El minisubmarino de Elon Musk no será utilizado en el rescate de Tailandia por ser "poco práctico"

La cápsula submarino creada por SpaceX para ayudar al rescate de los niños atrapados en una cueva tailandesa finalmente no será utilizada por resultar poco práctica para la misión. Así se lo ha confirmado a medios locales el oficial al cargo del rescate, aunque agradeciendo a Musk su ayuda y el hecho de que se haya desplazado en persona al lugar junto a sus técnicos.

Tras conocerse la noticia de los doce niños atrapados en Tham Luang, Musk decidió intentar ayudar en su rescate, en apenas dos días diseñó, fabricó, testó y envió una cápsula del tamaño de un niño hecha con materiales de sus cohetes espaciales. Aunque finalmente no será utilizado para el rescate de los últimos 4 niños que aún siguen atrapados en la cueva, Musk se lo dejará allí a las autoridades por si hiciera falta en un futuro para otro rescate.

"El equipo que nos dio no es práctico para nuestra misión", dijo hace unas horas Narongsak Osottanakorn, jefe de la misión de rescate. "Su equipo es tecnológicamente complejo y avanzado, pero no podemos llevarlo a la cueva para esta misión".

No se han dado explicaciones concretas sobre por qué lo califican de poco práctico, aunque es de suponer que es debido a que la solución que se está empleando para el rescate resulta más rápida y eficaz. El rescate se está realizando poniéndoles a los niños máscaras completas para que no tengan problemas para respirar bajo el agua, y siendo acompañados por dos buzos expertos que transportan el oxígeno.

El CEO de SpaceX, Tesla y Boring Company no sólo envió este submarino junto a un equipo de ingenieros para ayudar en lo que pudiesen, sino que también se trasladó al lugar para visitar en primera persona la cueva en la que estaban sucediendo los hechos. Así lo demostraba anoche tuiteando fotos desde el lugar.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT