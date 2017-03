Elon Musk: si no soluciono los problemas energéticos de Australia en 100 días, lo haré gratis

A Elon Musk le gustan los retos, y si con ellos puede darle mayor notoriedad a sus empresas pues mejor. El emprendedor y fundador Tesla ha dicho ser capaz de solucionar los problemas energéticos del sur de Australia. Y como en las mejores ofertas televisivas, ha asegurado que si no consiguiera hacerlo en 100 días lo haría totalmente gratis.

Tal y como informa The Guardian, su propuesta parece haber sido lo suficientemente ambiciosa e impactante para convencer a un Mike Cannon-Brookes, co-fundador australiano de Atlassian, que le preguntaba cuán en serio iba con ella. Finalmente y tras dar el dato de que si no lo conseguían en cien días lo harían gratis, Cannon-Brookes le ha dicho a Musk que espere siete días para que trate de solucionar los temas políticos y de financiación y que hablarían.

Australia del Sur está inmerso en una gran crisis energética, y no parece que los gobiernos federal y estatal estén cerca de solucionarlo. Llevan sufriendo apagones desde septiembre del año pasado, lo que está provocando una creciente batalla política en la que el gobierno federal le culpa de todos los males a las energías renovables. El Operador Australiano del Mercado Energético mientras asegura que estos apagones se deben a varios factores, como demandas inesperadamente altas de energía.

@mcannonbrookes Tesla will get the system installed and working 100 days from contract signature or it is free. That serious enough for you?