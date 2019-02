Por qué la IA de recomendaciones de Youtube se volvió conspiranoica... y condujo a la conspiranoia a muchos usuarios

Hace unas semanas, Youtube anunció varios cambios en su plataforma, incluyendo algunos que afectarán a su algoritmo de recomendación de vídeos. En su blog oficial, Youtube hacía un pequeño repaso a la evolución de su sistema de recomendación de contenido:

"Este año vamos a comenzar a reducir las recomendaciones de contenido que pudiera desinformar a los usuarios", explican, señalando con el dedo a vídeos de defensa de la 'Tierra plana' o a los que se hacen eco de conspiraciones relacionadas con el 11-S.

Guillaume Chaslot, ex-trabajador de Google y asesor del Center for Humane Technology, reconoce en un hilo publicado en Twitter que él mismo trabajó en la inteligencia artificial que promovió esa clase de vídeos y, tras calificar el cambio de rumbo de Youtube como una "victoria histórica", pasa a relatar cómo el portal de vídeos de Google se convirtió en el gran difusor de material conspiranoico en Internet.

YouTube announced they will stop recommending some conspiracy theories such as flat earth.



I worked on the AI that promoted them by the *billions*.



Here is why it’s a historic victory. Thread. 1/https://t.co/wJ1jbUcvJE