia de sus archivos digitales".

También hemos contado con la opinión de Sergio Carrasco, consultor en Fase Consulting y cofundador Derecho en Red, que nos pone en contexto lo que puede hacerse al respecto del acceso, rectificación y supresión de los datos.

La realidad es que anteriormente determinadas actuaciones podían entenderse amparadas dentro de las capacidades del heredero, en particular por la subrogación que podría producirse en las relaciones con el responsable o encargado del tratamiento. Ahora bien, en la práctica es cierto que se han dado supuestos en los que ha resultado complicado ejercer dichos derechos de manera efectiva, con lo cual una regulación expresa nunca está de más a los efectos de dejar más clara la postura del legislador. Por supuesto, después habrá que ver cómo actúan algunos de estos responsables una vez se les reclame el ejercicio de derechos otorgado por una ley nacional de este tipo.

Además de esto, algo que destaca en este apartado es que no hay una referencia específica al llamado "derecho al olvido", una de las manifestaciones del derecho a cancelación y oposición.

El anteproyecto de la nueva ley especifica que la edad para el consentimiento se reduce desde los catorce años (como se especifica en el artículo 13 de la actual ley) a los trece años, ajustándose así al Reglamento europeo. Con respecto a esto, Paloma Arribas del Hoyo (letrada de Pons IP) matiza en Expansión que "la regulación del consentimiento es escueta y deja sin efecto el consentimiento tácito", argumentando que representará un problema para "las empresas que cuenten con este consentimiento como base legítima para sus tratamientos previa a la entrada en vigor de la ley".

Si todos los miembros de la Unión Europea no se ponen de acuerdo en establecer una edad en concreto podría haber problemas

Sobre esta novedad nos explica Samuel Parra, director del área de protección de datos en Abanlex, que la única novedad esta rebaja de la edad mínima para consentir, poniéndonos en contexto sobre la actualidad de esta edad en otros países. También recalca que puede haber algunos problemas en este asunto si no hay un acuerdo con la totalidad de miembros de la Unión Europea.

La cifra de 13 años es la más extendida por ejemplo en Estados Unidos, entendiendo que a partir de esta edad se está en condiciones de decidir por uno mismo el tratamiento que otros puedan hacer de nuestros datos personales.

Este punto no obstante puede dar algunos problemas si todos los miembros de la UE no se ponen de acuerdo en establecer una edad en concreto, porque el RGPD permite que cada Estado Miembro establezca una edad mínima entre los 13 y 16 años; es una oportunidad estupenda para que la minoría de edad a estos efectos sea la misma en toda la Unión Europea y no que cada país ponga una edad distinta.