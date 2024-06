Encuentran toneladas de tesoros ocultos junto al ejército de terracota. Y puede arrojar luz sobre la leyenda china

Ha pasado medio siglo desde que la humanidad supo de la existencia de los guerreros de terracota. Ocurrió el dos de febrero de 1974, cuando un grupo de agricultores dio con el increíble hallazgo durante unas obras de abastecimiento de agua cerca de Xi'an (China). Ahora, 50 años después, acaban de encontrar otro fastuoso tesoro en las inmediaciones.

Un ataúd de riquezas. Durante las excavaciones en el mausoleo del emperador Qin Shi Huangdi, los arqueólogos han descubierto una cámara funeraria, un sarcófago que pesa 16 toneladas. Si el hallazgo ya es de por si un hecho sorprendente, su interior eleva la categoría del descubrimiento: un cargamento de tesoros donde se incluyen seis mil monedas de plata y bronce, armaduras, jade, armas, camellos de oro y plata y un juego de utensilios de cocina.

Por último, el enigma de quien "descansó" en su interior, ya que se cree perteneció al hijo del emperador, el príncipe Gao. Además, se sugiere que los parientes cercanos del emperador o los guerreros de alto rango custodiaban dicha riqueza.

Una excavación histórica. Al parecer, la tumba es una de las nueve que se encontraron en 2011 al oeste del mausoleo, custodiadas “en el más allá” por el ejército de terracota. Por norma general, está prohibido excavar, pero las lluvias amenazaban con dañar la tumba y se tomó la decisión de empezar el proceso. Así se reveló una cámara intacta a los ladrones de tumbas, una que llegaba hasta el ataúd en el centro.

Éste sí estaba muy deteriorado, y junto a los tesoros encontrados había los restos de un hombre que parece haber sido un guerrero al que le dieron un gran entierro. ¿Quién era? Aquí está la gran pregunta, y lo que hasta ahora era una leyenda china, podría convertirse en una respuesta factible.

Primeras pesquisas. Partes del cráneo y la pierna quedaron expuestas a través del ataúd dañado y se llevaron para realizar pruebas, lo que sugirió que el cuerpo era de un hombre. El cráneo también tenía un premolar que se encontraba en buen estado, lo que significa que era joven y estaba bien alimentado, de entre 18 y 22 años.

La leyenda de Gao. El mito del Príncipe Gao, hijo del primer emperador de China, Qin Shi Huan, contaba que tras la muerte del padre, su hijo menor, Hu Hai, tomó el trono después de matar a todos sus competidores. Gao le dijo a su hermano que lamentaba no haber seguido voluntariamente a su padre al más allá y pidió que lo mataran y lo enterraran en el gran mausoleo. Hu Hai, al parecer, no dudo en “complacerle”.

Por supuesto, hasta ahora no era más que un mito, ya que se basaba en una crónica del historiador Sima Qian que escribió alrededor del 85 a. C. donde trataba la leyenda y la tradición como hechos. Ahora y tras el descubrimiento, aunque existen exageraciones, se piensa que no todo fue inventado. De hecho, pruebas del suelo revelaron niveles de mercurio 100 veces más altos de lo habitual, y el relato hablaba de un mausoleo que tenía “100 ríos de mercurio que fluyen sobre el Shiji".

Netflix y los guerreros de terracota. La noticia está tomando vuelo debido al estreno este 12 de junio en Netfix de un documental sobre los guerreros de terracota. Al parecer, historiadores y arqueólogos hablarán de los descubrimientos realizados desde el inicio de las excavaciones, y la producción tuvo acceso exclusivo al lugar del mausoleo y a la excavación en curso desde donde se pudo filmar el nuevo descubrimiento.

En estos momentos, los arqueólogos chinos están examinando el contenido del ataúd para ver si, efectivamente, podría pertenecer al príncipe Gao.

