Tencent Video modificará películas y series en China para introducir en ellas publicidad encubierta con efecto retroactivo

Tencent Video es, con 97 millones de suscriptores, la mayor plataforma de vídeo en streaming de China; y su empresa matriz (la multinacional china Tencent, propietaria también de Fortnite) acaba de asociarse con la compañía de inteligencia artificial MirriAd para explorar una novedosa vía de monetización de su contenido, basada en la publicidad por emplazamiento (o 'product placement').

Un momento, pero ¿el product placement no se basa en incluir productos comerciales reales (o anuncios de los mismos) en series y películas para promocionarlos? ¿Qué tiene eso de novedoso? Muy sencillo: la idea es insertar promociones que no existían en el material original.

La integración del material promocional dentro de determinadas escenas preseleccionadas de las películas de Tencent Video se haría sobre la marcha y de forma totalmente automatizada gracias a la tecnología de visión por computador de MirriAd, y permitirá a los anunciantes contratar espacios personalizados dirigidos a un público concreto.

Así, dos personas que estén viendo al mismo tiempo el mismo capítulo podrán ver anuncios distintos, o no ver ninguno, según el perfil de cada usuario. Adiós a las pausas publicitarias: esta nueva tecnología hará posible ver los anuncios sin interrumpir la experiencia del espectador.

Si aún no te has hecho a la idea de cómo funcionaría, en el siguiente vídeo puedes ver un ejemplo:

Wow! Worth watching this. China's largest video platform #Tencentvideo (97M paying China subscribers) will begin inserting extra ads into movies/series that didn't exist in the original. #computervision pic.twitter.com/qltsQz9jdF