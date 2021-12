Había dinosaurios tan rápidos como Usain Bolt y estas huellas encontradas en La Rioja lo demuestran

Recuerdas la foto, ¿verdad? Usain Bolt en plena carrera, con el torso medio girado, mirando a cámara con una sonrisa confiada, de quien se sabe ya con la medalla de oro colgada al cuello y rey indiscutible de las Olimpiadas de 2016. La imagen se tomó a solo unas zancadas de la línea de meta y muestra cómo el jamaicano saca varias cabezas al resto de sus adversarios, todos deportistas de élite, tan endiabladamente rápidos que ni los objetivos de los fotógrafos profesionales de Getty Images son capaces de captar sus gestos con una imagen del todo nítida.

Ahora imagínate que Bolt no es Bolt, que en vez de ser un atleta de 30 años, de casi dos metros de alto y 90 kilos, es un temible dinosaurio terópodo —quizás de la familia de los espinosáuridos o los carcharodontosaurios— de dientes afilados como dagas, unos dos metros de altura y entre 200 y 300 kilos de peso. Para más inri, piensa que es un carnívoro dotado de una fina habilidad innata para la caza. No es el Olímpico jamaicano, pero corre prácticamente como él. Asusta, ¿verdad?

Usain Bolt ⚡️ never even had a doubt — this stunning 100m semis photo by @cjspencois says it all #Rio2016 #JAM 🐐 pic.twitter.com/rTTX8ZMzR2