Un móvil con visión de rayos X, como Superman. El invento para revolucionar la medicina e industria

Investigadores de la Universidad de Texas y Seúl han desarrollado una tecnología con un curioso fin: que los teléfonos móviles puedan ver a través de las paredes. Pese a lo llamativa que pueda resultar, no es una tecnología pensada para la adopción masiva.

Equipos equipados con esta tecnología estarían enfocados al uso industrial, seguridad e incluso médico, al estar orientado a usos bastante concretos.

Un dispositivo con un generador de imágenes gracias a una tecnología que ya conocemos. Capaz de emitir señales en la banda de onda milimétrica (mmwave), comprendida entre las microondas y los infrarrojos. Para implementar este tipo de onda en un dispositivo no hace falta más que una superficie cuadrada de apenas 0,5mm, aproximadamente el tamaño de un grano de arena.

La activación de las funciones se activarían, en este caso concreto, cuando estamos a dos centímetros del objeto a escanear. El objetivo es salvaguardar la privacidad y evitar que dispositivos equipados con esta tecnología estén constantemente rastreando superficies.

¿Para qué querríamos un dispositivo con esta generación de imágenes? Lo que se busca es realizar un escaneo de alta resolución en objetivos situados a muy corta distancia.

Esto serviría para detectar objetos dentro de paquetes, bolsos o sobres, encontrar materiales ocultos tras ciertas superficies, o aplicaciones en el terreno de la medicina sin necesidad de recurrir en primera instancia a equipo especializado.

"Esta tecnología es como la visión de rayos X de Superman. Por supuesto, utilizamos señales de entre 200 y 400 gigahercios en lugar de rayos X, que pueden ser perjudiciales". Dr. Kenneth K. O, director del Centro de Excelencia Analógica de Texas (TxACE).

Un chip minúsculo, sin necesidad de equipar ningún tipo de lente adicional en el teléfono, capaz de generar imágenes de corto alcance. Es una importante novedad en el terreno del escaneo de superficies sin cámara ya que, hasta la fecha, no se había utilizado la tecnología mmWave.

Las pruebas más recientes para escanear superficies sin cámara llegaban de pruebas como las de la Universidad de Santa Bárbara, en la que demostraron que esto es también posible gracias al WiFi. El MIT también experimentó hace años con cámaras que detectaban información tras la pared, aunque aquí era necesario el uso de lentes.

