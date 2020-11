Hasta 1.000 euros de multa por una foto Creative Commons: así pueden perseguirnos por la red y llevarnos a juicio por usar imágenes "libres"

Por usar una foto "libre" de un árbol de navidad para un sencillo artículo acabó recibiendo una denuncia en la que el autor exigía más de 200 euros. La red está plagada de imágenes con licencia Creative Commons, que permite compartir la foto en otras publicaciones. Gracias a esto, muchos medios tenemos la posibilidad de ilustrar nuestros artículos de distintas formas. Pero no todas las licencias Creative Commons son iguales. Y hay quien lo aprovecha para llevar a juicio a aquellos que se equivocan a la hora de atribuir correctamente la autoría.

Según describe Computer Weekly, únicamente en los Estados Unidos, el fotógrafo alemán Marco Verch ha demandado a individuos y empresas por un valor de 4,5 millones de dólares por utilizar alguna de sus múltiples imágenes con licencia Creative Commons.

Las imágenes publicadas por Verch pueden encontrarse en su perfil de Flickr, en su web personal y, hasta que fue bloqueado en 2018, en la Wikipedia. La gran mayoría están publicadas bajo la licencia Creative Commons CC-BY 2.0, una versión que data de 2004 e incluye un particular requisito de atribución, donde no sirve únicamente con nombrar al autor, también hay que cumplir unos requerimientos muy concretos:

Simplemente con que uno de estos detalles no se cumpla, el autor tiene potestad para iniciar acciones legales y solicitar una indemnización. Una acción que lejos de ser algo puntual, se ha convertido en su práctica habitual. Con demandas que en casos como el del grupo de voluntarios holandés Kijk Haar!, alcanzan los casi 1.000 euros.

Entre Marco Verch y su abogado, Richard Liebowitz, han iniciado más de 1.120 casos por copyright en los juzgados de EE.UU. Unas denuncias que pese a lo descabelladas que pueden parecer, son completamente legales y han terminado con algunos usuarios pagando las cantidades solicitadas. Según el abogado suizo Martin Steiger, Verch envía cada mes cientos de demandas.

For some we spoke to, the penalty demands were too much.



Dutch volunteer group Kijk Haar! got a legal demand for almost 1000 euros.



The demand was so stressful that the small group decided to stop their work after Verch went after them.